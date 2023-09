La chasse aux œufs de crocodiles sauvages qui alimente l’engouement pour les sacs à main de créateurs

Aller à la page suivante Chargement …

Le cuir de crocodile australien est parmi les plus prisés de la planète. Les géants de la mode Hermès et Louis Vuitton l’utilisent dans certains de leurs sacs à main de créateurs, qui défilent sur les podiums de New York, Paris et Milan, et peuvent se vendre jusqu’à 50 000 dollars.

Mais les peaux coûteuses ont une origine modeste – et dangereuse.

Bien avant de devenir Birkins, ils commencent sous forme d’œufs enfouis dans les marécages et les forêts d’ici. Les obtenir est l’une des tâches les plus difficiles et les plus dangereuses de l’Australie.

Pendant des décennies, la tâche a souvent incombé aux Australiens autochtones, qui ont risqué leur vie pour peu de récompense.

Cela a cependant commencé à changer. Alors que l’Australie est confrontée à son passé colonial violent, des efforts croissants sont déployés pour conserver les emplois et les profits entre les mains des autochtones.

Au lieu de simplement transférer les œufs aux agriculteurs blancs, le groupe de Djarrkadama a commencé à faire éclore et à élever lui-même les crocodiles – une opération unique en son genre.

« Les gens voulaient redonner plus de valeur à la communauté », a déclaré Helen Truscott, directrice générale de l’association. Société autochtone Arafura Swamp Rangers.

Cette zone produit environ 25 000 peaux par an, d’une valeur de plus de 20 millions de dollars.

Les crocodiles ne s’accouplent généralement pas en captivité, c’est pourquoi la plupart des œufs doivent être collectés dans la nature.

Les rangers chassent souvent les œufs avec rien de plus qu’une rame en bois, dont l’extrémité est marquée par les rencontres avec le prédateur suprême, pour se protéger.

Il existait, jusqu’à récemment, une pratique appelée « slinging », dans laquelle des chasseurs d’œufs de crocodile se suspendaient à des hélicoptères pour récupérer leur prime. Mais le fronde a été interdit après un accident d’hélicoptère l’année dernière, il a tué une star de la télévision et blessé grièvement son pilote.

L’incident a accru la surveillance d’une industrie lucrative mais opaque.

Le gouvernement australien a récemment annoncé qu’il lancer une revue des règles régissant tout, depuis la collecte des œufs et la capture des crocodiles sauvages jusqu’à l’élevage en captivité et aux méthodes de mise à mort.

Mais l’interdiction de l’élingage a également fait grimper le prix des œufs de crocodile et a accru la dépendance de l’industrie à l’égard des groupes autochtones, notamment des Arafura Swamp Rangers.

Dans la ville isolée de Ramingining, où sont basés les rangers, les aborigènes cohabitent avec les crocodiles depuis des millénaires. Aujourd’hui, à la confluence de la mode internationale et de la tradition locale, les animaux anciens offrent de nouvelles opportunités.

Pays des crocodiles

Lorsque l’eau a cessé de bouillonner et qu’il est devenu clair que la mère crocodile s’était enfuie, Djarrkadama a pris son temps pour récupérer les œufs. Il en a retiré plus de 50 du nid et les a soigneusement emballés dans la caisse. Avant de partir, les hommes ont noté la localisation GPS, ce qui garantirait que les redevances reviendraient aux propriétaires traditionnels de la région.

Cette rencontre rapprochée n’était pas inhabituelle. Le long des rives du marais d’Arafura, des crocodiles de la taille d’une pirogue se camouflent au milieu de la boue et des mangroves.

Au bruit des pas qui approchent, ils s’écrasent à travers les roseaux du pandanus et dans l’eau, ne laissant visibles que leurs yeux pâles et leur museau pointu, voire rien du tout.

Les reptiles font ici partie du quotidien. Dans la ville voisine de Ramingining, tout le monde connaît quelqu’un qui a été mordu.

Ramingining est à peu près aussi loin des magasins et des cafés de Sydney ou de Melbourne qu’en Australie. Il n’y a pas que dans le Territoire du Nord, rendu célèbre par le film « Crocodile Dundee » mais dans la région côtière tropicale du territoire, ou « Top End ».

Aller à la page suivante Chargement …

« Le crocodile n’est pas un mauvais animal », a déclaré Peter Djigirr, 61 ans, un ancien Yolngu et garde forestier des marais d’Arafura. Sa famille existe aux côtés des reptiles depuis des générations – un ancêtre chassait même les crocodiles à mains nues. « Nous sommes liés. C’est notre culture.

Les 50 dernières années ont toutefois été difficiles.

Ces animaux ont failli disparaître en Australie alors qu’une augmentation de la demande européenne a entraîné le massacre généralisé des crocodiles d’eau salée, dont la peau est appréciée pour sa souplesse et ses écailles.

