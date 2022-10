La chimie ingénieuse du lauréat du prix Nobel pourrait mener à des percées dans le cancer

Carolyn Bertozzi est l’une des trois récipiendaires du prix Nobel de chimie 2022 annoncé mercredi.

Ses découvertes contribuent au développement de traitements innovants contre le cancer.

Elle n’est que la huitième femme de l’histoire à remporter le prix de chimie.

“Toutes sortes de choses folles”, c’est ainsi que Carolyn Bertozzi, lauréate du prix Nobel 2022, décrit l’œuvre de sa vie. Réaliser en fait “la chimie dans les cellules et chez les gens”.

Lorsqu’elle a commencé ses recherches en 1997, la professeure de Stanford ne visait qu’à observer l’évolution de certaines molécules à la surface des cellules cancéreuses.

Aujourd’hui, grâce à ses découvertes, au moins deux entreprises – dont une qu’elle a co-fondée – développent des traitements innovants contre le cancer.

La multitude d’applications rendues possibles par ses découvertes est impressionnante : délivrer des traitements avec une extrême précision, mieux comprendre comment les médicaments agissent à l’intérieur de l’organisme, visualiser certaines bactéries, pour n’en nommer que quelques-unes.

“Je ne peux même pas vraiment les énumérer. Je n’aurais jamais prévu la grande majorité de ces candidatures”, a-t-elle déclaré à l’AFP lors d’un entretien.

Le comité du prix Nobel a reconnu mercredi les avancées pionnières de Bertozzi, faisant d’elle la huitième femme à remporter le prix de chimie, à seulement 55 ans.

Pièces de Lego

Son parcours a commencé lorsqu’elle s’est découvert une passion pour la chimie organique, alors qu’elle suivait des cours de prémédecine à Harvard.

Le sujet est notoirement – beaucoup disent diaboliquement – difficile, mais elle attribue à un “professeur incroyable”, le regretté David Evans, pour lui avoir donné vie – et changé le cours de sa vie.

“J’ai dit, oubliez le truc de l’école de médecine. Je vais être chimiste”, a déclaré Bertozzi, dont la sœur est professeur de mathématiques appliquées et le père, professeur de physique à la retraite.

Après avoir terminé son post-doctorat et rejoint la faculté de l’UC Berkeley, elle a voulu s’intéresser de plus près aux glycanes : des glucides complexes, ou sucres, situés à la surface des cellules, qui « subissent des changements structurels » lorsqu’ils deviennent cancéreux.

À l’époque, “il n’y avait pas d’outil pour imager les sucres, comme dans un microscope, par exemple”, a-t-elle déclaré.

Elle a eu une idée qui nécessiterait deux substances chimiques qui s’emboîtent parfaitement, comme des morceaux de lego.

Le premier lego est alimenté aux cellules via un sucre. La cellule le métabolise et le place sur la pointe du glycane. Le deuxième morceau de lego, une molécule fluorescente, est injecté dans le corps.

Les deux pièces de lego s’emboîtent et le tour est joué : des glycanes cachés se révèlent au microscope.

Cette technique s’inspire de la “chimie du clic” développée indépendamment par le Danois Morten Meldal et l’Américain Barry Sharpless, co-lauréats de Bertozzi. Mais leurs découvertes reposaient sur l’utilisation du cuivre comme catalyseur, qui est toxique pour le corps.

L’une des grandes avancées de Bertozzi a été d’obtenir le même type de réaction ultra-efficace sans cuivre.

L’autre tour de force : faire en sorte que tout se passe sans perturber les autres processus du corps.

“La beauté de cela est que vous pouvez prendre les deux Legos et les assembler, même s’ils sont entourés de millions d’autres jouets en plastique très similaires”, a-t-elle expliqué.

Elle a inventé le terme “chimie bioorthogonale”, c’est-à-dire une réaction qui n’interfère pas avec d’autres processus biochimiques. La mise au point de la technique a pris 10 ans.

“Cycle des sciences”

Les chercheurs exploitent maintenant ces découvertes pour développer des traitements contre le cancer.

Les glycanes sur les cellules cancéreuses “sont capables de cacher la cellule cancéreuse du système immunitaire – et donc votre corps ne peut pas la combattre, il ne peut pas la voir”, explique-t-elle.

En utilisant la chimie bioorthogonale, “nous avons créé un nouveau type de médicament, qui agit essentiellement comme une tondeuse à gazon”, explique Bertozzi.

Le premier lego se fixe à la surface de la cellule cancéreuse, et le second, qui s’y clipse, est équipé d’une enzyme qui « tond les sucres comme s’ils n’étaient que de l’herbe, il coupe l’herbe et les sucres tombent », a-t-elle ajouté. dit avec un sourire.

Le médicament est actuellement testé dans les premiers stades d’un essai clinique.

Une autre entreprise cherche à utiliser la chimie bioorthogonale pour mieux cibler le traitement du cancer. Le premier morceau de lego est injecté dans une tumeur, puis un second, qui porte le médicament, se fixe et n’agit que sur sa cible.

Elle dit:

Cela permet donc à l’oncologue de traiter la tumeur et de la tuer sans exposer tout le corps de la personne à un produit chimique toxique.

“Ce que l’avenir nous réserve est, espérons-le, un impact sur la santé humaine”, déclare Bertozzi. “Mais les gens qui en décident plus que moi, ce sont les étudiants et les post-doctorants qui rejoignent mon laboratoire.”

Des centaines d’entre eux, actuels et anciens, ont rempli sa boîte e-mail de messages de félicitations ce matin.

“C’est vraiment le cycle de la science – c’est être encadré puis encadré”, ajoute-t-elle. Et “le mentorat d’étudiants vous donne l’opportunité d’amplifier l’impact de votre science.”