La Chevrolet Corvette ZR1 2025 établit un record américain de vitesse

La Chevrolet Corvette ZR1 2025 célèbre déjà un nouveau record. Lors d’un essai sur piste à Papenburg, en Allemagne, la voiture a atteint une vitesse de pointe moyenne bidirectionnelle de 233 mph (374,9 km/h), ce qui en fait la Corvette la plus rapide jamais conçue. Non seulement cela, c’est également le véhicule de série le plus rapide à avoir jamais porté le nœud papillon Chevrolet, et le véhicule de série le plus rapide jamais construit par un constructeur automobile américain.

L’exploit, bien qu’impressionnant, n’est pas une énorme surprise, puisque la Corvette ZR1 est propulsée par le moteur V8 le plus puissant jamais produit par l’un des trois grands de Détroit. Le V8 à manivelle plate et biturbo de 5,5 L de la voiture développe 1 064 chevaux à 7 000 tr/min et 828 lb-pi de couple à 6 000 tr/min. Bien qu’il existe des voitures qui peuvent aller plus vite, Chevrolet souligne qu’aucune ne coûte moins d’un million de dollars.

Quoi est Ce qui est surprenant, c’est que le pilote d’essai au volant de la Corvette ZR1 au moment où celle-ci a établi son record de vitesse n’était autre que le président de General Motors, Mark Reuss. Bien que d’autres pilotes d’essai sur la piste aient pu conduire la Corvette à des vitesses supérieures à 230 mph (370 km/h), Reuss a eu l’honneur d’établir le record bidirectionnel, qui voit le véhicule rouler sur une piste dans les deux sens. , pour annuler toute assistance que le vent ou de légers changements d’élévation pourraient apporter.

« Établir le record de vitesse de pointe avec la Corvette ZR1 est un véritable triomphe pour Corvette et pour Chevrolet, et aussi une expérience exaltante et surréaliste pour moi personnellement », a déclaré Reuss. « Avec le passage de la génération actuelle au moteur central, nous savions que les performances et l’équilibre exceptionnels en faisaient une réelle possibilité. Aller là-bas et le réaliser est un témoignage de la puissance du ZR1 et de l’équipe incroyablement talentueuse qui l’a développé et construit.

Chevrolet n’a pas modifié la ZR1 pour établir ce record, mais ses ingénieurs ont choisi la version de base à faible traînée pour compléter cette course à grande vitesse (une version à force d’appui plus élevée avec une grande aile est également disponible pour les pilotes qui préfèrent les temps au tour aux vitesses élevées. records de vitesse). Reuss a également utilisé le mode Top Speed, conçu pour une utilisation en circuit fermé et ajustant les systèmes de contrôle du châssis pour maximiser les performances du ZR1 à haute vitesse.

Le prix de la Chevrolet Corvette ZR1 2025 n’a pas encore été annoncé, mais la production devrait commencer l’année prochaine.