En 1970, le nombre de « salties » dans le Territoire du Nord était tombé de 100 000 à quelques milliers seulement. Lorsque l’espèce a été protégée un an plus tard, la population a rebondi. Mais il en a été de même pour les attaques contre les humains, qui ont à leur tour déclenché des abattages de crocodiles qui ont encore une fois menacé la renaissance de l’animal.

Pour encourager la coexistence, les autorités se sont tournées vers les États-Unis, où certains États du Sud ont commencé à autoriser les gens à cultiver ou à vendre des œufs d’alligator trouvés sur leur propriété.

Un système similaire a été mis en œuvre ici, créant une source de revenus pour les peuples autochtones, qui possèdent près de la moitié du Territoire du Nord et la majeure partie du Top End. Ils reçoivent des redevances pour les œufs, mais les bénéfices sont largement allés aux propriétaires d’entreprises blanches qui font éclore, élever, tuer et écorcher les animaux dans les fermes près de Darwin.

Cela commence lentement à changer.

Djigirr a commencé à travailler pour des agriculteurs blancs dans les années 1990, souvent suspendu à un hélicoptère alors qu’il « fouillait » ou cherchait des œufs dans les nids de crocodiles.

Il a commencé à expérimenter l’incubation des animaux il y a dix ans, en commençant par un vieux réfrigérateur comme incubateur et quelques petits réservoirs. L’essai a permis d’obtenir un financement gouvernemental pour une installation appropriée, la seule exploitation de culture de crocs appartenant à des aborigènes en Australie.

L’écloserie est nouvelle pour la ville, mais elle correspond à d’anciennes pratiques culturelles. Lorsque les bébés crocodiles ont besoin de viande, par exemple, les rangers chassent les buffles d’eau.

Un après-midi, alors que leurs véhicules à quatre roues motrices rebondissaient sur des routes secondaires accidentées, Djigirr a repéré un veau caché dans la brousse et a dit aux rangers de s’arrêter.

Aller à la page suivante Chargement …

De l’œuf au sac à main coûteux

De retour à leur base, les rangers ont commencé à préparer les œufs qu’ils avaient collectés.

Tout d’abord, ils ont marqué les œufs avec un crayon pour s’assurer qu’ils ne tournaient pas et ne détruisaient pas les fragiles embryons de crocodile à l’intérieur.

Ensuite, ils ont lavé les œufs.

Aller à la page suivante Chargement …

Lorsque les nouveau-nés auront environ 9 mois, ils seront envoyés dans une plus grande ferme près de Darwin. Lorsqu’ils atteignent environ quatre pieds de longueur – la taille requise pour un petit sac à main – ils seront tués. Leurs douces peaux de ventre seront envoyées dans des tanneries en Asie, avant que des ateliers en France ne les transforment en produits de luxe.

L’année dernière, les rangers ont vendu 232 nouveau-nés à l’exploitation de Darwin, dont les dossiers commerciaux montrent qu’elle appartient à Hermès et Mick Burns, un fermier blanc souvent appelé Le « roi des crocodiles » d’Australie.

L’exploitation de Darwin verse aux propriétaires traditionnels de Ramingining environ 28 dollars de redevances par œuf, et les rangers gagnent 86 dollars par crocodile de 9 mois.

Burns a refusé de commenter et les rangers ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas discuter du contrat.

Chaque crocodile abattu rapporte environ 750 dollars, selon les chiffres du gouvernement. Certains défenseurs de l’environnement se demandent si les peuples autochtones reçoivent une part équitable, et les militants des droits des animaux affirment que l’élevage de crocodiles est contraire à l’éthique.

Hermès et Louis Vuitton n’ont pas répondu aux demandes répétées de commentaires mais dans son dernier rapport annuel, Hermès dit il « exige que ses partenaires respectent les normes les plus élevées en matière de traitement éthique des alligators et des crocodiles ». Louis Vuitton a dit que tous ses fournisseurs de tanneries sont certifiés selon ses normes et qu’elle recherche une certification pour toutes les fermes de crocodiles approvisionnant les tanneries.

À Ramingining, l’écloserie suscite une certaine effervescence. Les enfants viennent en récompense de leur participation aux cours. L’organisation des rangers est déjà le plus gros employeur de la ville et elle ne cesse de croître.

Ils espèrent tripler le nombre de nouveau-nés pour atteindre 1 500 l’année prochaine. Cela signifiera plus d’emplois de gardes forestiers et plus de revenus pour la communauté.

Un après-midi, alors qu’ils rentraient à la base, Djarrkadama et son oncle Djigirr ont parlé de l’avenir. Un jour, les rangers espéraient élever des crocodiles jusqu’à l’abattage. Djarrkadama rêvait que ses jeunes fils travailleraient à la ferme, apprenant de lui comme de son oncle.

«C’est la première étape d’un voyage que nous entreprenons» il a dit.