La chimie après le mariage de Sidharth Malhotra et Kiara Advani est un plaisir à regarder, le couple Shershaah s’est cassé à l’aéroport

Sidharth Malhotra et Kiara Advani : Le couple de Shershaah Siddharth Malhotra et Kiara Advani sont finalement venus à Mumbai après leur mariage et tous deux ont posé férocement devant les médias. Alors que l’actrice avait l’air magnifique dans un costume jaune, Siddharth avait l’air intelligent dans une kurta unie. L’excellente alchimie du couple se faisait à vue. Non seulement cela, les deux ont également offert des bonbons de mariage aux médias. Laissez-nous vous dire que Siddharth Malhotra et Kiara Advani se sont mariés il y a quelques jours à Jaisalmer et que leurs photos de mariage font toujours la une des journaux. Faut regarder la vidéo pour plus d’informations.