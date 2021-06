La chenille de la teigne brune envahit le Maine et empoisonne les gens

Un autre insecte fait des ravages dans le Maine au milieu de l’invasion des cigales – une chenille venimeuse.

La chenille de la teigne brune a été observée dans plusieurs comtés du Maine et est une espèce envahissante que l’on ne trouve que là-bas et à Cape Cod. Les poils du papillon contiennent du poison et peuvent provoquer une réaction similaire à celle de l’herbe à puce, selon le Maine Center for Disease Control and Prevention.

« Les gens les trouvent partout : sur le sol, sur la table de pique-nique, sur le boîtier électrique, dans le coin – nommez-le », a déclaré Jim Britt, porte-parole du Maine Department of Agriculture, Conservation and Forestry, au New York Times. .

Les papillons peuvent être identifiés par leur longueur de 1,5 pouce, brun foncé avec des rayures blanches et deux points orange sur le dos.

Les poils de la mite peuvent partir en suspension dans l’air. Lorsqu’ils entrent en contact avec la peau d’une personne, ils peuvent provoquer une éruption cutanée qui dure plusieurs heures, ou pour ceux qui ont la peau sensible, l’éruption cutanée peut durer plusieurs semaines.

Si les poils sont inhalés, la détresse respiratoire peut être grave, a déclaré le Maine Center for Disease Control and Prevention.

Les insectes pourraient-ils être délicieux ? :Ces 5 restaurants raviront les gourmands audacieux

Vérification des faits: Les cigales de Brood X sont infectées par un champignon sexuellement transmissible

Le Centre de contrôle et de prévention des maladies du Maine a déclaré que la créature était une nuisance pour la santé publique et la ville de Bangor a déclaré qu’elle élaborait un plan pour lutter contre les infestations qui surviennent dans la ville et dans d’autres endroits dans une publication Facebook.

Amanda Umble a déclaré à Bangor Daily News qu’elle ne se souvenait pas d’avoir été en contact avec l’un d’eux lorsqu’elle avait eu une éruption cutanée à l’avant-bras.

« C’est comme si vous aviez des insectes dans votre lit », a déclaré Umble. « J’ai l’impression que les choses sont sur moi toute la nuit en me mordant. »

Umble a déclaré au journal qu’elle avait essayé la crème Benadryl sans succès, puis qu’elle avait essayé la Cortisone 10, qui fonctionnait mieux pour éliminer ses éruptions cutanées après environ une semaine. Il n’y a pas de traitement spécifique pour l’éruption cutanée, mais les experts disent qu’un bain frais avec du bicarbonate de soude, de la crème d’hydrocortisone et de la lotion à la calamine peut aider.

Les représentants de l’État ont déclaré que l’invasion de cette année pourrait être avancée en raison d’un printemps plus chaud.

Plusieurs municipalités ont conseillé aux résidents de porter des lunettes de protection, de prendre des douches fraîches et de sécher le linge à l’intérieur jusqu’à ce que l’exposition aux poils diminue après l’été.

Le Maine n’est pas le seul État à voir une légère augmentation des chenilles cette saison. Le Vermont connaît sa pire épidémie de chenilles spongieuses grignotant les feuilles depuis 1991, selon les forestiers de l’État.

Suivez la journaliste Asha Gilbert @Coastalasha. Courriel : agilbert@usatoday.com.