La chienne de thérapie Cassie est couronnée lauréate des Ruffts Awards du Sun on Sunday

RENCONTREZ Cassie – la gagnante du concours The Sun on Sunday Ruffts Awards.

Lorsque Crufts a été annulé cette année, nous avons lancé notre remplacement pour la plus grande exposition canine au monde pour trouver un cabot qui pourrait épater nos juges.

Cassie la golden retriever a été couronnée championne des Ruffts Awards du Sun on Sunday Crédit : Le Soleil

Cassie, photographiée avec les fiers propriétaires Peter et Audrey Miller, est un chien de thérapie pour les résidents des maisons de soins Crédit : Le Soleil

Nous avons eu des centaines d’inscriptions, mais Cassie, une golden retriever de neuf ans, qui visite une maison de soins pour répandre la joie canine, a été la grande gagnante.

Ses propriétaires, le couple de retraités Peter Miller, 66 ans, et sa femme Audrey, 65 ans, sont ravis.

Audrey a déclaré: «Elle recevra certainement des friandises supplémentaires.

« L’année écoulée a été difficile car nous n’avons pas été autorisés à rendre visite à nos amis dans la maison de soins, mais les garder tous en sécurité est la priorité. Nous avons hâte de les voir et de les faire sourire.

Cassie fait partie des bénévoles les plus populaires de Wag & Company, un organisme de bienfaisance qui aide à soulager la solitude des personnes âgées.

Audrey, de Hexham, Northumberland, a expliqué comment Cassie a décroché le poste.

Cassie et ses propriétaires aident à soulager la solitude des personnes âgées Crédit : Le Soleil

Elle a déclaré: « J’emmènerais Cassie avec moi rendre visite à ma belle-mère Susan dans sa maison de soins, et même si elle n’a jamais aimé les chiens, ils s’adoraient. »

COEUR CHANT

Lorsque Susan est décédée il y a trois ans, à l’âge de 104 ans, Audrey a offert les services de Cassie à l’association caritative et elles ont continué à visiter la maison de soins ensemble.

Audrey a ajouté : « Cassie a dû passer des tests de tempérament, mais elle les a tous réussis parce que Cassie aime tout le monde. Quand elle entre dans les chambres, les visages des gens s’illuminent.

« Il y a des patients atteints de démence qui ne me parlent pas, mais ils discuteront volontiers avec Cassie. Ils lui racontent leurs histoires de vie. La différence qu’elle a apportée aux résidents fait chanter mon cœur.

Le travail précieux de Wag & Company a permis à l’association caritative de recevoir le Queen’s Award for Voluntary Service l’année dernière.

La gagnante chanceuse Cassie a eu sa propre séance photo et aura droit à des vacances adaptées aux chiens Crédit : Le Soleil

Notre juge en chef du prix Ruffts, Pet Vet Sean McCormack de la société d’aliments pour animaux de compagnie Tails.com, a été particulièrement impressionné par Cassie.

En tant que gagnante, elle a eu une séance photo avec le meilleur photographe de Sun, Arthur Edwards, et partira en vacances avec PetsPyjamas, qui compte plus de 14 000 séjours acceptant les chiens dans des hôtels et des cottages.

Audrey a déclaré: « Avoir Arthur prendre la photo de Cassie était un honneur. Je le chérirai pour toujours. Je ne remercierai jamais assez l’équipe de juges de Sun on Sunday pour l’avoir choisie comme gagnante de Ruffts.