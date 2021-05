La chimie brûlante de Sidharth Shukla-Sonia Rathee dans Broken But Beautiful 3 teaser attire l’attention – Regarder | Actualités de la série Web

New Delhi: Sidharth Shukla, vainqueur de Bigg Boss 13, est prêt à faire ses débuts numériques avec le teaser Broken But Beautiful 3 d’ALTBalaji. La production d’Ekta Kapoor est très attendue parmi les fans et a été une tendance de premier plan en ligne.

Les fabricants ont dévoilé Cassé mais beau 3 teaser en ligne. La chimie à l’écran de Sidharth Shukla avec la débutante Sonia Rathee a été le sujet de discussion depuis la sortie du teaser.

‘Broken But Beautiful 3’ est en streaming sur ALTBalaji. La websérie romantique a été créée par Ekta Kapoor. L’émission a déjà connu ses deux premières saisons réussies avec Vikrant Massey et Harleen Sethi dans les rôles principaux.

Plus tôt, le producteur Ekta Kapoor a partagé un extrait de la série qui a le fameux baiser entre les co-acteurs et devinez quoi? Les fans de Shukla se sont assurés que sa tendance était élevée sur les réseaux sociaux. Internet a été époustouflé par la scène audacieuse de Sidharth Shukla avec sa co-star qui est devenue virale en ligne.

Alors, êtes-vous impatient de regarder les deux ensemble à l’écran?