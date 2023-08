La chef du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, s’inquiète d’une nouvelle guerre froide

Commentez cette histoire Commentaire

Elle a grandi à une époque de pénurie et de répression, vivant du mauvais côté de la ligne qui séparait deux superpuissances. Maintenant, elle craint qu’une nouvelle ère de blocs rivaux ne conduise le monde à répéter les erreurs de la guerre froide. Kristalina Georgieva, l’économiste bulgare qui dirige le Fonds monétaire international, s’inspire d’elle histoire personnelle alors qu’elle essaie d’empêcher l’économie mondiale de s’effondrer – ce que le fonds appelle la « fragmentation géoéconomique ».

La dernière preuve d’une fracture mondiale est survenue plus tôt ce mois-ci, lorsque le président Biden a proposé une interdiction partielle des investissements américains dans les secteurs technologiques chinois qui pourraient avoir des applications militaires.

Après plus de trois décennies d’intégration mondiale accrue, les tensions américano-chinoises – ainsi que les séquelles de l’invasion russe de l’Ukraine – menacent de se durcir en une fracture mondiale permanente, selon Georgieva. Une vague populiste, quant à elle, a transformé les États-Unis – autrefois le principal défenseur de la libéralisation des échanges – en un champion d’une politique industrielle tournée vers l’intérieur.

Mieux que la plupart des décideurs politiques, Georgieva, qui a grandi sous le communisme, comprend les coûts d’un monde partagé entre des pouvoirs antagonistes. Dans le scénario le plus sévère, les pertes potentielles de production mondiale pourraient atteindre 7 000 milliards de dollars, selon les estimations du FMI. Les libertés individuelles en pâtiraient aussi.

« La raison pour laquelle je suis très préoccupée par la fragmentation – sur la base de mon expérience personnelle – est que je sais que la conséquence va être : nous serions tous plus pauvres et moins en sécurité », a-t-elle déclaré lors d’une récente interview d’une heure dans son bureau. .

Née trois ans avant le « discours secret » de Nikita Khrouchtchev en 1956 dénonçant Staline, Georgieva, 70 ans, a été élevée derrière le rideau de fer à Sofia, en Bulgarie. C’était une «famille ordinaire» heureuse, dit-elle. Son père travaillait comme ingénieur civil tandis que sa mère tenait une boutique. Aucun des deux parents n’était membre du Parti communiste.

La Bulgarie était le plus pauvre des membres originaux du bloc économique dirigé par les Soviétiques qui a été créé en 1949 en réponse au plan Marshall américain pour l’Europe occidentale. Pendant des années, la Bulgarie a été considérée comme « l’allié le plus fidèle de Moscou », a déclaré Theodora Dragostinova, professeur d’histoire à l’Ohio State University.

Georgieva se souvient des longues files d’attente à l’épicerie où, certains jours, les étagères ne contenaient que des bouteilles de vinaigre. Les années où la télévision était un luxe inaccessible et où toute sa garde-robe d’écolière se composait de deux uniformes d’une jupe noire et d’un chemisier blanc, l’un pour un usage quotidien et l’autre pour les occasions formelles.

« Les choses étaient bon marché, mais pas disponibles », a-t-elle déclaré.

La vie est devenue plus difficile lorsque son père a dû être amputé d’une jambe à cause d’une thrombose. « C’était très traumatisant et le pays n’était pas du tout accueillant pour les personnes handicapées. Les rues n’étaient pas faciles à parcourir. Donc ça l’a vraiment tué, vous savez. Il est mort à 66 ans« , dit-elle.

En plus des privations matérielles, Georgieva était entourée de corruption, de médiocrité et d’insécurité. La pénurie chronique de biens signifiait que les Bulgares se livraient à une recherche constante d’un ami influent, qui pourrait fournir des bananes, du papier toilette ou du lait en échange d’un petit pot-de-vin.

« Le cancer créé par la pénurie est très difficile à traiter », a-t-elle déclaré. « Vous empoisonnez le comportement dans l’esprit des gens. »

La médiocrité a prospéré dans un système où les décisions émanaient d’une autorité incontestée plutôt que du marché des idées. Todor Zhikov, le chef du Parti communiste bulgare, qui a effectivement gouverné de 1954 à 1989, a dirigé un système descendant composé de sycophants tandis que les entreprises cherchaient à satisfaire les plans arbitraires du gouvernement, et non la demande des consommateurs.

À tout moment, une plaisanterie innocente peut causer des ennuis à une personne. Pendant l’entraînement militaire obligatoire en tant qu’élève du secondaire un été, Georgieva a chanté une chanson de marche irrévérencieuse qui parodiait la routine de l’armée. Les fonctionnaires l’ont rapidement détenue et détenue dans un établissement public pendant trois semaines.

« Ma forme de protestation consistait principalement à se moquer de tout cela », a-t-elle déclaré.

À la fin des années 1980, après que le dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev a présenté son programme historique de glasnost et de perestroïka — ouverture et restructuration — les alliés de Moscou ont également commencé à desserrer les rênes.

Après avoir obtenu son doctorat en économie à l’Institut Karl Marx de Sofia, Georgieva a obtenu une bourse pour étudier à la London School of Economics, puis au Massachusetts Institute of Technology. Sa maigre allocation permettait peu de luxe. Mais elle se souvient avoir dépensé 7 livres sterling (environ 12 dollars à l’époque) pour un billet pour la comédie musicale « Cats ».

