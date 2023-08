La chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, assure l’aide à la Slovénie frappée par les inondations lors de sa visite

Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, s’est rendue mercredi en Slovénie pour étendre le soutien de l’Union européenne au pays après des inondations dévastatrices.

Von der Leyen a exprimé sa solidarité avec la Slovénie lors de son voyage, soulignant son engagement à aider la nation en ces temps difficiles.

Le programme d’assistance comprend une promesse de 110 millions de dollars du Fonds de solidarité de l’UE pour cette année et 3,3 millions de dollars supplémentaires en 2024.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s’est rendue en Slovénie mercredi et a promis l’aide de l’UE au petit État membre qui a été ravagé par les récentes inondations qui ont tué au moins six personnes et causé d’importants dégâts.

Von der Leyen a déclaré après avoir rencontré le Premier ministre slovène Robert Golob qu’ils avaient discuté d’un ensemble de « trois éléments » conçu pour fournir une aide financière immédiate mais aussi un soutien à moyen et long terme pour la reconstruction.

« Je suis ici aujourd’hui pour faire savoir à la Slovénie et au peuple slovène que l’Europe se tient à vos côtés », a déclaré von der Leyen, qui s’est rendue dans un village durement touché du nord de la Slovénie, près de la frontière avec l’Autriche, pour se faire une idée de première main. de la dévastation.

Von der Leyen a déclaré que 110 millions de dollars cette année du Fonds de solidarité de l’UE et 3,3 millions de dollars en 2024 seront rendus accessibles à la Slovénie. De plus, il peut puiser dans d’autres fonds ou reprogrammer ceux qui existent déjà, a-t-elle ajouté.

« Beaucoup d’investissements doivent être faits pour le redressement de ce pays », a-t-elle déclaré. « La Slovénie peut compter sur l’Europe. »

LA POLOGNE DÉPLOIE 2 000 TROUPES DE PLUS À SA FRONTIÈRE ET ACCUSE LA BÉLARUS D’ORGANISER LA MIGRATION ILLÉGALE

Les autorités slovènes ont décrit les inondations de la semaine dernière comme la pire catastrophe naturelle des 32 ans d’histoire du pays. Les deux tiers du territoire de l’État alpin ont été touchés et les dégâts pourraient atteindre des milliards de dollars, selon des responsables.

Les pluies torrentielles ont fait déborder les rivières, inondé les maisons et les champs, endommageant les ponts et les routes, coupant des villages entiers et laissant des milliers de personnes sans électricité ni eau courante.

Les experts disent que les conditions météorologiques extrêmes sont en partie alimentées par le changement climatique. Certaines parties de l’Europe ont connu une chaleur record et des incendies de forêt cet été.

Golob a déclaré que les dommages les plus importants concernaient les infrastructures routières et énergétiques et que la Slovénie aurait besoin du soutien de l’UE pour se reconstruire. Un certain nombre de pays ont déjà envoyé des personnes et du matériel pour aider.

« L’Union européenne est la meilleure chose qui soit arrivée à la Slovénie et à l’Europe… parce que, comme nous avons demandé de l’aide, nous l’avons obtenue instantanément », a déclaré Golob lors de la conférence de presse avec von der Leyen. « C’est la solidarité européenne dont nous sommes fiers. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Au Vatican, le pape François a déclaré mercredi qu’il priait pour les victimes des inondations en Slovénie et en Géorgie et a remercié ceux qui apportent leur aide.

« Ces derniers jours, des phénomènes naturels dramatiques en Slovénie et en Géorgie ont provoqué de nombreuses destructions matérielles », a-t-il déclaré. « Je prie pour les victimes, j’exprime ma proximité spirituelle à leurs familles et à tous ceux qui souffrent de ces catastrophes, tandis que je remercie ceux qui ont offert leur aide, en particulier les bénévoles. »

Des experts slovènes ont averti que bien que la pluie ait cessé, un nouveau danger menace de glissements de terrain dans les zones détrempées. Le service météorologique slovène a déclaré qu’un mois de pluie était tombé en moins d’une journée jeudi et vendredi derniers.

Plusieurs violentes tempêtes dans la nation alpine au début de l’été ont soufflé des toits, abattu des milliers d’arbres et tué une personne en Slovénie et quatre autres ailleurs dans la région.

Des crues soudaines ont également été signalées en Autriche et en Croatie voisines et de fortes pluies et tempêtes ont causé des dégâts importants plus à l’est en Serbie, qui se trouve en aval de la rivière Sava gonflée qui coule de la Slovénie et de la Croatie vers les Balkans.