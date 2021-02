Le chef de l’UE a mis en garde contre les tensions croissantes entre les nations en comparant la rangée mondiale de vaccins à la «course à l’espace de la guerre froide» des années 1960.

S’adressant au Warwick Economics Summit dirigé par les étudiants via un lien vidéo, le chef de l’UE a déclaré COVID-19[femininejabs: « Ce n’est pas une compétition entre Européens, Russes, Chinois et Américains; c’est trop sérieux. »

La présidente de la commission a déclaré à la conférence d’aujourd’hui qu’elle se souvenait encore quand « le monde était encore divisé en deux blocs ».

« Les superpuissances se battaient pour étendre ou maintenir leur sphère d’influence. Eh bien, ce monde est parti depuis longtemps », a-t-elle ajouté.

Von der Leyen a ensuite raconté comment un « état d’esprit de confrontation est arrivé » dans la prétendue course aux vaccins parmi les nations occidentales.

Elle a poursuivi: « Pensez par exemple aux vaccins Covid-19. Certains pays considèrent la quête d’un vaccin comme une course entre les puissances mondiales, comme la course à l’espace dans les années 1960.

« C’est une illusion. La seule course est contre le virus, et le virus se propage plus rapidement que jamais. »

Parler à Mail Online», A déclaré le député conservateur Bob Seely:« Ce sont des mots sensés et je suis d’accord, mais j’espère que cela signifie qu’il n’y aura plus de tactiques d’intimidation agressives ou irritantes à la frontière nord-irlandaise ou de menaces de bloquer les exportations.

« La brillante politique de vaccination du gouvernement n’est pas conçue pour montrer l’incompétence de l’UE, elle est conçue pour sauver des vies britanniques et remercier Dieu de faire exactement cela. »

Mais von der Leyen a parlé de la manière dont l’UE devrait travailler avec la Chine « rivale systémique ».

Elle a poursuivi avec les étudiants de Warwick: «Permettez-moi d’être très clair, bien que la Chine et l’Union européenne coopèrent pour lutter contre le changement climatique, même si nous sommes en concurrence dans le domaine économique, nous sommes des rivaux systémiques.

«En ce qui concerne la société, les droits individuels et le rôle des gouvernements, l’Europe continuera à dénoncer les violations des droits de l’homme, à pousser au changement.

« Nous pensons que chaque être humain a droit aux mêmes droits fondamentaux. Le peuple de Hong Kong qui demande la démocratie, les Ouïghours, l’Europe les défendra toujours. »

Il fait suite à la tentative du bloc de mettre en œuvre des contrôles stricts des exportations dans le but d’empêcher les doses d’atteindre le Royaume-Uni.

Cependant, au milieu du tollé de l’Angleterre et de l’Irlande pour avoir déclenché l’article 16 sans consentement, l’UE a suivi ses demandes.

Les déploiements de vaccins sur le continent auraient été plus lents qu’au Royaume-Uni.

Pendant ce temps, Bruxelles a exigé que les jabs destinés à la Grande-Bretagne soient détournés pour combler les pénuries d’approvisionnement dans les pays de l’UE.

Selon un rapport du Times, un conseiller principal du gouvernement a révélé qu’un grand nombre d’adultes auraient reçu un coup de Covid d’ici la fin du mois de mai.

Samuel Kasumu, conseiller principal de Boris Johnson sur le programme de vaccination, a révélé le calendrier dans une lettre de démission divulguée qu’il a ensuite rétractée.

S’adressant au journal, une source gouvernementale de haut niveau a déclaré que la fin du mois de juin était plus probable pour tous les adultes d’être vaccinés.

Il fait suite à une annonce officielle selon laquelle tous les plus de 50 ans auront eu leurs premiers coups d’ici avril.