La chimie de Kartik Aaryan et Triptii Dimri sur la rampe excite les fans pour « Bhool Bhulaiyaa 3 »

Les stars de Bollywood Kartik Aaryan et Triptii Dimri ont mis Internet en effervescence avec leur chimie torride, alors qu’elles sont devenues des vedettes pour la Fondation des minorités indiennes défilé de mode organisé par Manish Malhotra.

L’événement organisé mardi a célébré la vision du Premier ministre Modi de « Sewa, Sahas et Sanskriti » (Service, courage et patrimoine). Les actrices de Bollywood Sonali Bendre et Hina Khan, ainsi que la cinéaste Tahira Kashyap – toutes trois sont survivants du cancer – ainsi que quelques survivants des attaques terroristes du 26/11 à Mumbai, dont Divya Salaskar et Devika Rotawan, ont marché sur la rampe pendant l’événement. Ils ont été rejoints par les co-stars de « Bhool Bhulaiyaa 3 », Kartik et Triptii, qui sont devenus des vedettes.

Alors que Kartik portait un ensemble noir avec des détails blancs complexes, Triptii était stupéfait dans un lehenga rose.

Après leur promenade en solo sur la rampe, le duo a récemment parcouru la rampe ensemble lors de l’événement, et leur camaraderie indéniable a accru le buzz autour de leur suite tant attendue. Les plateformes de médias sociaux ont depuis été inondées de commentaires de fans, beaucoup exprimant leur enthousiasme à l’idée de voir le couple dans « Bhool Bhulaiyaa 3 ».

Lors de l’événement, Kartik s’est adressé au public en disant : « C’était un tel honneur de marcher avec le cancer et les survivants du 26/11. ‘Iss liye maine kaha ki inke saath walk karke mera seena 56 pouces ka ho gaya hai’… Je Je me suis senti très bien par la manière dont les sujets de développement et de patrimoine sont abordés aujourd’hui.

« BB3 » verra Kartik revenir dans la franchise pour la deuxième fois en tant que Rooh Baba, tandis que Triptii fera ses débuts dans la franchise. Le film, dont la sortie est prévue à Diwali, mettra également en vedette Vidya Balan reprenant son rôle emblématique de Manjulika.