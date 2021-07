La Chevrolet Bolt EV appartenant au législateur du Vermont qui a soutenu l’industrie prend feu

La police de l’État du Vermont a publié cette photo de la Chevrolet Bolt EV 2019 qui a pris feu le 1er juillet 2021 dans l’allée du représentant de l’État Timothy Briglin, un démocrate. Police de l’État du Vermont

Un véhicule électrique Chevrolet appartenant à un législateur de l’État du Vermont qui a soutenu l’industrie a récemment pris feu alors qu’il chargeait dans l’allée du politicien, selon la police de l’État du Vermont. Le véhicule, une Chevrolet Bolt EV 2019, fait partie d’un rappel de près de 69 000 véhicules électriques dans le monde en raison de risques d’incendie qui a été annoncé en novembre par General Motors et la National Highway Traffic Safety Administration. Le représentant de l’État Timothy Briglin, un démocrate, a déclaré aux autorités que le véhicule électrique avait été entretenu pour le rappel ces dernières semaines, le Vermont State Police Det. Sgt. Matthew Hill a déclaré mercredi. Cela pourrait signifier que la réparation n’a pas été effectuée correctement ; ce n’est pas une solution pour les incendies ; ou il y a un autre problème avec le véhicule. GM a déclaré dans un communiqué envoyé à CNBC mercredi qu’il travaillait avec les autorités locales et « enquêtera pour en savoir plus sur la situation spécifique de cet incident ». Un porte-parole du constructeur automobile de Detroit a refusé de commenter davantage l’incendie, notamment si la réparation de rappel avait été effectuée pour le véhicule. Hill a déclaré qu’il n’avait pas encore été contacté par GM au sujet de l’incident, qui, selon lui, s’est produit alors que le véhicule était branché pour se recharger. L’incendie est le plus récent à mettre en évidence une préoccupation constante des constructeurs automobiles et des organismes de surveillance de la sécurité des véhicules alors que les entreprises libèrent un afflux de nouveaux véhicules électriques dans les années à venir. Les constructeurs automobiles ont continuellement vanté les avantages environnementaux des véhicules électriques, cependant, les batteries lithium-ion qui alimentent les véhicules peuvent être dangereuses et entraîner d’importants incendies chimiques en cas de problème.

Similaire aux incendies précédents

La police de l’État du Vermont a déclaré que la cause de l’incendie « semble être une défaillance indéterminée du système électrique » qui a commencé dans l’habitacle au niveau de la banquette arrière. L’origine de l’incendie correspond à une une poignée d’incendies précédents signalés aux régulateurs fédéraux et à la société dans les véhicules électriques Bolt. Briglin – qui est président du comité de la Chambre sur l’énergie et la technologie et a soutenu les véhicules électriques, notamment en coparrainant un projet de loi relatif aux incitations aux véhicules électriques et hybrides rechargeables – n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Les responsables de la NHTSA, du service d’incendie local et de l’unité d’enquête sur les incendies et les explosions du département de la sécurité publique du Vermont, qui ont enquêté sur l’incendie, n’ont pas non plus immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

L’incendie a été signalé vers 9 heures jeudi dans la maison de Briglin à Thetford, dans le Vermont, selon un communiqué de la police de l’État du Vermont et des archives publiques. Aucun blessé n’a été signalé. GM a rappelé les véhicules en novembre à cause d’incendies électriques qui, selon lui, étaient causés par un défaut de fabrication rare de certains modules de batterie dans les véhicules produits pour les années modèles 2017-2019. La réparation nécessite l’installation d’un logiciel de diagnostic embarqué avancé dans les véhicules qui, entre autres, a la capacité de détecter les problèmes potentiels liés aux modifications des performances du module de batterie avant que des problèmes ne se développent. Les clients doivent amener leur véhicule chez un concessionnaire Chevrolet pour obtenir le correctif.

Préoccupation continue

VE produits par Tesla a été parmi les incendies signalés les plus médiatisés, y compris une berline Tesla Model S Plaid haute performance 2021 la semaine dernière. Mais les incendies de véhicules électriques sont un problème potentiel pour toutes les entreprises, car l’industrie lancera une flotte de nouveaux véhicules électriques dans les années à venir. « La sécurité doit primer », a déclaré à CNBC Jason Levine, directeur exécutif du Center for Auto Safety, un groupe de défense basé à Washington, DC. « Il reste des questions ouvertes quant à savoir pourquoi il semble y avoir une tendance croissante à ce que les batteries lithium-ion dans les véhicules prennent feu. »

Cette Tesla Model S Plaid a pris feu alors que le conducteur était au volant, selon un chef de service d’incendie local et des avocats représentant le conducteur, le 29 juin 2021, à Haverford, en Pennsylvanie. Fourni par Geragos & Geragos