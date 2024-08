La Chickasaw Historical Society examine la souveraineté alimentaire lors de sa conférence annuelle

SULPHUR, Okla. – Le 2024 Chickasaw La conférence Ittafama Ithana (Rassemblement pour apprendre) de la Société historique (CHS), qui s’est tenue du 8 au 9 août, a été l’occasion d’honorer un gardien de la culture de longue date et d’en apprendre davantage sur la souveraineté alimentaire tribale, passée et présente. La conférence annuelle s’est tenue à l’hôtel Artesian.

Le thème de la conférence, « Connexion culturelle aux communautés végétales », comprenait des présentations éducatives et des discussions sur les connaissances écologiques traditionnelles et les pratiques de gestion contemporaines.

Ne manquez jamais les plus grandes histoires et les dernières nouvelles d’Indian Country. Cliquez ici pour vous inscrire et recevoir nos reportages directement dans votre boîte de réception chaque matin de la semaine.

Jesse Lindsey, un Chickasaw citoyen qui a consacré sa vie à préserver et à partager la Chickasaw culture, a reçu le prix CHS Lifetime Service Award.

Le Chickasaw Le prix de la Société historique pour l’ensemble de son service est décerné par le conseil d’administration de la CHS aux personnes qui illustrent une vie de service et une contribution exceptionnelle à Chickasaw histoire et culture, et des communautés de grande envergure.

Pour présenter l’honoré, le membre du conseil d’administration Wilson Seawright a lu un extrait d’un article de journal de 1994 mettant en vedette Lindsey, de Sasakwa, Oklahoma.

« Il y a trente ans, Jesse Lindsey partageait déjà Chickasaw « Il était passionné de culture et d’histoire et il le faisait depuis presque 10 ans à l’époque », a déclaré Seawright.

S’appuyant sur les connaissances culturelles qu’il a acquises auprès de son oncle, Chickasaw Intronisé au Temple de la renommée, Adam Walker, Lindsey s’est rendu dans les écoles et lors d’événements pour sensibiliser les autres aux arcs et au stickball.

En 1998, sous la direction de Chickasaw Nation Le gouverneur Bill Anoatubby, Lindsey et Walker ont aidé à ouvrir le Chickasaw Nation terrains de danse stomp à Kullihoma, où Lindsey a fait du bénévolat jusqu’en 2005. Il a ensuite rejoint le Chickasaw L’équipe du Centre culturel et a contribué à la relance Chickasaw danse du pied. Lindsey a servi le Chickasaw Nation depuis 19 ans.

En acceptant le prix, Lindsey a déclaré qu’il était honoré et béni.

« Si je n’avais pas pris le temps dans ma vie de poser des questions à mes proches sur qui nous sommes, je ne serais pas ici aujourd’hui », a déclaré Lindsey.

Partage Chickasaw La culture a permis à Lindsey de vivre des événements historiques, tels que l’inauguration du Musée national Smithsonian des Indiens d’Amérique à Washington, DC, a-t-il déclaré.

« Il sera là pour toujours, à partager avec mes petits-enfants. »

Lindsey a également parlé de l’importance d’apprendre des aînés et de partager les connaissances culturelles avec les autres.

« J’apprécie vraiment d’être Chickasawet j’en suis fière. Je me sens vraiment honorée aujourd’hui. Chokma’shki, merci.

La conférence comprenait plusieurs séances informatives basées sur le thème « Connexion culturelle aux communautés végétales », notamment « Souveraineté alimentaire dans Chickasaw Pays », par le Dr Judy Goforth Parker ; « Conditions climatiques et leur impact sur les communautés végétales au sein du Chickasaw Nationpar Amelia Cook;Chickasaw « Souveraineté alimentaire : d’hier à aujourd’hui », par Sierra Hampton ;Chickasaw Médecine », par Rhonda Sellers ; « Gestion des feux de forêt : passé, présent et futur », par Miko Brandon ; et « Mise en œuvre des règlements sur l’eau : assurer un avenir durable de l’eau pour la Chickasaw Nation”, par Newakis Weber.

Les séances, présentées par Chickasaw et les premiers experts américains en la matière, ont fourni une vision historique des traditions Chickasaw la souveraineté alimentaire et un aperçu des programmes et services tribaux actuels développés pour maintenir les modes de vie traditionnels, surmonter les défis et assurer la Chickasaw les gens prospèrent.

La conférence annuelle donne Chickasaw aux gens un endroit pour se reconnecter, maintenir et célébrer leurs Chickasaw L’identité nationale, ont indiqué les organisateurs de la conférence. Le chant d’hymnes traditionnels était également au programme.

De plus, une réception a eu lieu le soir du 8 août dans la salle de bal Artesian, ce qui a donné aux membres du CHS l’occasion de réseauter et de communier les uns avec les autres.

Le Chickasaw La Société historique a été créée par la loi tribale le 15 avril 1994. Les membres du conseil d’administration sont nommés par Chickasaw Nation Gouverneur Bill Anoatubby.

Pour plus d’informations ou pour devenir membre, visitez Chickasaw.net/CHS.