La chef de l’USAID, Samantha Power, se rend en Serbie et au Kosovo pour apaiser les tensions

WASHINGTON (AP) – La principale chef du développement international des États-Unis, Samantha Power, se rend cette semaine en Serbie et au Kosovo pour y rencontrer des dirigeants, alors que les dirigeants américains et européens s’efforcent de stabiliser les relations entre ces deux anciens ennemis de guerre à un moment de tensions accrues.

Power devient le premier chef de l’Agence américaine pour le développement international à se rendre en Serbie, qui entretient des liens historiques et culturels étroits avec la Russie.

La Serbie et le Kosovo sont restés en termes souvent hostiles depuis la séparation du Kosovo de la Serbie dans les années 1990 à la fin de la guerre froide. Les frictions entre la Serbie et le Kosovo, qui a une majorité ethnique albanaise et une minorité ethnique serbe, ont rebondi dans les tensions générales depuis que la Russie a envahi l’Ukraine l’année dernière.

Le pouvoir est de rencontrer les premiers ministres et les présidents des deux pays, les encourageant tous deux à rester sur la voie de la normalisation des relations entre eux et à continuer d’avancer vers l’adhésion à l’Union européenne.

Elle « soulignera le soutien de l’USAID au chemin de la Serbie vers l’adhésion à l’Union européenne grâce à notre partenariat pour favoriser la croissance économique et le développement démocratique », a déclaré l’USAID dans un communiqué.

Power sera le premier haut responsable du gouvernement américain à se rendre dans la région depuis que l’Union européenne a organisé une réunion entre les chefs des deux gouvernements la semaine dernière à Bruxelles, les encourageant à reprendre un dialogue pacifique.

L’UE a passé 12 ans à faciliter les négociations entre la Serbie et le Kosovo. Le Kosovo a déclaré son indépendance en 2008, mais la Serbie ne reconnaît pas son statut d’État.

Bruxelles et les États-Unis interviennent souvent pour apaiser les tensions entre les deux capitales, d’autant plus depuis un an que la Russie a attaqué l’Ukraine.

La guerre au Kosovo a éclaté lorsque les Albanais de souche séparatistes se sont rebellés contre le régime serbe, et la Serbie a répondu par une répression brutale. Environ 13 000 personnes, pour la plupart des Albanais de souche, sont mortes. L’intervention militaire de l’OTAN a finalement forcé la Serbie à se retirer du territoire.

Power rencontrera également en Serbie et au Kosovo des membres de la société civile, des chefs d’entreprise, des journalistes et d’autres, dont l’ancien joueur serbe de la NBA Vlade Divac et des athlètes handicapés.

___

Semini a rapporté de Tirana, Albanie.