La chasse infrarouge aux troupes russes dans la bataille de Bakhmut

BAKHMUT, Ukraine – Le vent hurlait à travers les arbres sans feuilles et à travers les fenêtres de l’immeuble soufflé alors que l’équipe de surveillance montait des escaliers recouverts de verre brisé. Le froid leur a engourdi les doigts pendant qu’ils installaient leur équipement : un viseur d’imagerie thermique de la taille d’un ordinateur portable, son trépied et une antenne parabolique et une batterie Starlink.

Le travail était simple : la petite équipe de plusieurs hommes, dirigée par un Américain connu sous le nom de Wolf, serait les yeux de l’Ukraine sur leur bataille pour Bakhmut cette nuit-là, se blottissant dans l’appartement de style soviétique et fixant la lueur blanche et noire de des images infrarouges alors qu’il tentait d’identifier les positions russes.

Devant eux se trouvait une vue panoramique de Bakhmut, une ville de l’est de l’Ukraine, presque sans électricité et dévastée par six mois de bombardements concertés. Les frappes d’artillerie russes au loin envoyaient des éclairs blancs dans le ciel sous une lune rouge sang. Des roquettes se dessinèrent à l’horizon.