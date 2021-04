Joanna Coates pense qu’il reste encore beaucoup de travail à faire pour une meilleure représentation féminine au conseil d’administration

La directrice générale de UK Athletics, Joanna Coates, déclare qu’il reste encore un long chemin à parcourir dans la lutte pour la diversité des conseils d’administration dans le sport.

Coates a été nommé au poste de l’UKA l’année dernière et s’est immédiatement engagé à changer radicalement la culture du sport pour promouvoir plus d’inclusivité et de diversité à tous les niveaux.

Un rapport publié en février a également mis en évidence «des problèmes culturels et systémiques importants» dans l’entraînement d’athlétisme de haut niveau au Royaume-Uni, Coates pensant que le problème commence avec les décideurs au sommet.

« Quand vous regardez les positions que les femmes occupent dans les conseils d’administration, elles ne sont généralement pas des positions stratégiques », a déclaré Coates. Actualités Sky Sports.

«Il y a peut-être 30 pour cent de femmes dans la salle du conseil, mais il n’y a pas de passage du niveau de la haute direction au PDG.

«Vous parlez d’un manque de femmes PDG, mais c’est la même situation pour les directeurs de performance – il y a très peu de femmes directeurs de performance et peu de femmes entraîneurs en chef.

« Nous avons donc encore un long chemin à parcourir – je ne peux pas croire qu’en 2021, je suis toujours assis ici en tant que figure minoritaire lorsque vous regardez les hauts dirigeants du sport. »

Cependant, Coates, qui a commencé sa carrière dans le football avant de rehausser avec succès le profil de l’Angleterre Netball, pense que les choses changent lentement.

« Nous faisons de notre mieux, mais il est toujours difficile de voir les femmes réussir », a ajouté Coates.

«Les gens comme moi ont la responsabilité de s’assurer que nous travaillons avec des groupes de jeunes femmes pour nous assurer qu’elles savent qu’il y a une place dans le sport pour elles.

« Mais je pense que vous commencerez à voir plus de femmes arriver à mesure que vous verrez plus de femmes leaders. »