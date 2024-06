La chimie du cerveau met en lumière la suralimentation et la mémoire

Résumé: Les mouches des fruits utilisent le neurotransmetteur octopamine pour décider si les souvenirs alimentaires sont stockés à long terme ou à court terme. Ce processus, influencé par les réserves énergétiques, affecte le comportement alimentaire futur.

Des niveaux élevés de glycogène entraînent des souvenirs alimentaires stables, ce qui entraîne une augmentation de la consommation alimentaire même après le jeûne. La recherche suggère que des mécanismes similaires pourraient influencer la suralimentation chez les humains.

Faits marquants:

L’octopamine dans les mouches des fruits décide du stockage des souvenirs liés à l’alimentation en fonction des réserves d’énergie.

Des niveaux élevés de glycogène conduisent à des souvenirs alimentaires durables et à une augmentation de la consommation alimentaire.

L’étude fournit des informations potentielles sur la suralimentation et l’obésité chez l’homme.

Source: Université de Cologne

Dans le cadre d’expériences comportementales utilisant la mouche des fruits Drosophila melanogaster, une équipe de recherche de l’Institut de zoologie de l’Université de Cologne a étudié le contrôle de la prise alimentaire dans le cerveau.

Semblables aux humains, des molécules similaires à l’insuline régulent la prise alimentaire chez les mouches des fruits. Entre autres choses, cela est influencé par un système de neurotransmetteurs qui médie les décisions.

Le système utilise le neurotransmetteur octopamine, une molécule liée à la noradrénaline. Le neurotransmetteur détermine si les souvenirs de la consommation de glucides sont stockés dans la mémoire à long terme ou à court terme.

Les résultats pourraient donc expliquer pourquoi il est difficile de perdre du poids : si le souvenir de l’effet gratifiant de la nourriture dure plus longtemps que l’effet gratifiant et rassasiant de la prise alimentaire réelle, cela peut conduire à une augmentation de la consommation alimentaire. Crédit : Actualités des neurosciences

Cette décision est prise en fonction du niveau des réserves énergétiques internes, qui à son tour aura une influence décisive sur le comportement alimentaire futur.

L’étude, dirigée par le professeur Dr Henrike Scholz, a été publiée dans la revue eLife sous le titre « L’octopamine intègre l’état de l’approvisionnement énergétique interne dans la formation des souvenirs liés à l’alimentation ».

Les chercheurs ont étudié comment un jeûne léger et des niveaux réduits de glycogène dans les tissus adipeux et musculaires affectent la perception des glucides chez les mouches des fruits. Le glycogène, la forme de stockage du glucose, est stocké dans les tissus adipeux et est largement utilisé comme énergie dans les muscles.

Les informations sur les réserves énergétiques de ces tissus sont intégrées dans le système décisionnel par l’octopamine et influencent la biomécanique du cerveau.

Des études antérieures ont montré que la suralimentation peut entraîner une augmentation des niveaux de glycogène chez les animaux et les humains. Dans l’expérience, les mouches des fruits ont été génétiquement modifiées pour avoir un niveau de glycogène plus élevé.

Pendant le jeûne, l’augmentation des réserves énergétiques entraîne la formation d’une mémoire très stable qui ne disparaît pas lors de la nouvelle consommation de nourriture. C’est également le cas si la valeur nutritionnelle du prochain repas est effectivement suffisante pour compenser les déficits provoqués par le jeûne. La mémoire déclenche une augmentation de la consommation alimentaire.

Si le niveau de glycogène était très élevé, la consommation de glucides dans l’expérience n’a entraîné qu’un faible effet gratifiant dans le cerveau. Cet effet diminué a alimenté le désir de continuer à manger.

Si l’apport alimentaire était suffisant ou s’il y avait suffisamment d’énergie chez l’animal, le système de prise de décision supprimait à son tour la formation d’un tel souvenir plus durable concernant la source de nourriture.

Ceci était indépendant de la teneur en glucides de l’aliment ou du fait qu’il soit enrichi en protéines. En général, le niveau de glycogène n’avait aucune influence sur la façon dont les mouches des fruits évaluaient les aliments enrichis en protéines.

Souvenirs de glucides : autrefois utiles, maintenant nocifs

En fonction du niveau d’énergie, l’octopamine est responsable du type de mémoire qui se forme en réponse à la prise alimentaire : les aliments qui offrent normalement une valeur nutritionnelle suffisante ne sont plus perçus comme suffisamment gratifiants. Le résultat peut être une suralimentation, quelle que soit la valeur nutritionnelle ou le type d’aliment.

« Dans les temps anciens, lorsque la nourriture était une ressource limitée ou rare, ce mécanisme pouvait servir à constituer des réserves d’énergie lorsque la nourriture était disponible. En période de surplus alimentaire, la mémoire durable d’une source de glucides peut favoriser une consommation alimentaire excessive et ainsi contribuer au développement de l’obésité », a déclaré l’auteur principal Henrike Scholz.

Aucune étude ne prouve un mécanisme similaire chez l’homme, mais comme les molécules impliquées sont très similaires chez les mouches des fruits et chez l’homme, l’équipe de recherche suggère que le mécanisme fonctionne de manière similaire.

Les résultats pourraient donc expliquer pourquoi il est difficile de perdre du poids : si le souvenir de l’effet gratifiant de la nourriture dure plus longtemps que l’effet gratifiant et rassasiant de la prise alimentaire réelle, cela peut conduire à une augmentation de la consommation alimentaire.

Scholz a conclu : « À l’avenir, il pourrait être important de découvrir comment effacer ce souvenir durable afin que perdre du poids devienne plus facile. »

À propos de cette actualité de recherche en neurosciences et mémoire alimentaire

Auteur: Eva Schüssler

Source: Université de Cologne

Contact: Eva Schissler – Université de Cologne

Image: L’image est créditée à Neuroscience News

Recherche originale : Accès libre.

« L’octopamine intègre l’état de l’approvisionnement énergétique interne dans la formation de souvenirs liés à l’alimentation» par Henrike Scholz et al. eLife

Abstrait

L’octopamine intègre l’état de l’approvisionnement énergétique interne dans la formation de souvenirs liés à l’alimentation

Le cerveau régule la consommation alimentaire en réponse aux demandes énergétiques internes et à la disponibilité alimentaire. Cependant, le stockage d’énergie interne peut-il influencer le type de mémoire formée ?

Nous montrons que la durée de la famine détermine si Drosophile melanogaster forme des souvenirs intermédiaires appétitifs à court terme ou à plus long terme.

Le stockage interne du glycogène dans les muscles et le tissu adipeux influence l’intensité du stockage des informations associées au saccharose. La signalisation de type insuline dans les neurones de récompense octopaminergiques intègre le stockage d’énergie interne dans la formation de la mémoire. L’octopamine, à son tour, supprime la formation de mémoire à long terme.

L’octopamine n’est pas nécessaire à la mémoire à court terme, car les mutants déficients en octopamine peuvent former une mémoire appétitive à court terme pour le saccharose et d’autres nutriments en fonction de l’état énergétique interne.

L’effet de renforcement positif réduit du saccharose à des niveaux élevés de glycogène interne, combiné à la stabilité accrue des souvenirs liés à l’alimentation en raison de périodes prolongées de famine, pourrait conduire à une augmentation de la consommation alimentaire.