La ‘China City’ allemande ne veut plus que vous l’appeliez ainsi

Le changement à Duisburg reflète une refonte plus large en Europe des relations avec Pékin Un conteneur en provenance de Chine arrive au port de Duisburg le 4 mai. (Fabian Ritter pour The Washington Post)

DUISBOURG, Allemagne – Des trains chargés de conteneurs de vêtements et de panneaux solaires en provenance directe de Chine arrivent encore dans la gare environ cinq fois par jour, mais d’autres projets visant à établir des liens entre cette ville allemande de la ceinture de rouille et Pékin se sont arrêtés. Les aspirations de Duisburg à utiliser le géant chinois de la technologie Huawei pour moderniser son administration, ses écoles et ses systèmes de circulation sont sur la glace. La construction d’un centre d’affaires chinois sur le Rhin a été abandonnée et l’embarras plane dans l’air.

Les responsables locaux qui, il n’y a pas si longtemps, ont vanté Duisburg comme la «ville chinoise» de l’Allemagne, disent que ce n’est plus un slogan qu’ils veulent utiliser. « L’opinion publique a changé, l’opinion politique a changé », a déclaré Markus Teuber, le commissaire chinois de Duisburg, la seule ville allemande à avoir un tel poste.

Le changement dans cette ville de 500 000 habitants de l’ouest de l’Allemagne reflète une réflexion plus large en Europe sur les relations avec Pékin. Le commerce continue de circuler – la Chine reste le principal partenaire commercial de l’Union européenne des 27 pays. Pourtant, l’UE s’est rapprochée de la vision sceptique de Washington à l’égard de Pékin, une tendance que les États-Unis s’attendent à poursuivre malgré une « offensive de charme » chinoise, selon des documents militaires américains divulgués sur la plateforme de discussion de groupe Discord.

Les espoirs que la Chine contribuerait à stimuler les économies européennes ont été assombris par des préoccupations concernant la concurrence, l’influence et l’exposition. Le virage autoritaire de Pékin sous le président Xi Jinping, sa belligérance envers Taïwan autonome et son incapacité à condamner l’invasion de l’Ukraine par la Russie ont tous sonné l’alarme. Les décideurs européens sont méfiants après avoir vu comment la dépendance à l’égard de l’énergie russe a limité leur effet de levier lorsque les chars du président Vladimir Poutine ont roulé vers Kiev.

« Nous ne sommes plus ce continent naïf qui pense, ‘Wow, le merveilleux marché chinois, regardez ces opportunités !' », a déclaré Philippe Le Corre, analyste français à l’Asia Society Policy Institute. « Je pense que tout le monde l’a compris. »

De nombreux dirigeants européens s’accordent sur la nécessité de «réduction intelligente des risques», comme l’a dit le chancelier allemand Olaf Scholz dans un discours à Strasbourg ce mois-ci. Mais l’Europe reste divisée sur ce que cela devrait impliquer. Les divisions sont apparentes dans la rhétorique des différents dirigeants européens – et dans la négociation en cours d’une nouvelle politique stratégique de l’Allemagne, qui, en tant que plus grande économie de l’UE, représente la moitié des 223 milliards d’euros (environ 240 milliards de dollars) d’exportations annuelles vers la Chine. .

Le ministre allemand de l’économie a mentionné pour la première fois en septembre qu’une nouvelle politique était en préparation. Un projet rédigé par le ministère allemand des Affaires étrangères début novembre et vu par le Washington Post donne un aperçu de certaines des barrières de sécurité en cours de débat, mais les responsables affirment que des querelles internes sont toujours en cours.

Les partenaires de la coalition sont globalement d’accord, mais des « détails de fond » doivent être réglés, selon un responsable allemand, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat pour discuter de la politique interne du gouvernement. Il a repoussé l’idée d’un report, tout en reconnaissant qu’il serait « optimiste » d’attendre la stratégie avant la fin de l’année.

Les limites de l’influence chinoise en Europe

Alors que les décideurs européens ont défini leurs positions, la Chine s’est lancée dans un nouvel effort pour façonner les perceptions, faire progresser les objectifs de défense et contrer l’influence américaine, selon deux documents d’information des chefs d’état-major américains divulgués sur la plateforme de discussion de groupe Discord.

« Pékin complète sa diplomatie de ‘guerrier loup' » – affirmée, ampoulée – « avec une approche plus mesurée », décrit un document d’information non daté, citant des déclarations publiques de responsables chinois début mars.

