La chenille du sphinx à tête de mort du “silence des agneaux” repérée dans le jardin d’un couple au Royaume-Uni

Les fans du film “Le silence des agneaux”, oscarisé en 1991, connaissent sûrement la chenille du sphinx à tête de mort. Le papillon de nuit qui figurait sur l’affiche du film a récemment été repéré dans le jardin d’un couple au Royaume-Uni. Confus quant à ce que c’était exactement et curieux d’obtenir des réponses, Ian Williams a partagé une photo sur les réseaux sociaux. Lui et sa femme ont apparemment trouvé trois de ces chenilles dévorant les arbustes du jardin de sa maison.

En taguant un naturaliste gallois Iolo Williams, Ian a écrit dans son post sur Twitter : « Qu’est-ce que c’est que ce mauvais garçon ? Trois d’entre eux ont détruit un buisson dans notre jardin à Brynmenyn, Bridgend.

Iono a confirmé leur identité en écrivant : « Sphinx à tête de mort. Trouvaille brillante. Je n’en ai jamais vu !”

@IoloWilliams2c’est quoi ce mauvais garçon mon pote ? Trois d’entre eux ont détruit un buisson dans notre jardin à Brynmenyn, Bridgend. pic.twitter.com/tIHA9BbU4Z – Ian Williams (@bongowill) 30 juillet 2022

Ian a tweeté trois photographies appelant les papillons de nuit frères et sœurs les uns des autres. Il a également partagé des photos de leurs excréments gisant dans la boue de son jardin et a écrit: “Avant que vous vous installiez tous pour votre déjeuner, voici quelques photos de leurs excréments, en supposant que c’est ce qu’ils sont ?? J’ai nettoyé le terrain hier soir et c’est ce qu’ils m’ont laissé du jour au lendemain.

Ces chenilles effrayantes ont été utilisées comme carte de visite par le tueur en série Buffalo Bill dans le film d’horreur psychologique susmentionné. Les internautes étaient absolument stupéfaits de les voir.

“Juste wow!” s’est exclamé un utilisateur de Twitter. “Incroyable trouvaille trois, super image, énorme…” a dit un autre. « Crikey ! C’est énorme !! Incroyable à voir, merci pour le partage!” lire un commentaire.

L’épouse de Ian, Sharon, a été la première à remarquer l’insecte alors qu’elle s’occupait des buissons de leur jardin. Ian a dit: “” J’étais dans la cuisine et j’ai entendu un cri, ma femme était en train de couper ce buisson dans notre jardin. C’est là que nous l’avons découvert, c’était une chance qu’il n’ait pas été coupé en deux.

Le Dr Sarah Christofides de la School of Biosciences de l’Université de Cardiff a déclaré à BBC News : “Généralement, les sphinx sont de très gros papillons de nuit et ils ne sont peut-être pas aussi courants que certains des plus petits que vous obtenez.” Elle a ajouté que les sphinx à tête de mort adultes sont incroyablement beaux et qu’elle sera vraiment ravie et excitée d’en repérer un.

Parlant de la découverte de l’insecte, Ian a déclaré qu’il ne les avait jamais vus auparavant et qu’il ne pouvait pas en faire la tête et la queue. “Ma connaissance des chenilles et des papillons de nuit tiendrait probablement au dos d’un paquet de clopes”, a-t-il déclaré. “J’ai été partie à toutes ces réponses maintenant, donc je suis maintenant la principale autorité sur ce papillon de nuit”, a-t-il ajouté en plaisantant.

Selon le Dr Arthur Morris, associé de recherche à l’Université de Cardiff, ces chenilles sont très rares au Royaume-Uni et appartiennent généralement aux régions méditerranéenne, sud-européenne et nord-africaine. “Les papillons de nuit ont tendance à produire de très grosses chenilles, donc quand vous les trouvez, il est très certain qu’il est assez évident que vous avez quelque chose d’assez inhabituel”, a-t-il déclaré.

Les chenilles auraient maintenant disparu quelque part dans les buissons. Ian et sa femme en sont assez déçus maintenant et espèrent les retrouver.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici