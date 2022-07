La Chevy Colorado ZR2 2023 arrive avec une nouvelle garniture Desert Boss

Assis au sommet du tippy la nouvelle gamme Chevrolet Colorado 2023 est le ZR2 axé sur le tout-terrain. Faisant ses débuts jeudi, le ZR2 mis à jour offre un niveau accru de performances de dynamitage Baja, ainsi qu’un nouveau package Desert Boss qui a l’air plutôt génial.

Comme tous les Colorado, le ZR2 est disponible en configuration Crew Cab avec une boîte courte, et il est propulsé par un moteur turbo I4 de 2,7 litres avec une transmission automatique à 8 vitesses et 4 roues motrices. Chevy propose en fait trois versions différentes du moteur de 2,7 litres dans la gamme Colorado, et le ZR2 a la mélodie la plus puissante, avec 310 chevaux et 430 livres-pied de couple. Cela donne au ZR2 la capacité de remorquer jusqu’à 7 700 livres.

La ZR2 est livrée de série avec des roues de 17 pouces et des pneus tout-terrain de 33 pouces, des amortisseurs Multimatic DSSV sophistiqués, une plaque de protection avant en aluminium, des bras de suspension en fonte, des différentiels à blocage électronique avant et arrière et un rapport de pont arrière modifié de 3,42 pour une meilleure performances de couple à bas régime. À l’intérieur, la ZR2 est dotée d’un siège conducteur à réglage électrique et de sièges avant chauffants.

Chevrolet



Tout cela donne à la ZR2 une capacité hors route accrue par rapport aux versions Z71 et Trail Boss du Colorado. Voici comment les trois versions tout-terrain se superposent.

Caractéristiques Colorado Z71 Patron du sentier du Colorado Colorado ZR2 Du pouvoir 310 ch 310 ch 310 ch Couple 390 lb-pi 390 lb-pi 430 lb-pi Angle d’approche 29,1 degrés 30,5 degrés 38,3 degrés Angle de départ 22,3 degrés 22,4 degrés 25,1 degrés Angle de rupture 19,5 degrés 21,0 degrés 24,6 degrés Garde au sol 8,9 pouces 9,5 pouces 10,7 pouces Largeur de voie avant 62,6 pouces 66,2 pouces 66,3 pouces

Quant au Desert Boss, il ajoute quelques améliorations – certaines fonctionnelles, d’autres élégantes. Ses roues de 17 pouces sont capables de verrouiller les talons, il y a un pare-chocs et un carénage avant tout-terrain spécifiques au modèle, une barre lumineuse montée sur le toit et une caméra sous la carrosserie. Le Desert Boss est également livré avec une barre de sport et un panneau de voile dans le lit, des badges noirs et, bien sûr, des décalcomanies spéciales.

Le ZR2 sera lancé aux côtés du reste de la gamme Colorado au début de 2023. Le montant de la mise à niveau de Desert Boss n’est pas clair, et nous aurons des informations sur les prix définitifs plus près du début de la production.