La chasse par Israël au chef du groupe terroriste du Hamas, Yahya Sinwar : « Un homme mort marche »

Jérusalem, Israël – S’il existe actuellement un objectif clair dans la guerre menée par Israël à Gaza, c’est bien celui-ci : traquer et assassiner le leader du Hamas, Yahya Sinwar.

Considéré par Israël comme le boucher de Khan Younis pour ses méthodes de torture violentes et cruelles contre ses ennemis, israéliens et palestiniens, Sinwar, 60 ans, est largement considéré comme étant à l’origine du massacre de civils israéliens perpétré par des milliers de militants du Hamas en octobre. . 7.

L’attaque, au cours de laquelle 1 400 personnes ont été tuées et 200 autres disparues et probablement retenues en otages dans la bande de Gaza, est la pire contre les Juifs depuis l’Holocauste. Des hommes, des femmes et des enfants civils ont non seulement été assassinés mais, selon de nombreux témoignages oculaires, ont également été brutalisés, violés et même décapités.

« Cet homme est dans notre ligne de mire », a déclaré ce week-end aux journalistes le porte-parole des Forces de défense israéliennes, le lieutenant-colonel Richard Hecht. « Sinwar est le leader du Hamas à Gaza et c’est un homme mort qui marche. »

« Nous l’atteindrons, quel que soit le temps que cela prendra… et cette guerre pourrait être longue », a-t-il déclaré.

Sinwar, qui se trouverait quelque part dans l’enclave palestinienne mais caché profondément sous terre dans le dédale de tunnels que le Hamas utilise pour transporter des armes et des combattants et où il pourrait même garder les otages, est né dans le camp de réfugiés de Khan Younis lorsque la région a été une partie de l’Egypte.

Selon plusieurs sources, il a toujours été un militant militant et a rejoint le Hamas peu de temps après sa création en 1987. Deux ans plus tard, il a été arrêté par Israël pour son implication dans l’enlèvement et le meurtre de deux Israéliens, ainsi que dans la torture et le meurtre de quatre Palestiniens qu’il considérait comme des collaborateurs.

Condamné à la prison à vie, Sinwar a fini par purger 22 ans dans une prison israélienne et a finalement été libéré dans le cadre d’un échange de prisonniers contre le soldat israélien enlevé Gilad Shalit en 2011.

« Sinwar est actif depuis les débuts du Hamas », a déclaré à Fox News Digital Kobi Michael, chercheur principal à l’Institut d’études sur la sécurité nationale de Tel Aviv. « En prison, il est devenu un leader éminent des prisonniers du Hamas et une figure très influente parmi tous les prisonniers palestiniens. »

Michael a déclaré que pendant son séjour en prison, Sinwar avait appris à parler couramment l’hébreu et connaissait très bien la société israélienne.

« Il est religieux, pas nécessairement dans la pratique mais dans l’extrémisme religieux », a-t-il déclaré. « Dans son âme et dans sa mentalité, c’est un martyr vivant, qui n’a pas peur de mourir ou de se sacrifier. Il est extrémiste et croit qu’il peut conduire le peuple palestinien à détruire Israël. »

« Il n’a pas une façon de penser occidentale », a poursuivi Michael. « Quand il parle de la destruction du projet sioniste et de l’élévation du califat de Marrakech au Bangladesh, il ne parle même pas de son vivant mais des générations futures. »

Après avoir été renvoyé à Gaza dans le cadre de l’accord Shalit, Sinwar est devenu un leader populaire du Hamas, une filiale des Frères musulmans, et a été élu en 2017 au scrutin secret pour remplacer le leader politique sortant, Ismail Haniyeh.

Michael Milshtein, directeur du Forum d’études palestiniennes au Centre Dayan de l’Université de Tel Aviv, a décrit Sinwar comme faisant partie de la deuxième génération de dirigeants du Hamas et a déclaré qu’il avait le potentiel de diriger l’ensemble du mouvement, pas seulement ses affaires à Gaza.

« Par rapport à Haniyeh et [former political leader Khaled] Mashal, Sinwar est très charismatique », a déclaré Milshtein, ajoutant qu’il est également beaucoup plus dur et radical que les précédents dirigeants du Hamas.

« Il croit qu’il est né pour promouvoir le jihad et tuer les infidèles, telle est sa démarche », a-t-il déclaré. « Il vient de la périphérie de la société palestinienne, d’un camp de réfugiés, contrairement aux autres qui aiment porter des costumes et des cravates. »

Milshtein a déclaré que Sinwar était prêt à porter le conflit à un autre niveau et qu’il était peu probable qu’il fuie devant l’approche militaire israélienne.

« Je ne le vois pas s’enfuir, abandonner ou se rendre, il se battra jusqu’à sa mort, c’est le genre de leader qu’il est », a déclaré Milshtein. « Sinwar n’a quitté Gaza qu’une ou deux fois au cours des six dernières années et c’était uniquement pour l’Egypte. Il ne connaît pas grand-chose du reste du monde ni des relations diplomatiques, il se concentre sur le jihad. »

Ce n’est pas la première fois que Sinwar est dans le collimateur d’Israël. En 2018, suite à l’annonce du président Donald Trump de déplacer l’ambassade américaine à Jérusalem, des manifestations massives ont éclaté à Gaza, le long de la barrière frontalière avec Israël. Connue sous le nom de Grande Marche du Retour, Israël a déclaré que Sinwar était à l’origine des troubles et encourageait des milliers de Palestiniens à tenter de pénétrer en Israël pour nuire aux civils.

En ce qui concerne l’attaque du 7 octobre, menée par la force d’élite Nukhba du Hamas, Israël pense que Sinwar et d’autres dirigeants du Hamas, comme le commandant militaire Mohammad Deif, se préparent à l’attaque depuis plus de deux ans. Il existe des preuves que Sinwar a délibérément induit en erreur ses partenaires régionaux tels que l’Égypte et le Qatar en leur faisant croire qu’il était plus concentré sur la résolution de la crise humanitaire pour les 2,1 millions d’habitants de l’enclave que sur l’entraînement d’Israël dans une guerre.

Le lieutenant-colonel à la retraite Peter Lerner, porte-parole de l’armée israélienne, a déclaré à Fox News Digital que l’armée n’avait « aucun doute » que Sinwar était le « cerveau de ce massacre ».

« Il a coordonné l’ensemble de l’institution du Hamas, le gouvernement et la branche militaire », a déclaré Lerner. « Il est le financier, l’instructeur et il a donné le feu vert ultime pour réaliser cela. »

Sinwar, a-t-il dit, figurait en tête de la liste des cibles de l’armée israélienne.

« Il est la figure de proue », a déclaré Lerner. « Bien qu’il y en ait beaucoup d’autres qui ont été impliqués dans le massacre de nos civils. Nous collectons et analysons actuellement les visuels trouvés sur les caméras corporelles portées par les terroristes du Hamas lors de l’attaque. »

Quant à savoir si Israël sera capable d’atteindre son plus grand ennemi, Michael a déclaré à Fox News Digital que « tant que nous resterons déterminés et ne nous rendrons pas sous la pression de la communauté internationale et tant que nous serons patients, alors il y aura un risque élevé ». Il est probable qu’Israël puisse mettre la main sur Sinwar. »

« Sinwar ne restera pas en vie très longtemps », a-t-il déclaré.