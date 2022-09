La chef conservatrice par intérim, Candice Bergen, dit qu’elle ne se présentera pas aux prochaines élections

La chef conservatrice par intérim, Candice Bergen, a déclaré qu’elle ne se présenterait pas aux prochaines élections fédérales, mais qu’elle resterait députée après la sélection d’un nouveau chef ce week-end.

« Servir les électeurs de Portage-Lisgar pendant 14 ans a été l’honneur de ma vie politique et je suis éternellement reconnaissante d’avoir eu l’occasion d’être leur voix à la Chambre des communes », a-t-elle déclaré dans un communiqué mardi matin.

“Je soutiendrai de tout cœur celui qui prendra ma place à la tête après le 10 septembre. Je suis incroyablement optimiste quant à l’avenir du mouvement conservateur au Canada. Lorsque les conservateurs sont forts et unis, les conservateurs gagnent.”

Avant d’assumer le rôle de chef par intérim après l’éviction d’Erin O’Toole plus tôt cette année, Bergen était auparavant le chef adjoint des conservateurs et a été l’une des voix les plus importantes du parti à la Chambre des communes.

Le député manitobain a été élu pour la première fois pour représenter la circonscription de Portage-Lisgar en 2008.

Un nouveau chef à choisir samedi

Dans sa déclaration, Bergen a remercié à la fois l’ancien premier ministre Stephen Harper et l’ancienne chef par intérim Rona Ambrose.

“Je suis humble et reconnaissante envers chaque leader avec qui j’ai travaillé et dont j’ai tant appris”, a-t-elle écrit.

Le Parti conservateur choisira un nouveau chef samedi soir lors d’un congrès à Ottawa.

Le parti a annoncé la semaine dernière que plus de la moitié des 678 000 bulletins de vote qu’il avait envoyés aux membres avaient été retournés. Le camp du vétéran député conservateur Pierre Poilievre dit qu’il a vendu plus de 300 000 adhésions, ce qui fait de lui le favori.

Il affronte l’ancien premier ministre du Québec Jean Charest, ses collègues membres du caucus Leslyn Lewis et Scott Aitchison, et Roman Baber, un ancien député provincial de l’Ontario qui a été expulsé du caucus progressiste-conservateur en raison de blocages opposés.

REGARDER | Bergen dit que la course à la direction du Parti conservateur n’est “pas pour les âmes sensibles”: