La chimie brûlante de Sidharth Shukla et Sonia Rathee dans ces images fixes inédites de l’internet inondé de «Broken But Beautiful 3»! | Actualités de la série Web

New Delhi: Sidharth Shukla, lauréat de Bigg Boss 13, fera bientôt ses débuts numériques avec la prochaine série Web d’ALTBalaji «Broken But Beautiful 3». Le cœur de la télévision partagera vu avec le débutant Sonia Rathee dans l’émission, et il a déjà fait des vagues en ligne. Quelques fan clubs ont partagé quelques photos des deux et nous ne pouvons pas rester calmes!

Le gagnant de «Bigg Boss 13» jouera le rôle d’Agastya et Sonia sera vu comme Rumi sur le web show. La chimie torride du duo est tout à fait évidente à travers les dernières photos publiées par certains fan clubs.

Découvrez les photos virales ici:

Sidharth Shukla est devenu célèbre en jouant le rôle de Shiv dans «Balika Vadhu». Il a gagné en popularité avec son personnage de Parth dans «Dil Se Dil Tak» en face de Rashami Desai. Le duo est devenu l’un des couples à l’écran les plus discutés de tous les temps.

Plus récemment, Sidharth a accaparé les projecteurs lorsqu’il a participé à la saison 13 de Bigg Boss de Salman Khan et a remporté le trophée. Sa chimie avec le « bon ami » Shehnaaz Kaur Gill est devenu un sujet de discussion, les fans ayant tendance à #SidNaaz sur les réseaux sociaux.

Les deux premières saisons de «Broken But Beautiful» avaient Vikrant Massey et Harleen Sethi dans les rôles principaux. Le chanteur-compositeur Amaal Mallik a également interprété une chanson spéciale et le teaser de la websérie. La date de sortie de ‘Broken But Beautiful 3’ n’a pas encore été annoncée.