Mais les chauves-souris vampires représentent une nouvelle menace car elles se nourrissent du sang d’autres animaux. Leurs victimes habituelles sont le bétail et parfois des mammifères et des oiseaux sauvages. À l’aide de leurs dents de devant pointues, ils pratiquent une petite incision dans la peau de leur victime et lapent une cuillère à café ou deux de sang avec leur langue. Les morsures ne tuent pas, mais si une chauve-souris vampire est porteuse de la rage, la maladie finira par le devenir.

Les chauves-souris vampires constituent une menace particulière pour l’industrie bovine en Amérique latine. “Il y a beaucoup de bétail dans les paysages où ils existent”, explique Toni Piaggio, chercheur en biologie au National Wildlife Research Center du ministère américain de l’Agriculture, qui a effectué des analyses génétiques sur les chauves-souris vampires pour confirmer leur propagation vers le nord. “Il est probable que les chauves-souris vampires ont pu survivre dans des zones où elles ne le pouvaient pas dans le passé, parce que les humains ont mis beaucoup de bétail dans le paysage.”

Au Mexique, la rage des chauves-souris vampires coûte à l’industrie de l’élevage plus de 46,7 millions de dollars par an, selon une étude. Rapport USDA 2020. Et il y a un risque pour la santé humaine. Les bovins infectés peuvent transmettre la rage aux personnes qui entrent en contact avec eux. « Notre véritable préoccupation concerne les personnes exposées à la rage par le biais du bétail », déclare Mike Bodenchuk, directeur texan de la division Wildlife Services de l’USDA et auteur de ce rapport.

Le programme national de gestion de la rage de l’USDA a anticipé l’arrivée éventuelle de la chauve-souris vampire. Selon un rapport du gouvernement publié en septembre, les autorités ont inspecté 500 000 bovins dans des ventes de bétail, des fermes laitières, des parcs d’engraissement et des ranchs en Arizona, au Nouveau-Mexique, au Texas et en Floride depuis 2016 à la recherche de preuves de blessures de chauves-souris vampires. Pour l’instant, aucune piqûre n’a été trouvée. L’agence a également mené une campagne des deux côtés de la frontière pour sensibiliser les éleveurs et les éleveurs à reconnaître les piqûres et les signes de la rage.

Bodenchuk dit que les blessures se trouvent souvent autour du cou ou de la queue. Étant donné que les animaux continuent de saigner pendant un certain temps après avoir été mordus, le sang séché peut être un signe révélateur. D’autres signes sont neurologiques : le virus se propage vers le cerveau et la moelle épinière, de sorte que les bovins infectés sont désorientés et ne peuvent plus bouger leur arrière-train. Ils peuvent devenir agressifs et charger les gens.

Aux États-Unis, les éleveurs de bétail remarquent la propagation de la chauve-souris vampire vers le nord. « Cette espèce de chauve-souris suscite beaucoup d’inquiétudes en agriculture en raison de sa capacité à transmettre des maladies, à blesser le bétail et à provoquer des infections. La rage est le problème le plus évident en raison du bien-être du bétail et du potentiel d’infection des humains », explique Gary Joiner, porte-parole du Texas Farm Bureau. “C’est une situation difficile à laquelle nous aimerions remédier le plus rapidement possible, la vigilance est donc cruciale.”