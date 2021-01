CLEVELAND: Kareem Hunt est sur le point d’affronter l’équipe qui l’a repêché et développé avant de décider de repousser la course.

Les Chiefs de Kansas City ont remporté un Super Bowl sans Hunt. Il veut les empêcher d’en obtenir un autre.

Hunt, dont la carrière a brièvement déraillé à Kansas City avant d’être renouvelé avec une deuxième chance à Cleveland, s’attend à avoir de grandes émotions dimanche lorsque les Browns rendront visite aux Chiefs lors du tour de division de l’AFC.

Il courra avec colère, mais a dit que cela ne viserait pas les chefs. Ils ne sont que la prochaine équipe sur son chemin.

«Je joue avec beaucoup d’émotion, mais ce sera probablement un peu plus, dit-il.

Il ne s’agit pas de vengeance pour Hunt, qui insiste sur le fait qu’il ne garde pas rancune envers les chefs pour l’avoir libéré en 2018 après qu’une vidéo inquiétante ait fait surface de lui poussant une femme au sol et lui donnant des coups de pied lors d’une dispute.

Il leur a menti au sujet de son implication et le joueur de 25 ans en a payé le prix. Ensuite, la NFL l’a suspendu huit matchs.

Hunt dit que ce retour concerne simplement le football.

C’est un gros match », a-t-il déclaré. Je suis venu avec ces gars là-bas. C’est la première fois que je joue contre certains de mes meilleurs amis.

En 2017, alors que Patrick Mahomes était encore un quart-arrière recrue avec un gros bras et un gros potentiel, Hunt, un choix de troisième ronde de Toledo, est apparemment sorti de nulle part pour mener la NFL à la course.

Il était une étoile montante dans une équipe montante, mais son comportement hors du terrain étouffait toute lueur.

À la suite de la vidéo, Hunt a été libéré et semblait intouchable avant que l’ancien directeur général de Kansas City, John Dorsey, qui avait déménagé à Cleveland après sa propre séparation désordonnée des Chiefs, le signe.

De retour dans sa ville natale, Hunt fait maintenant partie d’une renaissance avec les Browns (12-5), qui ont éliminé les Steelers de Pittsburgh dans la ronde des jokers.

Il a déchiré Hunt l’hiver dernier lorsque les Chiefs ont tout gagné. Il a dit à un policier après avoir été arrêté pour avoir accéléré son seul faux pas depuis qu’il avait rejoint les Browns que cela «me faisait mal à l’âme qu’il ne faisait pas partie de la victoire de Kansas City.

Ce n’est pas qu’il n’était pas ravi pour Mahomes, l’ailier serré All-Pro Travis Kelce et d’autres ex-coéquipiers qu’il considère comme une famille, Hunt voulait juste partager l’expérience. C’est ce qui le motive maintenant.

Mon plus grand objectif en entrant dans la NFL était de gagner un Super Bowl, a déclaré Hunt. «Le Super Bowl est dans mon esprit depuis que j’ai été repêché à Kansas City. Ils ont pu atteindre cet objectif qu’ils méritent. C’est un bon programme là-bas, une bonne équipe de football et de bonnes personnes.

Alors que cette étrange saison se déroulait, Hunt, qui a cumulé 1145 verges et marqué 11 touchés, avait une prémonition que les Browns affronteraient les Chiefs.

Kareem a parlé de ce match toute l’année comme s’il savait que cela allait se produire, a déclaré son colistier, Browns Pro Bowler Nick Chubb. «Il est excité pour ça. Je suis ravi de le voir sortir et jouer. Il est prêt pour ça.

Après la victoire de la semaine dernière à Pittsburgh, le quart-arrière des Browns Baker Mayfield pensait que Hunt courait comme s’il voulait se rendre à Kansas City. Hunt a ensuite soulevé quelques sourcils en postant que le match de cette semaine était personnel.

Jeudi, Hunt a déclaré que ses remarques signifiaient uniquement qu’il jouait de bons amis pour ne calmer aucun ordre du jour. Il courra dur. Le fait toujours.

Droit de se vanter, dit-il.

Bien qu’il n’ait pas quitté l’organisation de Kansas City en bons termes, Hunt est resté proche de ses joueurs et de l’entraîneur des Chiefs Andy Reid.

«Nous adorons Kareem», a déclaré Reid cette semaine. Il était là. C’est un sacré gamin. Je suis tellement heureux pour lui qu’il se débrouille bien, et vraiment quand tout est dit et fait, c’est la chose importante que vous mettez le jeu de côté et espérez que ces gars-là finissent dans la bonne direction afin qu’ils puissent maintenir cela pour le reste de leur la vie. »

Tout comme ils l’étaient contre les Steelers, les Browns sont des outsiders. Et, pour la deuxième semaine consécutive, ils ont trouvé une motivation supplémentaire.

Plus tôt cette semaine, le receveur des Chiefs Sammy Watkins a répondu à un fan sur Twitter en disant qu’il ne pensait pas que les Browns fourniraient beaucoup de concurrence. Le receveur des Steelers, Juju Smith-Schuster, a lancé Cleveland avec sa remarque The Browns is the Browns, qui est depuis devenue un cri de ralliement dans le nord-est de l’Ohio.

«Eh bien, voyez dimanche, dit Hunt. S’il croit cela, voyez ce qu’il en pense après le match.

REMARQUES: Browns Pro Bowl LG Joel Bitonio reste sur la liste COVID-19. Il est éligible pour revenir, mais n’a pas encore été autorisé. … WR KhaDarel Hodge est revenu et s’est entraîné après avoir raté trois matchs avec le virus. … All-Pro RT Jack Conklin, LD BJ Goodson (épaule) et TE David Njoku ont interrompu leur deuxième entraînement consécutif.

