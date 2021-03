Getty Images

Je ne connais pas les personnes pour lesquelles je prends des rendez-vous. Cela n’a pas d’importance.

Tout a commencé avec mes parents. À 69 et 67 ans, ils sont devenus éligibles pour un vaccin Covid-19 en Pennsylvanie la semaine de l’inauguration présidentielle. Ils se sont immédiatement inscrits auprès de leur service de santé local et ont semblé certains qu’ils recevraient bientôt un appel. Ils ne se rendaient pas compte que la situation en Pennsylvanie à l’époque était un désastre – que des millions de personnes étaient désormais éligibles et qu’il n’y avait pas suffisamment d’approvisionnement.

J’ai décidé d’essayer de les aider, mais mes efforts ont été vains. Il n’a pas fallu trop de temps pour se rendre compte qu’essayer de réserver des rendez-vous pour les vaccins pour mes parents se transformait essentiellement en un emploi à temps partiel. Je consacrais quelques heures par jour à cette tâche – assez pour me donner l’impression d’essayer sérieusement, mais pas au point de m’épuiser tout de suite. Je me réveillais avant l’aube, entre 5 et 6 heures du matin, et je travaillais à la chasse aux vaccins jusqu’à environ 7 h 30, lorsque ma fille de 4 ans s’est levée.

J’avais le temps et l’énergie pour la tâche. J’avais quitté un emploi à haute pression début 2020 pour travailler pour moi-même, puis la pandémie a frappé, et comme tant d’autres femmes, je me suis retrouvé à m’occuper principalement de ma fille, mettant ma carrière en veilleuse alors que je luttais pour trouver des moyens de faire passer les jours et les semaines tout en gardant tout le monde en sécurité et relativement sain d’esprit.

À l’époque, il n’y avait pas de source d’information centralisée ni de déploiement fédéral, il a donc fallu quelques jours pour se mettre au courant de ce qui se passait exactement en Pennsylvanie. Le département de la santé de l’État a publié une carte numérique avec des milliers de points indiquant les hôpitaux ou les pharmacies avec des vaccins, marqués en rouge (sans vaccin) ou en vert (vaccin à offrir). Malheureusement, aucun des emplacements n’avait tout disponibilité, quelle que soit la couleur. (Ils ont depuis changé tous les points bleus et ajouté plus de points colorés?! C’est terrible.)

Plus je passais de temps à réfléchir à l’état du déploiement, plus je craignais d’avoir raté une chance de sauver la vie de mes parents. Si seulement j’avais prêté attention au jour où ils avaient ouvert le groupe 1a aux personnes de plus de 65 ans, ai-je pensé. Je savais que j’étais en train de catastrophiser et de me vautrer dans ma propre anxiété, mais je ne pouvais pas m’en empêcher. J’étais particulièrement préoccupé par ma mère qui, en tant que bibliothécaire publique, avait travaillé tout au long de la pandémie. Mais j’avais aussi une sorte de confiance étrange à propos de toute la situation, que je ferais en sorte que cela se produise pour eux par la force de la volonté.

Chaque matin, je me traînais hors de mon lit, je descendais dans le noir, j’allumais la machine à café, j’ouvrais mon ordinateur portable et je me mettais tranquillement au travail. J’avais trois navigateurs ouverts: Chrome, Firefox et Safari. J’avais des onglets ouverts à Giant, Weis Markets et Wegmans, ainsi qu’à quelques pharmacies et services de santé locaux. Sur mon téléphone, j’ouvrais mon groupe Facebook préféré de chasseurs de vaccins, Maryland Vaccine Hunters, où les gens publiaient chaque matin des mises à jour sur leurs succès. À côté de moi, sur l’îlot de la cuisine, se trouvait une feuille de papier de construction orange couchée dans le matériel d’art de ma fille qui fonctionnait comme un aide-mémoire avec les informations pertinentes de mes parents (adresse, téléphone, e-mail, date de naissance), une liste de codes postaux PA et des rappels sur le moment où certains sites étaient susceptibles de publier des rendez-vous.

Après environ une semaine de recherche et une semaine de recherche dédiée, j’ai décroché le jackpot et pris des rendez-vous. Dès que j’ai confirmé les détails, j’ai eu une immense libération cathartique inattendue – juste en sanglotant, pendant environ cinq minutes. Une partie du stress de l’année écoulée s’est dissipée. Je n’avais pas réalisé à quel point j’avais été inquiète et à quel point j’avais submergé cette inquiétude pour traverser mes journées – tout comme j’ai dû le faire avec le retour de ma fille à l’école en personne.