Pensant que Londres pourrait être sa seule chance de voir l’Ouest, elle a rempli trois valises de manuels, de notes de cours et d’articles arrachés au Financial Times avant de retourner à Sofia.

Les années de transition après la chute du mur de Berlin ont été à certains égards plus difficiles que la vie sous le communisme. Georgieva, alors jeune mère, se levait chaque matin à 4 heures du matin pour faire la queue pour acheter du lait pour sa fille. L’inflation annuelle en 1991 a dépassé 300 %, selon la Banque mondiale, avant d’atteindre 2 000 % plus tard dans la décennie.

Peu de Bulgares avaient la moindre idée du fonctionnement du marché libre. Georgieva a écrit le premier manuel de microéconomie du pays et a commencé à enseigner l’économie de marché à des étudiants universitaires qui avaient grandi dans un environnement complètement différent.

«Ce qui est difficile à comprendre, c’est la cicatrice que cela laisse et que passer des restrictions à la liberté à la liberté de choix n’est pas comme boire du café instantané. Cela prend du temps », a-t-elle déclaré.

Vivre sous le communisme lui a appris l’impact des politiques gouvernementales sur la vie des gens pour le meilleur et pour le pire, une leçon qu’elle a apportée à des postes à la Commission européenne, à la Banque mondiale et en 2019 au plus haut poste au FMI. Elle a passé un total d’environ 20 ans à la banque, en deux passages, commençant comme économiste de l’environnement et devenant présidente par intérim avant de rejoindre le fonds.

Mais ce fut cinq ans à Bruxelles en tant que commissaire européenne à l’aide humanitaire et aux crises – répondant aux inondations en Asie du Sud et aux famines en Afrique – que Georgieva a déclaré la mieux préparée à diriger le FMI au début de la pandémie de coronavirus. « La leçon la plus importante que j’ai apprise : pensez à l’impensable. Parce que l’impensable va se produire », a-t-elle déclaré.

Lors de ses rencontres avec des dirigeants étrangers, elle cite parfois ses propres expériences pour étayer ses appels à l’unité mondiale.

« Grandir derrière le rideau de fer lui a donné une perspective qu’aucun autre chef du FMI n’a eue. C’est un point de vue unique », a déclaré un ancien responsable du FMI qui a travaillé aux côtés de Georgieva et a parlé sous couvert d’anonymat pour discuter de discussions confidentielles.

Aujourd’hui, le manque de confiance entre les États-Unis et la Chine est au centre des préoccupations de Georgieva concernant la fragmentation.

Le tournant de la Chine vers un autoritarisme renouvelé sous le président Xi Jinping a défié les espoirs des dirigeants américains dans les années 1990. Les présidents Bill Clinton et George W. Bush ont tous deux déclaré que l’intégration de la Chine à l’Organisation mondiale du commerce encouragerait son gouvernement communiste à se libéraliser politiquement. Cela ne s’est pas produit.

Même si certains partisans de la ligne dure américaine demandent maintenant la révocation des privilèges commerciaux de la Chine, Georgieva reste convaincue des avantages de liens commerciaux solides. Les pays pauvres seraient les plus durement touchés dans un monde fragmenté. Mais un découplage complet des États-Unis et de la Chine entraverait la croissance mondiale et obligerait les Américains à payer des prix plus élevés pour de nombreux biens de consommation, a-t-elle déclaré.

La coopération entre les deux plus grandes économies du monde est également essentielle pour lutter contre le changement climatique, selon Georgieva. Les minéraux essentiels nécessaires pour achever la transition vers une économie à faible émission de carbone, y compris la production de véhicules électriques, se trouvent dans une poignée de pays. Dans une économie mondiale divisée, les principaux producteurs pourraient organiser des cartels de négoce de minerais qui restreindraient l’accès.

« Même si le commerce n’a pas tout à fait fonctionné dans le cas de la Chine, cela justifie-t-il de jeter le bébé [out] avec l’eau du bain? Mon avis est que ce n’est pas le cas », a-t-elle déclaré.

La mondialisation qu’elle cherche à préserver a sorti près de 1,5 milliard de personnes de l’extrême pauvreté, principalement en Chine et dans d’autres pays en développement. Aux États-Unis, il a aidé à maîtriser l’inflation pendant deux décennies et a offert aux Américains un plus large éventail de choix de produits.

Pourtant, les accords commerciaux ont également créé des gagnants et des perdants dans les économies avancées. Les luttes de sa famille peuvent expliquer la sympathie de Georgieva pour ceux – y compris les ouvriers d’usine moins éduqués aux États-Unis – qui se sentent victimes des forces économiques mondiales.

De nombreux habitants des communautés dépendantes de la fabrication ont voté pour le protectionnisme sur lequel Donald Trump a fait campagne en 2016.

Georgieva a qualifié le flirt actuel avec la politique non démocratique dans les économies avancées, y compris les États-Unis, de « profondément préoccupant », mais a indiqué que de tels développements ne devraient pas être considérés comme inattendus.

Pendant des années, ceux qui ont perdu dans le remaniement du marché du travail qui a accompagné la libéralisation du commerce se sont vu promettre l’aide du gouvernement. Pourtant, la reconversion et les autres aides dont ils bénéficiaient étaient rarement adéquates.