La cheffe de l’UNICEF Henrietta Fore démissionne pour cause de santé familiale

Le secrétaire général a remercié Fore « pour son travail exceptionnel visant à relever les défis extraordinaires auxquels sont confrontés les enfants et les jeunes du monde entier » et à améliorer leur vie, notant « le rôle essentiel de l’UNICEF dans la réponse mondiale au COVID-19 et dans la réinvention de l’éducation », porte-parole dit Haq.