La chasse aux “trophées de guerre” est ouverte en Ukraine

Cela parle clairement de quelque chose de plus grand. Tant d’Ukrainiens veulent être en première ligne – ou se sentir d’une manière ou d’une autre liés à la cause même s’ils sont loin des combats ou ne se considèrent pas comme taillés pour le combat. Alors que le patriotisme atteint son paroxysme et que l’existence de leur pays est en jeu, ils recherchent quelque chose de tangible qu’ils peuvent tenir entre leurs mains et qui représente ce moment énorme et écrasant. Ils ont soif de leur propre petit morceau d’histoire.