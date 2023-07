La chef du Parti vert Elizabeth May hospitalisée pour « surmenage, fatigue et stress », dit son mari

La chef du Parti vert Elizabeth May a été hospitalisée la semaine dernière pour fatigue en raison de l’horaire « idiot » que les députés ont tenu dans les derniers jours du Parlement, a déclaré son mari dans une note aux électeurs.

John Kidder a déclaré que son épouse était « défaite » par une charge de travail éprouvante et avait passé quelques jours « sous observation » dans un hôpital de sa circonscription de l’île de Vancouver avant de sortir samedi pour récupérer à la maison.

May, 69 ans, ne sera pas debout pendant une autre semaine avant de reprendre certaines de ses tâches estivales habituelles, a déclaré Kidder.

Kidder, qui est lui-même membre fondateur du Parti vert en Colombie-Britannique, a imputé l’hospitalisation de May aux séances de vote marathon – qui ont eu des députés à la Chambre des communes jusqu’à minuit certains jours en juin – combinées à ses fonctions de circonscription et à son rôle de Parti vert. co-dirigeant.

« Ne vous semble-t-il pas étrange que nous attendions de nos parlementaires qu’ils travaillent en double quart de travail en mai et en juin, parfois des journées de dix-neuf heures, qu’ils siègent jusqu’à minuit presque tous les jours, qu’ils poursuivent leur travail de circonscription toujours exigeant et qu’ils aient encore esprits du tout? » dit Kidder.

Le leader du gouvernement à la Chambre, Mark Holland, a prolongé les heures de séance des Communes pour nettoyer les ponts législatifs et adopter certains projets de loi clés du gouvernement avant les vacances d’été de trois mois.

Parmi les projets de loi promulgués figuraient le C-47, le projet de loi budgétaire, et le C-18, une loi qui oblige les géants de la technologie comme Facebook et Google à payer les organes de presse pour publier leur journalisme sur leurs plateformes.

Les conservateurs de l’opposition ont tenté de bloquer certains projets de loi, mais le gouvernement, avec l’appui du NPD, a introduit à plusieurs reprises une manœuvre parlementaire appelée « attribution de temps » pour clore le débat et faire voter des projets de loi.

Kidder a déclaré que dans tout « travail syndical décent », les griefs « voleraient en masse et rapidement » si les travailleurs devaient faire face à ce que des députés comme May endurent.

Il a dit qu’il est reconnu que, dans d’autres professions, les gens « ne peuvent pas faire de leur mieux quand ils sont trop fatigués », et pourtant les députés sont censés gérer « des journées de seize heures de routine à l’intérieur et à l’extérieur du Parlement, des déplacements constants, des réponses instantanées aux questions urgentes de la part des électeurs et de la presse, d’être disponible pour toutes les affaires locales. »

Il a déclaré que May avait récemment assisté à des cérémonies de remise des diplômes d’études secondaires qui ont duré neuf heures, au défilé de la fierté de Toronto et au Stampede de Calgary, tout en effectuant « le travail supplémentaire à plusieurs volets en tant que chef du Parti vert du Canada, lui-même un travail presque régulier à temps plein pour tout mortel raisonnable. »

La chef du Parti vert Elizabeth May participe au défilé de la fierté de Toronto le dimanche 25 juin 2023. (Chris Young/Presse Canadienne)

« Les festivités estivales ont été réduites à cause du calendrier idiot du printemps, cela même parce que (à mon avis) le Parlement passe tellement de temps à se chamailler que la législation actuelle prend toujours plus de temps que prévu et recule toujours à la fin du printemps. Prévisible, tout comme le changement climatique », a déclaré Kidder.

En réponse aux affirmations selon lesquelles les parlementaires sont surchargés de travail, les députés ont récemment voté pour prolonger de manière permanente une politique hybride de l’ère COVID qui permet la participation et le vote virtuels.

Kidder a également déclaré à ses électeurs que May avait « un regard rapproché et très personnel » sur les « éléments troublants » du « système de santé tant vanté » du Canada.

Il a dit qu’ils n’avaient pas tous les deux de médecin de famille et qu’ils avaient du mal à faire voir May par un professionnel lorsqu’elle est tombée malade. Il a déclaré que les soins de santé publics sont «un système foiré» composé de «personnes merveilleuses» qui endurent des charges de travail comme celle de May avec «encore plus de stress personnel».

Après avoir quitté la direction du parti en 2019, May est revenue à la tête du parti l’année dernière après un résultat désastreux pour les Verts aux élections fédérales de 2021.

Le parti s’est presque effondré en raison des luttes intestines du parti pendant la période mouvementée d’Annamie Paul en tant que chef. Paul a comparé son temps à la barre à ramper sur du verre brisé – une expérience douloureuse qu’elle a décrite comme la pire de sa vie.

L’avocat québécois Jonathan Pedneault est le co-chef du parti.