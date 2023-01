La chasse aux truffes est une poursuite périlleuse, surtout pour les chiens qui creusent

Les carabiniers et les hommes ont parcouru une route de campagne cahoteuse divisant les hautes plaines utilisées comme décors pour les westerns spaghetti.

“C’est le champ de bataille du chasseur de truffes”, a déclaré M. Tomassetti en descendant de la voiture près de la scène de la disparition du laboratoire de chocolat. Un berger belge spécialement entraîné, Asia, a sauté de la camionnette des carabiniers.

« Cherchez », dit M. Formichetti.

Alors qu’Asia enquêtait, M. Tomassetti et ses amis se sont plaints qu’il y avait une « omerta » ou un code de silence mafieux parmi les chasseurs de truffes.

“Peut-être que c’est l’un d’entre nous”, a-t-il dit.

« Ne me regarde pas quand tu dis ça ! son ami Mario Morganti, 62 ans, a déclaré.

Certains suspectaient un local qui buvait du café au bar de la ville.

« Je vais me cacher dans les bois », a déclaré M. Bravi. Il a failli perdre son propre chien, également nommé Bella, il y a une douzaine d’années, empoisonné. Il avait déjà installé une caméra vidéo dans sa jeep pour voir qui s’approchait alors qu’il était sorti avec ses chiens. « Il tourne maintenant. Et puis quand je l’attraperai et que je le verrai sur la place, je lui casserai les petites mains.

Asia a terminé son balayage sans trouver aucune preuve. M. Tomassetti a alors laissé sa Bella sortir à l’arrière de sa jeep, mais l’a prudemment tenue en laisse. Alors qu’ils s’enfonçaient dans les bois, il la laissa libre. Elle a trouvé des truffes, puis elle a trouvé le corps du renard.

Après que les carabiniers aient ramené le cadavre au laboratoire, M. Tomassetti et les autres sont retournés dans leurs jeeps. Alors que Bella grattait dans sa caisse, il regarda les bois et se lamenta que les chasseurs de truffes locaux voulaient tout pour eux. La jeep retourna à Rome, et il accompagna Bella devant la prison à sécurité maximale près de chez lui.

“C’était là”, a-t-il dit, “ces meurtriers appartiennent.”