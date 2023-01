La Chine a abandonné le zéro-Covid. Que se passe-t-il maintenant ?

La Chine s’ouvre rapidement après des années de sa politique “zéro-Covid”, avec des confinements stricts, des tests obligatoires et d’importantes restrictions de voyage. Mais le changement de politique majeur pourrait entraîner d’autres complications en Chine alors que les gens reprennent les voyages internationaux, et géopolitiquement alors qu’un patchwork de pays impose des restrictions aux voyageurs aériens chinois.

Les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Inde, Israël, l’Espagne, Canada, la Corée du Sud et la France mettent toutes en œuvre une certaine forme de restrictions sur les voyages aériens en provenance de Chine ; cela signifie généralement qu’un passager embarquant en Chine et se dirigeant vers l’un de ces pays ne peut pas embarquer sans test négatif ou, dans le cas de l’Espagne, sans être vacciné. Mais les politiques entourant les maladies infectieuses sont difficiles à élaborer sans des données précises sur le nombre de cas, les hospitalisations et les décès, que la Chine n’a pas réussi à collecter et à diffuser depuis le recul du zéro-Covid en fin décembre.

Il est beaucoup trop tôt pour dire exactement quel effet le changement de politique aura; bien que la Chine semble connaître actuellement une importante vague d’infections, cela ne s’est pas traduit par des infections majeures à l’extérieur du pays. Mais comme les voyageurs aériens chinois n’ont pas traversé plusieurs vagues de variantes, ils pourraient être plus vulnérables aux infections.

De plus, il n’y a pas de grandes preuves scientifiques pour étayer les restrictions de voyage ; “Nous avons vu à maintes reprises avec cette pandémie qu’une réponse disparate, que ce soit au niveau national ou mondial, ne fait pas grand-chose pour contenir la maladie”, a déclaré Saskia Popescu, professeure adjointe au programme de biodéfense au sein de la Schar School of Policy and Government de George Mason. Université, a déclaré à Vox par e-mail. “De plus, les interdictions de voyager et les exigences de test ne sont pas aussi efficaces car elles négligent la nature poreuse des frontières, les réalités de la transmission des maladies, et sont réactives plutôt que préventives.”

La Chine annule la politique zéro-Covid de Xi Jinping et les cas augmentent

Le président chinois Xi Jinping a annulé les restrictions à sa politique de signature après le début des protestations généralisées contre les verrouillages stricts et les tests obligatoires en novembre. Bien que le gouvernement de Xi ait annoncé un plan en 20 points pour assouplir ces restrictions au début du mois, les manifestations, dont certaines appelaient à la démission de Xi, semblent avoir accéléré le démantèlement de la politique de Xi.

Des fermetures draconiennes, notamment à Shanghai, à l’usine d’iPhone FoxConn à Zhengzhou et à Urumqi, Xinjiang, auraient laissé les gens sans accès à la nourriture, et beaucoup au Xinjiang pensent que les mesures zéro-Covid là-bas, qui interdisaient aux gens de quitter leurs appartements, a empêché les secouristes d’aider les personnes enfermées chez elles lorsqu’un incendie s’est déclaré dans un immeuble d’Urumqi.

Au cours du mois qui a suivi, l’ensemble de politiques que Xi a dit une fois “accorder la priorité aux personnes et à leur vie par-dessus tout”, s’est rapidement effondré, laissant dans son sillage une augmentation significative des cas et un système de santé tendu.

“Je pense que nous devrions nous inquiéter de ce qui se passe en Chine – pour les Chinois”, a déclaré samedi Andrew Pollard, président du Comité mixte britannique sur la vaccination et l’immunisation, à BBC News Hour. « Dans le pays, il y a une grande quantité de Covid qui se propage en ce moment, la variante omicron est là, et elle se propage extrêmement bien entre les gens. Et ils n’ont pas eu de vagues de Covid auparavant … nous nous attendons donc à ce qu’un nombre énorme d’infections se produise.

Officiellement, la Chine a enregistré un peu plus de 5 000 décès dus à Covid-19 depuis le début de la pandémie, ce que Pollard a admis être possible si ce nombre ne compte que les personnes décédées de la maladie sans aucune autre condition sous-jacente. Mais les chiffres sont probablement beaucoup plus élevés, a-t-il dit, si ces cas sont inclus, et ils sont susceptibles d’augmenter à mesure que la maladie se propage, en particulier chez les personnes âgées qui sont moins susceptibles d’être vaccinées.

Déjà, des rapports en provenance de Chine indiquent un système hospitalier sous la contrainte en raison de l’augmentation des cas de Covid-19, ainsi que des crématoriums et des salons funéraires sous le poids du nombre de morts.

Arrêter le zéro-Covid était, comme l’a dit Victor Shih, un expert en politique chinoise à la UC San Diego School of Global Policy and Strategy, à Isaac Chotiner du New Yorker, probablement une décision complexe motivée par des problèmes économiques et d’emploi au niveau national ainsi qu’un mécontentement général et protester. Mais Xi devra faire face aux retombées de ses décisions – à la fois les blocages draconiens qu’il a employés et annoncés pendant trois ans, et la vague probable d’infections et de décès de Covid-19 qui suivra la réouverture de la Chine. Ces retombées, a déclaré Shih, signifieront probablement davantage de manifestations du type de celles observées en novembre, et très probablement un scepticisme accru à l’égard des modèles économiques et de gouvernance de la Chine, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la Chine.

