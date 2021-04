Je savais que les vaccins COVID-19 apporteraient un espoir et une excitation indispensables, mais je ne m’attendais pas à ce que le processus de recherche de rendez-vous soit si réconfortant. Cela aide vraiment les gens me rend heureux.

Alors que de plus en plus de personnes deviennent éligibles aux vaccins COVID-19 aux États-Unis, de plus en plus de personnes essaient de prendre des rendez-vous. Mais, comme vous le savez peut-être, si vous avez essayé d’en obtenir un vous-même, ils peuvent être difficiles à retrouver.

C’est pourquoi, lorsque j’ai vu des collègues et des personnes aléatoires que je suis sur Twitter, proposer d’aider d’autres personnes, même des inconnus! – trouver un rendez-vous vaccinal convoité, Je ne peux pas m’empêcher de sourire.

Mes collègues, par exemple, ont transformé notre discussion de groupe pré-pandémique sur la nourriture gratuite dans la salle de rédaction en une page de discussion sur les «détecteurs de vaccins», où les gens partagent des conseils pour obtenir un rendez-vous. Et puis il y a les histoires de « anges vaccinaux » ou «chasseurs de vaccins», qui sont apparus en ligne pour aider les autres à trouver des spots ou simplement partager des informations.

Il y a quelque chose de si pur que les gens s’entraident pour obtenir ces rendez-vous, en particulier après un an de division et d’isolement.

Cela semble dramatique, mais me donne de l’espoir qu’un jour les choses iront mieux.

L’excitation du vaccin est réelle

Je ne suis pas le seul à être ému par les vaccins.

Mon collègue Jordan Mendoza s’est entretenu avec des gens à travers le pays à propos de leurs sentiments après avoir reçu leurs injections – et leur excitation, leur bonheur et leur soulagement sont contagieux. Voici un extrait:

Tererai Trent, 58 ans, et son mari, Mark Trent, 64 ans, n’ont pas pu cacher leur enthousiasme à l’idée de recevoir le vaccin COVID-19. « Vous auriez dû nous voir deux jours avant la date, nous avons continué à vraiment compter les heures » quand allons-nous nous faire vacciner? « , A déclaré Tererai Trent. «Je pense que nous étions sur le site du vaccin probablement une heure avant notre heure parce que nous étions très excités.» Après avoir reçu la deuxième dose, le couple marié de Lancaster, en Virginie, ne pouvait s’empêcher de danser. Tererai Trent a posté la vidéo sur plusieurs plateformes de médias sociaux et elle a été visionnée plus de 273 000 fois lundi après-midi. Elle a dit qu’ils publieront une deuxième vidéo dans quelques semaines pour montrer qu’ils vont bien et exhorter les gens à se faire vacciner. «Une fois que nous maîtrisons les vaccins et la pandémie, nous pouvons ouvrir toutes nos entreprises, nous pouvons mettre de côté ces masques», a déclaré Mark Trent. «Peut-être qu’un jour nous pourrons recommencer à nous serrer la main.» Étant des gens sociaux, le couple est ravi de voir ses petits-enfants à l’avenir. Et pour Mark, il voulait essayer tous les fruits de mer de l’est de la Virginie.

Pas de câlins? Aucun problème.

Si vous êtes comme moi, vous avez manqué les câlins de votre famille et de vos proches pendant la pandémie – mais cela ne veut pas dire que nous ne l’avons pas fait appris quelque chose sur les limites de ce manque de toucher.

Au cours de la dernière année, les Centers for Disease Control and Prevention nous ont conseillé d’éviter tout contact physique avec quiconque ne faisant pas partie de notre foyer immédiat pour atténuer la propagation du COVID-19, écrit mon collègue Rasha Ali.

Le manque de contact physique a été éprouvant, mais beaucoup se sont habitués à des façons plus nouvelles et plus créatives de se saluer que ce soit une vague amicale de 6 pieds de distance ou un coup de coude. Au fur et à mesure que de plus en plus d’Américains se font vacciner et sont capables de se conformer aux nouvelles directives du CDC, nous pourrons peut-être revenir bientôt aux étreintes, aux serrements de main et aux baisers sur la joue. Mais devrions-nous?

La pandémie a pris la pression des interactions forcées et nous a laissé le temps de réévaluer les limites autour du toucher physique, disent les experts.

«Cela a été utile dans le sens où les gens ont un peu plus d’autonomie personnelle, vous n’avez pas à suivre ce contrat social qui a été mis en place sur la façon dont vous êtes censé accueillir les gens», déclare Ashley Peterson, psychothérapeute agréée. .