Je n’ai pas tardé à penser à envoyer un texto à ma tante âgée pour lui demander si elle avait pu obtenir un rendez-vous pour un vaccin. Le lendemain, j’ai réussi à lui en procurer un à proximité. Le même jour, mes parents ont reçu leurs vaccins. J’ai finalement eu l’impression qu’après un an de pandémie qui a bouleversé ma vie, j’avais un peu de contrôle.

Le mot a voyagé. Ma tante connaissait des personnes dans la soixantaine qui, comme elle, ne trouvaient pas de rendez-vous. Mes parents connaissaient une femme à la fin de la soixantaine qui était la seule gardienne de sa mère de 98 ans. Il y avait d’autres membres âgés de la famille en Pennsylvanie et dans le Maryland. Un ami des parents d’un ami. Ils étaient tous sur des listes d’attente. J’ai demandé leurs informations et jusqu’où ils pouvaient conduire. J’avais des notes sous des noms comme «cancer», «diabète», «obésité», «fibrose pulmonaire idiopathique» et «problèmes cardiaques». Vous n’aviez pas besoin de lister les conditions sur la plupart des sites pour prendre rendez-vous, mais les gens voulaient que je sache.

Chaque fois que je recevais un coup et que je réussissais à programmer quelqu’un, c’était comme une petite goutte de dopamine dans mon cerveau dépressif pandémique

Chaque fois que je recevais un coup et que je réussissais à programmer quelqu’un, c’était comme une petite dose de dopamine dans mon cerveau en proie à une pandémie. Je me sentais puissant. Je me suis aussi senti épuisé. À la fin d’une session réussie, je serais trempé de sueur d’adrénaline et nerveux à cause du café noir que je buvais en cliquant et en rafraîchissant les sites pendant des heures. J’étais tellement fatiguée que je ne pouvais pas rester debout après 19 heures.

Pour une raison quelconque, les personnes que je ne connaissais pas étaient plus stressantes à chasser que les personnes que je connaissais. Chaque fois que je réussissais à obtenir un rendez-vous pour quelqu’un, je craignais de ne pas pouvoir en avoir un autre. J’ai rejoint un deuxième groupe Facebook, PA Covid Vaccine Match Maker, et j’ai fait part de mon intérêt à devenir un «Finder» pour les seniors. Il y avait plus de 300 «chercheurs» et plus de 3 000 «chercheurs», et le groupe a donné la priorité à la recherche de rendez-vous pour les personnes âgées de 75 ans et plus. Je me suis sentie réconfortée par l’esprit communautaire des groupes, la positivité des femmes (elles semblaient toutes être des femmes) en cherchant les autres et en partageant des conseils.

J’ai envoyé des captures d’écran à des inconnus de leurs confirmations et leur ai dit que j’étais préoccupé par la météo. J’espérais que la femme de 68 ans et sa mère de 98 ans pourraient se rendre à leurs rendez-vous car une tempête devait frapper le nord-est. Les gens m’ont demandé à quoi m’attendre dans les pharmacies, et je n’ai pu leur dire que ce que j’avais entendu de seconde main. Quand les gens n’étaient pas satisfaits de ce que je leur trouvais parce que c’était gênant pour une raison ou une autre, je me laissais un peu décevoir avant d’essayer de leur trouver autre chose. En attendant, les e-mails et les cartes de remerciement que j’ai reçus – je vais toujours les conserver.

Être chasseur de vaccins signifie posséder un avantage injuste dans un système très injuste. J’ai un ordinateur portable, un smartphone et un accès Internet fiable. Mais pour une raison quelconque, je manque de confiance en mes compétences, quel que soit mon taux de réussite. On pourrait penser que plus je prends de rendez-vous, plus je me sens en sécurité, mais c’est le contraire. Certains chasseurs de vaccins se vantent sur Facebook d’avoir obtenu 50 ou 100 rendez-vous, mais chaque fois que j’ajoute des noms à ma liste, je crains de ne pas pouvoir trouver de rendez-vous pour eux car la situation est si difficile et je ressens une pression pour livrer rapidement. Je ne veux pas susciter l’espoir des gens et les décevoir ensuite. Parfois, les rendez-vous sont durement disputés pendant des heures et des jours, et parfois je vois un tweet de l’un des comptes de robots de rendez-vous de vaccin que je suis, et je parviens spontanément à en réserver quelques-uns en quelques minutes.