L’effort « vise en privé à séparer les États-Unis de l’Europe en profitant des défis économiques de l’UE résultant de la pandémie et du conflit russo-ukrainien », selon un deuxième document, qui comprenait une évaluation par le bras de renseignement des chefs d’état-major, connu comme J2.

La poussée de la Chine a largement échoué, a déterminé l’évaluation non datée, basée sur des conversations de mars avec des diplomates européens.

« Pékin ne reconnaît probablement pas pleinement à quel point les partenaires européens se méfient des intentions de la RPC et pense que son changement de rhétorique est suffisant pour frustrer les liens transatlantiques », a-t-il conclu, en utilisant l’acronyme de la République populaire de Chine. « Les responsables européens viseront probablement à protéger leurs intérêts économiques tout en s’alignant de plus en plus sur les vues américaines sur la RPC. »

En effet, le gouvernement italien a indiqué ce mois-ci qu’il avait l’intention de se retirer de l’initiative chinoise d’infrastructure mondiale « la Ceinture et la Route », tandis que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, fait pression pour contrôles à l’exportation sur les technologies sensibles.

Mais les niveaux de méfiance sont inégaux à travers l’Europe. Le gouvernement populiste hongrois a approfondi ses relations avec le ministre des Affaires étrangères Peter Szijjarto signer un nouvel accord avec Huawei lors d’une visite à Pékin la semaine dernière.

Et les documents d’information américains divulgués semblent avoir été rédigés avant que le président français Macron ne soit fêté par une visite d’État à Pékin, vantant le potentiel de la Chine en tant que pacificateur et avertissant l’Europe qu’elle risquait de devenir un « vassal » des États-Unis et d’être « rattrapée ». dans des crises qui ne sont pas les nôtres.

En attendant que l’Allemagne détaille sa position

Aucun pays n’est aussi essentiel que l’Allemagne pour les relations de l’Europe avec la Chine. En plus d’être responsable d’une part aussi importante des exportations de l’UE vers Pékin, l’Allemagne représente la majorité des investissements de l’UE en Chine, avec quelque 5 200 entreprises allemandes engagées dans la fabrication là-bas, employant 1,1 million de personnes.

À la fin de l’année dernière, Scholz a irrité ses alliés lorsqu’il est devenu le premier dirigeant du Groupe des Sept à se rendre en Chine après la pandémie, emmenant une délégation commerciale.

Le dirigeant allemand Scholz rend visite au Xi chinois au milieu des inquiétudes de ses alliés

Sur une carte accompagnant les documents américains divulgués, presque toute l’Europe était marquée comme ayant une « réceptivité minimale » aux ouvertures de la Chine, à l’exception de l’Allemagne et de la Serbie, qui ont été évaluées comme ayant une « réceptivité modérée ».

Le porte-parole du gouvernement allemand Steffen Hebestreit a refusé de commenter le document. « Généralement, l’Allemagne considère la Chine comme un concurrent, un rival et un partenaire et se considère étroitement alignée sur ses partenaires européens et transatlantiques », a-t-il écrit dans un e-mail.

La position incertaine de la plus grande économie d’Europe est ce qui la rend « si pertinente et intéressante pour la Chine », a déclaré Tim Rühlig, chercheur principal au Conseil européen des relations étrangères. « L’Allemagne est assez importante dans cet équilibre sur la destination de l’UE. »

Scholz a souligné à plusieurs reprises que Berlin cherchait à « réduire les risques » plutôt qu’à « se découpler » de Pékin.

Les responsables allemands veulent renforcer la réglementation des investissements étrangers dans les infrastructures critiques. Le ministère de l’Intérieur enquête sur le risque des composants chinois existants dans le réseau 5G allemand et les implications du réseau ferroviaire allemand, la Deutsche Bahn, ayant signé un contrat avec Huawei pour l’épine dorsale de son réseau de signalisation et de contrôle.

Le ministère de l’Économie, quant à lui, a suggéré des «tests de résistance» qui anticiperaient les vulnérabilités si des sanctions contre la Chine étaient imposées, selon un document interne du ministère consulté par The Post.

En ce qui concerne la stratégie globale, la nouvelle politique chinoise de l’Allemagne « expliquera ce que la réduction des risques signifie en termes réels concernant le commerce et la technologie, la science, la culture et également à différents niveaux de gouvernement en Allemagne », a déclaré Nils Schmid, porte-parole parlementaire pour la politique étrangère de Scholz. sociaux-démocrates.

