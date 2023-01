La Chevrolet Corvette E-Ray 2024 est une hybride performante toutes saisons

Pour le 70e anniversaire de la Corvette, les ingénieurs de Chevrolet lui ont offert la puissance électrifiée en lançant la nouvelle Chevy Corvette E-Ray 2024. L’E-Ray est à la fois le premier modèle hybride et le premier modèle à traction intégrale de l’histoire de la plaque signalétique. Avec 655 chevaux et un sprint 0-60 de 2,5 secondes, c’est aussi la Vette de production la plus rapide jamais conçue.

L’E-Ray démarre avec le même V8 LT2 de 6,2 litres que la Corvette Stingray standard. De son perchoir au milieu du navire, il envoie 495 chevaux et 470 livres-pied de couple aux roues arrière via une boîte-pont à double embrayage à huit rapports. Les ingénieurs de Chevy ajoutent ensuite un moteur électrique de 160 chevaux à l’essieu avant, apportant avec lui un couple supplémentaire de 125 livres-pied. Le moteur tire le courant d’une batterie lithium-ion haute tension nichée dans le tunnel de transmission entre les sièges – là où l’arbre de transmission aurait dû se trouver avant que la Vette ne devienne à moteur central pour cette génération.

Avec seulement 1,9 kilowattheures de capacité (un peu plus que le pack de 1,2 kWh d’une Prius), il n’y a pas besoin de prise ; le système hybride autonome de l’E-Ray est capable de se recharger uniquement via le freinage régénératif pendant la décélération ou la roue libre. La batterie 12 volts de l’E-Ray – qui prend en charge les systèmes d’alimentation V8, start-stop et accessoires – a également été mise à niveau vers une unité lithium-ion légère.

Travaillant de concert, le système de traction intégrale électrique ou eAWD de l’E-Ray produit une puissance combinée de 655 chevaux et parcourt le quart de mille en seulement 10,5 secondes. Plus impressionnant est son sprint de 0 à 100 km/h en seulement 2,5 secondes. C’est 0,4 seconde plus rapide que le raie standard et 0,1 seconde plus rapide que la Z06 de course, ce qui en fait la Corvette de production la plus rapide à ce jour. Le Z06 plus léger est probablement encore l’outil le plus perfectionné pour une utilisation sur piste, mais l’E-Ray possède un certain nombre d’autres avantages sur la route.

Pour commencer, le système eAWD promet des améliorations de la traction et de la stabilité dans les situations de faible adhérence, ce qui en fait potentiellement une voiture de sport toutes saisons mieux équipée pour affronter la pluie, la neige ou la glace que ses prédécesseurs à propulsion arrière. L’eAWD devrait également permettre à la technologie de désactivation des cylindres de gestion active du carburant de la Corvette de profiter plus généreusement du mode quatre cylindres du V8 en roue libre et en croisière pour une meilleure économie de carburant.

L’E-Ray introduit également de nouveaux modes Stealth et Charge Plus. Lorsqu’il est sélectionné avant le démarrage, le mode furtif utilise uniquement le moteur électrique avant pour un fonctionnement quasi silencieux jusqu’à 45 mph. Lorsqu’il atteint cette vitesse ou que la portée limitée de la batterie est dépassée, le V8 démarre automatiquement. Charge Plus, d’autre part, maximise l’état de charge de la batterie – vraisemblablement via une régénération plus agressive – pour une assistance électrique et des performances plus constantes pendant les sessions de piste prolongées.

Extérieurement, le E-Ray est plus large de 3,6 pouces que Stingray, partageant ses proportions et ses panneaux de carrosserie larges avec le Z06. Nichés dans ses arches évasées se trouvent des roues avant de 20 pouces et des roues arrière de 21 pouces décalées avec un design unique à cinq rayons E-Ray. Les pneus toutes saisons Michelin Pilot Sport sont de série. Des pneus d’été Pilot Sport 4S améliorés sont disponibles dans le cadre d’un ensemble ZER Performance, augmentant l’adhérence latérale de l’E-Ray à environ 1,1 G. Les freins en céramique de carbone Brembo et le système Magnetic Ride Control 4.0 de Chevrolet sont également des équipements standard pour l’hybride de performance.

À l’intérieur, les écrans d’infodivertissement et de groupe d’instruments numériques de la Vette présentent de nouvelles dispositions qui affichent et surveillent la puissance et l’efficacité du moteur électrique et du V8. L’E-Ray sera également proposé avec la liste complète des technologies d’assistance à la conduite de la Corvette 2024, y compris l’assistance au maintien de voie, l’alerte de collision avant et le freinage d’urgence automatique. Le volume de chargement du E-Ray de 12,5 pieds cubes est pratiquement inchangé par rapport au Stingray (12,6 cubes), il semble donc que l’ajout d’un moteur électrique à l’avant ne compromet pas de manière significative le frunk sous le capot.

La Chevrolet Corvette E-Ray 2024 arrive plus tard cette année, à partir de 104 295 $ pour le coupé 1LZ ou 111 295 $ pour le cabriolet 1LZ, avant les frais de destination qui s’élèvent actuellement à 1 395 $.