“Certains dommages sérieux sont causés à la confiance du public”, a déclaré John Delury, un expert de la Chine à l’Université Yonsei de Séoul, au Financial Times. « Nous ne verrons peut-être pas les effets immédiats de cela. Mais cela entre dans le calcul public de la compétence de leur gouvernement. C’est le pire début possible du troisième mandat de Xi.”

Le monde est mieux armé pour faire face au Covid-19, mais il reste encore de nombreuses inconnues

La fin de covid-Zero signifie également la fin de la surveillance des maladies au niveau national. Comme Yang Zhang, professeur de sociologie et de politique chinoise à l’American University tweeté en décembre concernant le suivi des cas chinois de Covid-19“Je ne pense pas que l’État chinois avait la capacité de collecter, de modéliser et d’évaluer quotidiennement les données provinciales / municipales sur les infections [sic] au cours du dernier mois. Après l’ouverture soudaine, c’est un travail intimidant (pour n’importe quel état). Ils ont tout simplement abandonné.

C’est un scénario possible, mais je ne pense pas que l’État chinois ait eu la capacité de collecter, de modéliser et d’évaluer quotidiennement les données provinciales/municipales sur les infections au cours du mois dernier. Après l’ouverture soudaine, c’est un travail intimidant (pour n’importe quel état). Ils ont tout simplement abandonné. – Yang Zhang (@ProfYangZhang) 26 décembre 2022

Sans informations adéquates sur l’efficacité des vaccins, les infections, les hospitalisations et les décès, il est difficile de modéliser la façon dont la maladie pourrait se propager et d’élaborer des politiques sensées concernant l’atténuation de la maladie – d’où la mosaïque de restrictions sur les voyages aériens actuellement.

“Nous volons à l’aveuglette sans plus d’informations, mais c’est également un problème auquel nous sommes confrontés aux États-Unis car le CDC a modifié les seuils de niveau de transmission communautaire, les centres de test ont été fermés et les tests à domicile ne sont pas signalés”, a déclaré Popescu. “En fin de compte, cela devrait être une leçon dans la mesure où nous ne pouvons pas vraiment faire face à une épidémie ou à une pandémie si les données sont incomplètes quelque part.”

Tout comme au début de la pandémie, les pays ne sont pas d’accord sur la manière dont ils traiteront les nouveaux cas potentiels arrivant par avion ; trois ans plus tard, a déclaré Popescu, les pays qui imposent des restrictions ne choisissent pas nécessairement des restrictions efficaces. “Même [in the beginning of the pandemic] une interdiction de voyager n’était pas soutenue par la science et s’est franchement avérée inefficace en matière de contrôle. Le mieux que les restrictions de voyage puissent faire avec une maladie de cette ampleur est de donner aux gouvernements le temps de se préparer à sa propagation.

L’Italie, qui a mis en place une restriction de test pour les voyageurs aériens en provenance de Chine, a encouragé d’autres pays de l’Union européenne à faire de même ; La France et l’Espagne ont également mis en place des restrictions, mais l’UE dans son ensemble a jusqu’à présent refusé de le faire. Dans un endroit comme l’Europe où les voyages terrestres entre les pays sont assez indolores, “tester les passagers d’un pays n’est pas efficace pour contenir la maladie (le cheval est essentiellement sorti de l’écurie)”, a déclaré Popescu. En outre, a-t-elle déclaré, «les tests sont réactifs», pas proactifs, a-t-elle déclaré – l’Italie a mis en œuvre son mandat de test après que des cas ont été détectés dans des vols arrivant à Milan le 26 décembre.

Un signe positif du programme de test italien est qu’il ne semble pas y avoir de nouvelles variantes en provenance de Chine – ce qui signifie que, pour autant que les chercheurs puissent en juger, les voyageurs infectés par Covid en provenance de Chine ne présentent pas de risque plus important pour, disons, les États-Unis. population qu’un citoyen américain infecté par le Covid-19.

Les risques sont peut-être plus élevés pour les voyageurs chinois, qui pourraient être initiés à une variante inconnue au cours de leurs voyages, ou pourraient ne pas être vaccinés, bien qu’environ 91% de la population soit entièrement vaccinée, selon le New York Times.

Bien que le monde soit mieux équipé pour gérer le Covid-19 qu’en 2020, la mosaïque de restrictions en réponse à la réouverture de la Chine montre toujours des failles majeures dans la capacité du monde à faire face à la pandémie de manière unie et cohérente, a déclaré Popescu. Covid-19 est susceptible d’être endémique pour les années à venir ; des incidents comme la réouverture de la Chine et le potentiel de nouvelles variantes et vagues de maladies « devraient rappeler l’importance de la santé mondiale, de l’équité des vaccins et des partenariats dans les interventions proactives de santé publique.