La Chevy Colorado 2023 fait ses débuts avec une puissance turbo, de nouvelles technologies et des options tout-terrain

Chevrolet a lancé jeudi le pick-up intermédiaire Colorado 2023, et de haut en bas, presque tout dans ce camion est nouveau. C’est une bonne chose : le Colorado (et son jumeau GMC Canyon) était l’ancien chien de la catégorie très compétitive des camions intermédiaires, mais un tas de nouvelles astuces devraient l’aider à le remettre au premier plan.

Cette histoire sert d’aperçu général de la gamme Colorado 2023. Si vous êtes le plus intéressé par le Colorado ZR2 axé sur le tout-terrain, nous avons une histoire séparée à ce sujet. Assurez-vous de consulter notre comparaison des spécifications des camions intermédiairesaussi bien.

Nouveau design, trois versions tout-terrain

Lorsque la Chevy Colorado sera mise en vente au premier semestre 2023, elle sera proposée en cinq niveaux de finition différents. Le Work Truck (WT) de base sera le point d’entrée, et à partir de là, les clients pourront passer au Colorado LT, Trail Boss, Z71 et ZR2.

Ces trois derniers ont tous des niveaux variables de capacité hors route, le ZR2 étant le plus extrême. Le Z71 est plus un ensemble d’apparence robuste qu’autre chose, tandis que le Trail Boss a un élévateur de suspension de 2 pouces, une voie avant plus large de 3 pouces et des pneus tout-terrain de 32 pouces. Le ZR2 fait monter les enchères avec un élévateur de suspension de 3 pouces et des amortisseurs Multimatic DSSV sophistiqués – tout comme ceux utilisés sur le Silverado ZR2. Nous avons plus de détails sur ce qui sépare ces versions tout-terrain dans notre Première histoire du Colorado ZR2.

Quelle que soit la version, chaque Colorado sera proposé avec la même configuration à cabine multiplace et à caisse courte. Le camion est un peu plus grand dans chaque dimension qu’auparavant, et ses roues ont le même motif de boulons que le plus grand pick-up Silverado, ouvrant la porte à plus d’options. Dans l’ensemble, le nouveau look est assez propre – bien meilleur que le moche Silverado, bien sûr – et les modèles Z71 et ZR2 sont équipés d’un éclairage LED.

De nombreux camions offrent un espace de rangement sous le plancher dans le lit, mais Chevy propose une solution similaire à l’intérieur du hayon du Colorado. Lorsque le hayon est abaissé, vous pouvez ouvrir un compartiment qui mesure 45 pouces de large et 4 pouces de profondeur. Il est également étanche et est livré avec un drain si vous souhaitez y jeter de la glace pour l’utiliser comme glacière. Ceci est de série sur le ZR2 et en option sur les autres modèles Colorado. Les autres embouts de lit fonctionnels comprennent huit points d’arrimage standard avec la possibilité d’en ajouter neuf autres, et une fonction d’ouverture à mi-chemin pouvant supporter jusqu’à 500 livres, parfaite pour transporter des objets plus longs.

Chevrolet



Un moteur, trois niveaux de puissance

Chaque Chevrolet Colorado 2023 sera propulsée par un moteur I4 turbocompressé de 2,7 litres, associé à une transmission automatique à huit rapports. Sur les versions WT et LT, la propulsion arrière est de série et la transmission intégrale est en option, tandis que les modèles Trail Boss, Z71 et ZR2 sont équipés de série de 4 roues motrices.

Bien que tous les camions partagent le même moteur, Chevy propose trois puissances différentes selon la version. Le 2,7 L Turbo de base est de série sur les modèles WT et LT, tandis que le 2,7 L Turbo Plus est en option. Le Z71 et le Trail Boss sont livrés en standard avec le 2.7L Turbo Plus, et le 2.7L Turbo High-Output le plus puissant est réservé au ZR2.

Moteur spécifications 2.7L Turbo 2.7L TurboPlus 2,7 L Turbo à haut rendement Du pouvoir 237 ch 310 ch 310 ch Couple 259 lb-pi 390 lb-pi 430 lb-pi Remorquage maximum 3 500 livres 7 700 livres 7 700 livres

Chevy n’offrira plus les moteurs turbodiesel I4 de 2,8 litres ou V6 de 3,6 litres dans n’importe quel Colorado. Le constructeur automobile affirme que l’électrification n’est pas non plus dans les cartes pour le Colorado.

Selon le niveau de finition, le Colorado propose jusqu’à cinq modes de conduite différents. Normal est, eh bien, normal, Tow/Haul modifie les points de changement de vitesse de la transmission et la réponse de l’accélérateur, Off-Road apporte d’autres ajustements au groupe motopropulseur et à l’antipatinage, Terrain est conçu pour ramper à basse vitesse et Baja – une exclusivité ZR2 – est tout au sujet de la course à grande vitesse dans le désert.

Chevrolet



Un intérieur plus agréable avec beaucoup de technologie

La cabine de l’ancien Colorado était vide depuis le jour de ses débuts et, heureusement, le nouveau camion fait l’objet d’une nouvelle révision. Chevy dit qu’il y a quatre nouveaux schémas intérieurs avec des genouillères enveloppées et cousues sur les portes et la console centrale (pour certains modèles). D’autres garnitures bénéficient de coutures contrastées soignées, et des choix de revêtements en tissu et en cuir seront proposés. Pour la première fois, Chevy proposera même le Colorado avec un toit ouvrant.

Un grand point fort de la cabine du Colorado est l’écran tactile central standard de 11,3 pouces, exécutant une version mise à jour du logiciel d’infodivertissement facile à utiliser de Chevy. Il existe des pages personnalisables, un affichage spécifique au tout-terrain (altitude, roulis, tangage, etc.) et des applications Google intégrées pour les cartes, la musique et plus encore. En plus de cela, tous les Colorados sont équipés d’un groupe de jauges numériques de 8 pouces.

L’écran de 11,3 pouces propose de nombreuses options d’affichage de la caméra, dont certaines spécifiques à l’accrochage d’une remorque et au remorquage, qui fonctionnent également avec l’application de remorquage pour smartphone de Chevy. Les Z71 et ZR2 sont même équipés d’une caméra sous la carrosserie, ce qui vous permet de voir les gros obstacles et (espérons-le) d’éviter de gratter le camion.

Sur le front de l’assistance à la conduite, le freinage d’urgence automatique, l’avertissement de collision avant, le freinage des piétons avant, l’assistance au maintien de voie, l’avertissement de sortie de voie, les feux de route automatiques et une alerte de distance de suivi sont de série à tous les niveaux. Des technologies supplémentaires comme un système de caméra à 360 degrés, un régulateur de vitesse adaptatif, une alerte piéton arrière, un freinage de circulation transversale arrière et une surveillance des angles morts sont disponibles, et Chevy proposera ces systèmes en option sur chaque niveau de finition, même le WT de base.

Chevrolet



A venir l’année prochaine

Le Chevy Colorado 2023 sera construit à l’usine de General Motors à Wentzville, Missouri. La production devrait commencer au début de 2023, et Chevy annonce qu’elle publiera les données finales sur les prix et l’économie de carburant plus près de cette date.

Quant au jumeau fraternel du Colorado, le GMC Canyon, vous pouvez vous attendre à une mise à niveau similaire. GMC confirmé le nouveau Canyon aura une garniture AT4X similaire au Colorado ZR2, et le camion fera ses débuts cet été. En d’autres termes, nous le verrons bientôt.