Au cours de mes trois premières semaines de chasse au vaccin, j’ai réservé plus de 20 rendez-vous. Le groupe Facebook Maryland Vaccine Hunters est passé de quelques centaines de membres à près de 50000. Les gens ont créé des sites Web qui grattaient des pages de pharmacies pour de nouveaux rendez-vous. Apparemment, les sites sont utiles, mais je crains qu’ils ne rendent de plus en plus difficile pour les gens normaux de prendre des rendez-vous. Giant a changé son rayon de recherche de code postal de 50 miles à 10, et son site vous lance après avoir recherché trop de codes postaux; en réponse, j’ai vidé mon cache et ouvert un navigateur incognito. Rite Aid, le plus stressant des sites de pharmacie que je fréquente, vous fait entrer des pages d’informations, y compris un historique médical abrégé, avant de vous permettre de confirmer une heure et une date. Au Maryland, j’ai travaillé pendant des heures pour prendre des rendez-vous pour les parents d’une femme mariée à un ami d’enfance de mon mari. Ensuite, j’ai emmené ma fille à la cour de récréation, tremblante d’adrénaline. J’ai décidé qu’il était temps de faire une pause d’une semaine ou deux. J’ai l’impression que je ne pense qu’aux vaccins Covid-19.

Il est clair que l’ampleur du problème dépasse ce qui peut être accompli avec les groupes Facebook, qui sont essentiellement des réseaux d’entraide animés par des étrangers non rémunérés. Ce qu’il faut, ce sont des solutions structurelles descendantes aux problèmes de distribution des vaccins. Il y a des gens qui n’ont pas nécessairement la souplesse nécessaire pour quitter le travail pour un rendez-vous, et des gens qui ne peuvent pas conduire pour se faire vacciner, que ce soit parce qu’ils sont confinés à la maison ou parce qu’ils manquent de moyens de transport. Les réseaux d’étrangers au bon cœur essayant d’être utiles ne résolvent pas vraiment le problème.

Pour être honnête, les choses semblent s’améliorer de jour en jour. Les États ajoutent des sites de vaccination de masse et ouvrent des lignes téléphoniques afin que les personnes sans accès à Internet puissent prendre des rendez-vous. Les services de santé examinent les données de vaccination et élaborent des plans pour essayer d’atteindre les communautés qui n’obtiennent pas l’égalité d’accès. Le gouvernement fédéral travaille à augmenter l’offre. De plus en plus d’adultes sont vaccinés chaque jour. Et tandis que l’administration Biden dit qu’il y aura suffisamment d’approvisionnement pour tous les adultes d’ici mai, notre famille sera probablement en attente pour une autre année. Les vaccins ne sont pas encore approuvés pour les enfants, et les jeunes enfants comme le nôtre ne seront probablement pas vaccinés avant le début de 2022. Le calcul du risque épuisant et imparfait que nous avons effectué au cours de l’année écoulée chaque fois que nous quittons la maison – cette activité est probablement «sûre, «Celui-ci n’est pas – ne se terminera pas pour nous de sitôt.

Jusqu’à présent, j’ai pris deux pauses de chasse aux vaccins, la plus récente provoquée par l’exposition au Covid-19 dans la classe de ma fille qui m’a obligé à la garder à la maison, en quarantaine (heureusement, elle n’était pas infectée). Il était difficile de ne pas penser aux deux personnes restantes sur ma liste de demandeurs de vaccins. J’avais peur d’ouvrir mon application Facebook car je savais qu’elle serait remplie de messages sur des rendez-vous ouverts dont je ne profitais pas. Après presque deux semaines de pause imprévue, j’ai réglé mon réveil à 6 heures du matin le lundi après l’heure d’été, pensant qu’il y aurait peut-être moins de concurrence compte tenu du changement d’heure, et j’ai réussi à les réserver tous les deux en quelques heures.

Une partie de moi veut fermer tous les onglets, quitter tous les groupes Facebook, ne plus suivre les robots de vaccination Twitter, et c’est terminé. Honnêtement, pourquoi est-ce que je continue à faire ça? C’est épuisant et frustrant. Mais peut-être que la réponse la plus simple est que les gens continuent de demander de l’aide, et ça fait du bien de dire oui.