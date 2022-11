La chasse aux minéraux des grands fonds marins fait l’objet d’un examen minutieux au milieu d’une poussée verte – Kelowna Capital News

La forte demande de métaux allant du cuivre au cobalt pousse l’industrie minière à explorer les océans les plus profonds du monde, une évolution troublante pour les scientifiques qui préviennent que l’extraction de minéraux d’écosystèmes critiques qui aident à réguler le climat pourrait causer des dommages irréparables.

La question sera à l’honneur cette semaine alors que des dizaines de scientifiques, d’avocats et de représentants du gouvernement se réunissent en Jamaïque pour débattre de l’exploitation minière en haute mer dans le cadre d’une conférence de deux semaines organisée par l’Autorité internationale des fonds marins, un organisme indépendant créé par un traité des Nations Unies.

L’organisation est le gardien mondial des eaux océaniques profondes qui ne relèvent de la juridiction d’aucun pays. Il a délivré 31 licences d’exploration jusqu’à présent, et beaucoup craignent que la première licence au monde à passer à l’étape suivante et à exploiter les eaux internationales ne soit bientôt approuvée sans aucune réglementation actuellement en place.

Les experts disent que l’exploitation minière pourrait déclencher une ruée vers la collecte de minéraux qui mettent des millions d’années à se former et à déclencher du bruit, de la lumière et des tempêtes de poussière étouffantes au plus profond des océans de la Terre.

« C’est l’une des parties les plus vierges de notre planète. Il y a beaucoup à perdre », a déclaré Diva Amon, biologiste marine, exploratrice du National Geographic et conseillère scientifique de la Benioff Ocean Initiative de l’Université de Californie à Santa Barbara.

Le premier permis d’exploration a été délivré au début des années 2000, la majeure partie de l’activité d’exploration actuelle étant concentrée dans la zone de fracture de Clarion-Clipperton, qui couvre 1,7 million de milles carrés (4,5 millions de kilomètres carrés) entre Hawaï et le Mexique. Au moins 17 des 31 permis ont été délivrés pour cette zone, l’exploration se déroulant à des profondeurs allant de 13 000 à 19 000 pieds (4 000 à 6 000 mètres).

La poussée en faveur de l’exploitation minière en haute mer s’est développée au point que l’autorité se réunit désormais trois fois par an au lieu de deux, avec une décision clé attendue dès juillet 2023.

Selon UK Seabed Resources, une filiale de Lockheed Martin Corp. pour explorer le Clarion- Zone Clipperton sous deux contrats.

“Nous n’aurons pas l’effondrement des barrages de résidus, la destruction des sites culturels, le défrichage de la forêt tropicale, les enfants mineurs artisanaux, pour n’en nommer que quelques-uns récents”, a déclaré UK Seabed Resources dans un communiqué, faisant référence à certains des impacts de l’exploitation minière sur terre.

L’Autorité internationale des fonds marins délivre des licences aux entreprises publiques et aux pays qui souscrivent à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et acceptent de parrainer des entreprises privées qui cherchent à explorer les eaux internationales à la recherche de cuivre, de nickel, de cobalt, de fer, de manganèse et d’autres minéraux. . Notamment, les États-Unis ne souscrivent pas à la loi.

L’Agence internationale de l’énergie a estimé à six fois la demande de minéraux d’ici 2050 étant donné que les véhicules électriques et la production d’énergie renouvelable en dépendent tellement, selon un rapport de Fitch Ratings publié début octobre.

“L’intensité des émissions de l’extraction et du traitement du cobalt, de l’aluminium et du nickel est élevée, de sorte que la montée en flèche de la demande peut entraîner une augmentation de l’empreinte carbone nette”, a-t-il déclaré.

Nauru, une petite île au nord-est de l’Australie, mène la campagne pour autoriser l’exploitation minière réelle, arguant qu’elle présente un risque élevé de changement climatique et cherche à bénéficier financièrement de l’extraction de métaux recherchés en partie pour les technologies vertes telles que les batteries de voitures électriques.

Cette poussée a inquiété des pays allant de l’Allemagne au Costa Rica qui cherchent à renforcer les réglementations proposées au cours des deux prochaines semaines.