Le projet consulté par The Post indique que les autorités allemandes envisagent de contrôler les investissements sortants, « en vue d’éviter les transferts de technologie indésirables, en particulier dans le cas des technologies sensibles à double usage et des technologies pouvant être utilisées à des fins de surveillance et de répression ».

Ébauche, signalé pour la première fois en novembre par Der Spiegeladopte une ligne plus dure que l’Allemagne dans le passé, appelant les dirigeants chinois à être disposés à utiliser leur marché comme levier, réprimandant Pékin pour les violations des droits de l’homme et faisant référence à la nécessité pour les entreprises travaillant en Chine de « respecter les normes environnementales ». et les droits du travail et en veillant à ce qu’il n’y ait pas de travail forcé dans la chaîne d’approvisionnement.

À quel point le premier projet finira-t-il alors que la politique reste floue, le ministère des Affaires étrangères, dirigé par le Parti vert allemand, étant plus véhément sur la Chine que la chancellerie de Scholz. « C’est un projet très préliminaire », a déclaré le responsable allemand.

Une stratégie de sécurité nationale plus large, qui comprendra un chapitre sur la Chine, sera publiée dans les prochaines semaines, avec une stratégie chinoise plus détaillée à suivre, a déclaré le responsable.

Pour Duisburg – une ville avec un taux de chômage élevé et une ligne d’horizon parsemée des vestiges imposants de son ancienne place au cœur de l’industrie allemande – l’attrait de Pékin avait été fort. Les responsables allemands locaux ont mis en avant le potentiel de leur port intérieur, le le plus grand du mondeet plaçaient leurs espoirs de redressement économique sur la Chine.

Xi s’est rendu en 2014 pour rencontrer un train nouvellement arrivé de Chongqing. Bientôt, environ 80 % des trains de la Chine vers l’Europe s’arrêtaient à Duisburg. Les responsables locaux ont aimé souligner que les cartes chinoises indiquaient Duisbourg plus en évidence que Berlin ou Paris.

Même alors que d’autres pays bloquaient Huawei des infrastructures critiques, Duisburg faisait tapis. signé un mémorandum 2018 pour que le géant de la technologie construise une infrastructure pour les portails de services gouvernementaux et un «système nerveux de ville intelligente».

Mais cette époque est désormais révolue.

L’année dernière, des responsables ont déclaré que le partenariat avec Huawei n’avait pas été renouvelé et que la copie du mémorandum avait été supprimée du site Web de la ville. Les visites à Duisbourg des délégations commerciales chinoises, qui avaient lieu chaque semaine, se sont ralenties.

Un effort de « diplomates chinois présumés » pour contacter les responsables locaux de la sécurité plus tôt cette année a été signalé comme une préoccupation, selon un responsable, qui a parlé sous couvert d’anonymat en raison de la sensibilité du sujet. « Comme on craignait des tentatives d’espionnage, aucune réunion n’a finalement eu lieu », a déclaré le responsable.

Et le géant chinois du transport maritime Cosco – qui a fait l’objet de controverses avec son récent achat d’une participation dans le port allemand de Hambourg – a discrètement vendu sa part de 30% dans le Duisburg Gateway Terminal en octobre.

Markus Bangen, directeur général du port de Duisburg, a déclaré que les conditions contractuelles l’empêchaient de commenter les détails, mais il a laissé entendre que Cosco avait été invité à partir. « Il y a des règles dans nos contrats, et vous devez suivre ces règles », a-t-il déclaré. « Si tu ne le fais pas, c’est comme au foot, il y a un carton jaune. Parfois, le deuxième carton jaune, mais suit ensuite le carton rouge : vous êtes expulsé. »

Les responsables de Duisburg tiennent désormais à minimiser les liens avec Pékin.

Johannes Pflug, chef du China Business Network Duisburg et ancien commissaire chinois de la ville, a déclaré que les trains en provenance de Chine – qui avaient été annoncés dans de nombreux communiqués de presse – ne représentaient qu’une petite fraction des activités du port.

« La ville de Duisburg n’a pas eu beaucoup de bonnes nouvelles ces dernières années, qu’elle a fait l’erreur de trop insister sur une chose positive », a-t-il déclaré. « Pour le port de Duisburg, je peux confirmer, oui, nous avons fait une erreur. »

Maintenant, la ville est plus lucide, dit-il.