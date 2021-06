La chef de publicité de Facebook, Carolyn Everson, quitte l’entreprise

Présidente de Global Marketing Solutions pour Facebook, Carolyn Everson assiste au forum intitulé « Lutte contre la pauvreté et développement économique » dans le cadre du One Young World Summit 2017 au Agora Conference & Special Events Center à Bogota, Colombie, le 5 octobre 2017.

La chef des publicités mondiales de Facebook, Carolyn Everson, quitte l’entreprise.

Everson, qui travaillait sur Facebook depuis plus d’une décennie, a été le visage de l’entreprise pour les principaux annonceurs en tant que vice-président de son Global Business Group. Facebook est un géant de la publicité qui devrait commander près d’un quart des dépenses publicitaires numériques dans le monde en 2021, selon à eMarketer.

« Je suis extrêmement fier de ce que nous avons entrepris d’accomplir, mais beaucoup plus fier de mon équipe et du soutien que nous nous sommes montré, en particulier dans les moments difficiles », a écrit Everson dans un article. sur sa page Facebook. « J’ai toujours dit que personne ne mentionnera jamais à mes funérailles le montant des revenus que j’ai supervisé. Mais j’espère qu’un jour quelqu’un dira que mon héritage sur Facebook était dans la façon dont je me suis présenté pour mon équipe, pour nos clients et pour notre industrie. Je suis hâte de commencer un nouveau chapitre. »

Everson était un agent de liaison avec les grands spécialistes du marketing lors de controverses majeures impliquant Facebook, y compris un boycott de la plate-forme l’été dernier par les principaux annonceurs.

En mars, le directeur des revenus de Facebook, David Fischer, a annoncé qu’il quittait l’entreprise. Facebook a déclaré qu’il ne remplirait pas le poste de directeur des recettes et créerait à la place un rôle de directeur commercial qui comprend également la gestion des partenariats. La semaine dernière, Facebook a annoncé que la vice-présidente des partenariats mondiaux Marne Levine, et non Everson, serait promue directrice commerciale, en remplacement de Fischer. Levine est connue comme une amie proche de la COO de Facebook, Sheryl Sandberg, et a occupé plusieurs postes chez Facebook, notamment celui de vice-président des politiques publiques mondiales et de COO d’Instagram.

Nicola Mendelsohn, responsable de la région EMEA pour le Global Business Group de Facebook, remplacera le responsable par intérim, a déclaré une porte-parole.

« Nous souhaitons à Carolyn le meilleur alors qu’elle entre dans un nouveau chapitre. Nous sommes reconnaissants pour ses contributions », a déclaré un porte-parole de Facebook par e-mail.

— CNBC Salvador Rodriguez rapports contribués.