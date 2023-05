La chasse est lancée pour une autre mine de Copper Mountain près de Princeton

Les terres entre Tulameen et Princeton devraient être explorées pour plus d’opportunités minières.

Collective Metals a annoncé le 25 mai le début de son programme de travail explorant le projet Princeton, une zone de 70 570 acres à l’ouest et au sud-ouest de Princeton.

Le projet est ciblé par Collective pour l’exploration cette année, pour des zones similaires à la mine voisine de Copper Mountain. La région fait partie de la même ceinture cuivre-or.

Selon un communiqué de presse, des relevés aériens de la région avaient précédemment fourni des anomalies magnétiques de haute intensité, qui sont des cibles d’exploration hautement prioritaires.

« Profiter de la pleine saison d’exploration est une grande priorité pour l’équipe Collective », a déclaré le PDG Christopher Huggins dans le communiqué. « Les travaux de terrain menés au début de l’année guideront la poursuite de l’exploration et la génération de cibles plus tard cette année – y compris des travaux plus approfondis tels que des études LIDAR, aéroportées et magnétiques. ”

La zone du projet a été reprise par Collective Metals le 9 mai, lorsqu’ils ont signé un accord avec la Tulmeen Resource Corporation pour une propriété de 70 %.

L’une des zones à explorer se trouve dans une partie supérieure du ruisseau Fourteen Mile, où les travaux sur les routes forestières ont des zones exposées pour la cartographie.

La mine Copper Mountain elle-même est située à 10 kilomètres à l’est de la zone du projet et a récemment été achetée par Hudbay dans le cadre d’une fusion visant à créer le troisième plus grand producteur de cuivre au Canada.

Le but de l’exploration est de trouver d’autres gisements similaires à Copper Mountain en âge et en type.

Collective Metals explore également des régions de l’Ontario pour le lithium et de Yellowknife pour l’or.

Pour signaler une faute de frappe, envoyez un e-mail à : [email protected].

Ne manquez aucune histoire et recevez-les directement dans votre boîte de réception. Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter de Penticton Western News.

@PentictonNews

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

exploitation minière