“Nous sommes toujours très préoccupés par les conséquences”, a déclaré Elza Moreira Marcelino de Castro, représentante du Brésil à la conférence qui a débuté lundi.

Le président français Emmanuel Macron a déclaré plus tôt cette année qu’il soutenait l’interdiction de l’exploitation minière en haute mer, tandis que mercredi, l’Allemagne, qui a deux contrats d’exploration, a annoncé qu’elle ne parrainerait pas une telle exploitation minière jusqu’à nouvel ordre.

Plusieurs grandes entreprises se sont engagées à ne pas utiliser de métaux extraits des profondeurs marines et des pays comme la Nouvelle-Zélande, les Fidji et les Samoa ont appelé à un moratoire jusqu’à ce que l’on en sache plus sur son impact potentiel, une décision saluée par les scientifiques et les experts juridiques.

“Vous ne pouvez pas réglementer ce que vous ne comprenez pas”, a déclaré Duncan Currie, avocat international et environnemental et conseiller juridique de la Deep Sea Conservation Coalition, une alliance de groupes environnementaux basée aux Pays-Bas.

Moins de 1% des eaux océaniques profondes du monde ont été explorées, une entreprise qui, selon les experts, est coûteuse, technique et prend du temps.

On sait que l’océan stocke plus de carbone que l’atmosphère, les plantes et le sol de la Terre, et les scientifiques découvrent encore de nouvelles espèces lors de rares voyages d’exploration, avec des études d’échantillons prenant des mois, voire des années, a déclaré Amon. Parmi les découvertes figure une pieuvre fantôme surnommée “Casper”.

“Nous ne comprenons pas ce qui vit là-bas, comment ils y vivent, la fonction globale que joue cet écosystème et ce que nous risquons de perdre en l’impactant de manière irréversible”, a-t-elle déclaré, ajoutant que la vie dans les profondeurs marines est incroyablement lente, avec des minéraux. de plus en plus de 1 à 10 millimètres tous les millions d’années. “Cela signifie qu’il est très vulnérable aux perturbations et qu’il est extrêmement lent à se rétablir.”

La Deep Ocean Stewardship Initiative, un réseau mondial, a déclaré que certains experts estiment qu’il faudrait entre six et plus de 20 ans pour collecter suffisamment de données nécessaires pour protéger l’environnement marin de l’exploitation minière en haute mer.

D’autres préoccupations concernant l’exploitation minière en haute mer incluent la manière dont les revenus seraient distribués et la manière dont les entreprises cherchant un parrainage seraient examinées et leurs activités réglementées.

Pradeep Singh, chercheur à l’Institute for Advance Sustainability Studies de Potsdam, en Allemagne, a déclaré qu’il y avait des inquiétudes croissantes concernant les “parrainages de complaisance” potentiels dans lesquels des entreprises privées pourraient acheter un pays en fonction de ses exonérations fiscales, de ses lois environnementales potentiellement laxistes et d’autres les facteurs.

“Un certain nombre d’États commencent à froncer les sourcils au sujet de ces relations qui se déroulent dans les coulisses”, a-t-il déclaré.

Singh a également noté que lui et d’autres craignaient que l’Autorité internationale des fonds marins ne gagne une partie des revenus si l’exploitation minière proprement dite devait commencer étant donné que l’agence accorde des licences : “C’est un gros conflit d’intérêts.”

L’autorité n’a pas renvoyé de message sollicitant des commentaires.

Michael Lodge, secrétaire général de l’Autorité internationale des fonds marins, a déclaré lors de son allocution d’ouverture de la conférence que l’agence souhaitait assurer la protection de l’environnement marin alors que les pays membres travaillaient sur un projet de réglementation.

Lors d’une réunion plus tôt cette année, il a noté que l’autorité avait élargi une zone protégée à 1,97 million de kilomètres carrés dans une vaste région pour laquelle une majorité de licences d’exploration ont été attribuées.

Des plans de gestion environnementale pour d’autres zones en cours d’exploration sont encore en cours d’élaboration.

—Dánica Coto, Associated Press

Environnementexploitation minière