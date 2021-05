La chimie palpable de Salman Khan-Disha Patani augmente le quotient romantique dans le dernier morceau

Nouvelle chanson de Radhe: votre bhai le plus recherché est dehors. Titré ‘Zoom Zoom‘, la vidéo est représentée sur les acteurs principaux Salman Khan et Disha Patani. La chanson est une piste légère avec les deux acteurs montrant leur côté vibrant et les fans adoreront la chimie mignonne entre eux. Salman s’est habillé avec style et Disha a l’air sexy dans des tenues coordonnées tandis que la chanson est entièrement tournée dans une configuration extérieure.

Les créateurs ont décrit la chanson comme « »Zoom Zoom‘est un numéro de danse romantique avec du plaisir imprégné. La chanson a des rythmes groovy remarquables et affiche la chimie légère de Salman et Disha tout au long de la chanson. La chanson est une sorte de prologue sur ce que nous verrons dans le film en ce qui concerne le quotient de chimie entre Salman et Disha, le couple romantique à l’écran est concerné. «

‘Zoom Zoom‘est chantonné par Ash King et Iulia Vantur. La musique est composée par Sajid Wajid tandis que les paroles sont écrites par Kunaal Vermaa. Le morceau est chorégraphié par César Gonsalves.

En attendant parler de Radhe: votre bhai le plus recherché, le film est réalisé par Prabhu Deva et met également en vedette Randeep Hooda et Jackie Shroff dans des rôles clés. Le film est présenté par Salman Khan films en association avec ZEE Studios, produit par Salma Khan, Sohail Khan et Reel Life Production Pvt. limité. Radhe sortira dans plus de 40 pays, dont une sortie en salles sur les principaux marchés d’outre-mer le 13 mai 2021, à l’occasion de l’Aïd. Le film sera disponible sur ZEE5 avec le service de paiement à la carte de ZEE ZEEPlex sur la plate-forme Zee5 OTT et tous les principaux opérateurs DTH.