La Chine a averti Blinken au sujet des élections à Taiwan – WSJ – RT World News

Pékin aurait déclaré au haut diplomate américain que le principal candidat aux élections à Taipei pourrait provoquer de nouvelles tensions

Les responsables chinois ont averti le secrétaire d’État américain Antony Blinken que les actions de Taiwan « pro-indépendance » Le vice-président, Lai Ching-te, pourrait exacerber les tensions entre Pékin et Taipei, a rapporté dimanche le Wall Street Journal, citant des personnes informées à ce sujet.

La conservation aurait eu lieu lors de la visite de Blinken en Chine la semaine dernière, où il a rencontré le président Xi Jinping. Selon le WSJ, on a demandé à Blinken si les États-Unis considéraient le Parti démocrate progressiste (DPP) au pouvoir à Taïwan comme un ami et si Washington avait « un intérêt acquis » dans le résultat de l’élection présidentielle, qui aura lieu sur l’île en janvier. Blinken aurait insisté sur le fait que les États-Unis seraient « impartial » lors de l’élection et que Washington n’a pas soutenu l’ingérence extérieure dans le processus de vote.

Pékin, qui considère Taiwan autonome comme son territoire, a accusé à plusieurs reprises les États-Unis de soutenir « sécessionniste » politiciens de Taipei. Bien que les États-Unis s’abstiennent d’établir des relations diplomatiques formelles avec Taiwan, les politiciens américains ont eu des réunions avec des responsables locaux. Pékin considère ces contacts, ainsi que la vente d’armes américaines à Taïwan, comme une violation du principe d’une seule Chine.

Lai, qui est actuellement en tête des sondages pour l’élection présidentielle taïwanaise de 2024, s’est décrit dans le passé comme « un travailleur politique pragmatique pour l’indépendance taïwanaise. » Il a ensuite précisé qu’il ne chercherait pas à modifier le statut politique actuel de Taiwan.

« Je voudrais réitérer que Taïwan est déjà une nation indépendante et souveraine et que nous n’avons donc pas besoin de déclarer davantage l’indépendance de Taïwan », Lai a déclaré en janvier, selon Focus Taiwan.

Blinken s’est rendu en Chine lors d’une nouvelle vague d’escalade entre les pays. Les deux parties ont exprimé un optimisme prudent quant à l’issue des négociations. Pékin, cependant, a fermement condamné le président Joe Biden, qui avait qualifié Xi de « dictateur » peu de temps après le retour de Blinken à la maison.