La chimie crépitante de Kriti Sanon-Pankaj Tripathi dans la bande-annonce de Mimi vous gardera accro ! Regarder | Films Actualités

New Delhi: la prochaine bande-annonce de l’entreprise « Mimi » de l’actrice de Bollywood Kriti Sanon et de l’acteur de classe Pankaj Tripathi est sortie en ligne. Le mélange encourageant de comédie et de compassion va sûrement exciter les fans. Sai Tamhankar joue également un rôle central dans le film.

La bande-annonce de Mimi regorge de dialogues intéressants, du nouveau look de Kriti Sanon et du jeu d’acteur de première classe de Pankaj Tripathi.

« Cette bande-annonce est remplie de chaleur, de joie et de rires, tout comme le film. Mimi est notre première sortie OTT exclusive, et bien qu’une sortie en famille au cinéma puisse prendre un certain temps, avec Mimi, nous apportons un cinéma sain aux familles dans le confort de leur foyer. Nous espérons que l’avatar adorable et plein d’humour de Kriti apportera de la joie au plus grand nombre de téléspectateurs », déclare le producteur Dinesh Vijan.

La bande-annonce se vante d’une chimie comique crépitante entre Pankaj et Kriti, certaines de leurs lignes pleines d’esprit vous laissant dans des séparations rugissantes. Cela nous donne également un aperçu intéressant de l’intrigue. L’histoire originale d’une fille fougueuse et insouciante qui devient une mère porteuse pour gagner de l’argent rapidement, tout l’enfer se déchaîne lorsque son plan dégringole à la dernière seconde. Que se passe-t-il ensuite ? Ce film loufoque ne manquera pas de nous faire deviner !

Mimi devrait sortir le 30 juillet 2021 sur Netflix.