OAKLAND, Californie – Quand Eden Chen veut faire des achats de baskets, il sort son smartphone et pointe l’appareil photo à ses pieds. Les chaussures se matérialisent. Il tourne ses pieds d’un côté à l’autre. À quoi ressemble la chaussure sur son pied? Comment le haut de la sneaker rencontre-t-il le revers de la jambe de son pantalon? «C’est une chose quand une chaussure a fière allure à l’écran», a déclaré M. Chen. «Quand c’est sur ton pied, c’est juste différent.» M. Chen, qui a fondé des start-ups axées sur le jeu et la réalité augmentée, fait partie d’un nombre croissant de consommateurs qui, coincés chez eux à cause de la pandémie, font des achats en réalité augmentée. La technologie a été rendue omniprésente par la plate-forme de médias sociaux Snapchat, qui l’a utilisée pour transformer les visages des utilisateurs en illustrations d’anime et ajouter des hot dogs dansants à leurs vidéos. Mais alors que la pandémie se poursuit, les détaillants comptent de plus en plus sur la réalité augmentée pour aider les clients à essayer les produits. Il affiche les produits sous forme de filtre sur ce qu’ils voient sur leurs téléphones, cousant des chaussures aux pieds des clients, ajoutant du maquillage à leurs visages et laissant tomber des meubles dans leurs appartements.

Le processus n’est pas infaillible, a déclaré M. Chen. Parfois, les chaussures scintillent alors que l’intelligence artificielle qui les alimente a du mal à déterminer où elles devraient être. D’autres fois, les chaussures se superposeront de manière anormale avec les jambes du pantalon, les recouvrant plutôt que de disparaître sous elles. Mais c’est mieux que de ne pas les essayer du tout. «La première fois que je l’ai fait, c’était lorsque la Nike Diors est sortie», a déclaré Jerry Lu, un investisseur chez Maveron, une société de capital-risque. Les baskets, une collaboration entre l’une des entreprises de vêtements de sport les plus connues au monde et la société française de produits de luxe, promettaient de mélanger «haute couture et vêtements de sport de haute performance». Ils ont été mis en ligne mais ont été indisponible dans les boutiques. «Je savais que je ne pourrais pas l’obtenir», a déclaré M. Lu. « Pourquoi ne pas simplement jouer avec ce filtre pour imaginer si je l’avais? »

Les détaillants traditionnels, qui luttent pour rester à flot pendant la pandémie, espèrent que la réalité augmentée pourra les aider à recréer l’expérience d’achat réelle dans le monde virtuel. Les ventes globales du Black Friday des détaillants ont chuté de 20% par rapport à l’année dernière, selon une estimation de Morgan Stanley, mais les dépenses en ligne ce jour-là ont augmenté de 21,6%, selon Adobe Analytics.

La demande des détaillants en réalité augmentée a conduit nombre d'entre eux à Snap, la société mère de Snapchat, qui s'est empressée d'ajouter des expériences d'achat à sa gamme de filtres. La société a commencé à ajouter des filtres d'achat en juin et propose désormais des expériences d'essais en réalité augmentée pour des marques de luxe comme Gucci et Dior, ainsi que des tutoriels de maquillage du fabricant de cosmétiques Too Faced. Ce mois-ci, Snap fait équipe avec Perfect, une entreprise qui crée des expériences d'essai de maquillage, pour ajouter plus de filtres de beauté et d'expériences d'achat à Snapchat.

Le moratoire sur les expulsions et les saisies pour les prêts FHA est prolongé. «La pandémie a accéléré de nombreuses conversations que nous avions déjà», a déclaré Carolina Arguelles Navas, responsable de la stratégie produit pour la réalité augmentée chez Snap. Les détaillants traditionnels comme Home Depot et les géants de l’Internet comme Amazon ont également expérimenté cette technologie, en utilisant des filtres de réalité augmentée pour afficher les meubles dans les maisons des consommateurs. Certaines entreprises qui se concentrent sur la réalité augmentée ont créé des applications uniquement pour essayer des choses, comme Wanna Kicks, pour les baskets. D’autres, comme Marxent, ont travaillé avec des détaillants pour aider à créer des expériences de réalité augmentée axées sur leurs produits. En juin, Snap a également publié un bibliothèque technique d’outils pour aider les développeurs à reconnaître et à classer les objets pour créer des filtres de réalité augmentée pour Snapchat. Les filtres d’achat ont conduit à une vague de flexions, ou d’exhibitions, alors que les utilisateurs se sont précipités pour partager des images d’eux-mêmes «portant» Gucci et d’autres marques. Près de 19 millions d’utilisateurs de Snapchat ont essayé les produits Gucci en utilisant le filtre, a déclaré Snap. Mais essayer des produits haut de gamme en réalité augmentée ne se traduit pas toujours par des ventes. Alex Sirota, une étudiante de 21 ans à l’Université Northwestern, a déclaré qu’elle jouait souvent avec de nouvelles expériences de magasinage en réalité augmentée sur Snapchat mais qu’elle n’avait jamais rien acheté.

Elle a essayé des lunettes de soleil Dior, des vernis à ongles Sally Hansen, des baskets Nike. Mais parfois, la technologie est glitch ou lente, et elle ne peut pas donner aux utilisateurs une idée de la sensation des produits. Elle aime toujours faire ses courses en personne, lorsque cela est possible.