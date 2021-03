PROVIDENCE, RI (AP) – La route vers un vaccin COVID-19 passe souvent par un labyrinthe de systèmes de planification: certains demandeurs de vaccins passent des jours ou des semaines à essayer de prendre des rendez-vous en ligne. Ceux qui obtiennent un emplacement convoité peuvent toujours être bloqués par des pages de formulaires ou de sites Web qui ralentissent jusqu’à l’exploration et se bloquent.

Les obstacles technologiques sont familiers à L. Shapley Bassen, un professeur d’anglais à la retraite de 74 ans et rédacteur en chef à East Greenwich, Rhode Island. Elle a perdu la trace des heures qu’elle passait à passer des appels téléphoniques et à naviguer sur des sites Web pour obtenir des rendez-vous pour elle-même et son mari de 75 ans, Michael.

« Beaucoup d’entre nous ne dorment pas la nuit en se souciant de savoir si nous pourrons ou non entrer », a déclaré Bassen.

Les lacunes technologiques du système de santé publique fragmenté du pays ont frustré des millions d’Américains qui tentaient de se faire vacciner et ont laissé les fonctionnaires sans une image complète de qui a été vacciné.

«Nous créons une quantité inutile de souffrance humaine. Cela aurait pu être évité et nous aurions pu faire mieux », a déclaré Tinglong Dai, professeur qui étudie les opérations de soins de santé à la Carey Business School de l’Université Johns Hopkins.

La Maison Blanche a promis des améliorations, s’engageant à créer un nouveau site Web et un numéro 800 d’ici le 1er mai pour aider les gens à trouver des endroits à proximité avec des vaccins.

«Plus besoin de chercher jour et nuit un rendez-vous pour vous et vos proches», a déclaré jeudi le président Joe Biden dans un discours aux heures de grande écoute à la nation.

L’administration a également promis d’envoyer des équipes techniques dans les États qui ont besoin d’aide pour améliorer leurs sites Web.

Le goulot d’étranglement de la demande de vaccins semble s’atténuer dans certains endroits, et vendredi, les États-Unis approchaient les 100 millions de vaccins. Mais les emplacements pour vaccins sont parfois si difficiles à obtenir que les gens ont recours aux groupes Facebook de chasseurs de vaccins et aux robots qui parcourent les sites pour des rendez-vous ouverts. Les demandeurs de vaccins qui ne sont pas habitués à ces méthodes et qui n’ont personne pour les aider sont fortement désavantagés.

Bassen a finalement décroché une place dans une pharmacie près de chez elle pour son mari. Le site Web a même proposé de programmer la deuxième dose, mais quand elle a cliqué dessus, rien ne s’est passé.

Comprenant que c’était un problème, ils ont imprimé l’e-mail de confirmation de rendez-vous. Quand il est arrivé, il a été rejeté. Ils lui ont dit qu’il devait programmer le deuxième coup en même temps que le premier.

Le rejet a renvoyé Bassen dans le terrier du lapin des sites Web et des numéros de téléphone de l’État, du gouvernement local et des pharmacies. Elle l’a comparé à un jeu de chaises musicales.

«Du point de vue du patient, du consommateur, il ne semblait y avoir aucune continuité entre ces trois entités», a déclaré Bassen.

La confusion n’est pas surprenante. Une enquête de l’Associated Press et de Kaiser Health News a révélé que depuis 2010, les dépenses des services de santé publique des États ont chuté de 16% par habitant et celles des services de santé locaux de 18%. Il restait peu d’argent pour investir dans la technologie.

Pour aider les États à se préparer au déploiement des vaccins contre le COVID-19, les Centers for Disease Control and Prevention ont commencé à mettre en place un système de gestion des vaccins appelé VAMS.

De nombreux États hésitaient à s’engager car il faut du temps aux employés pour apprendre de nouveaux programmes, et les nouveaux systèmes ont souvent des problèmes. Peu de services de santé des États ont adopté le programme des CDC et au moins un d’entre eux a depuis décidé de l’abandonner.

Dans le New Hampshire, les responsables prévoyaient de passer à leur propre programme après que des milliers de personnes n’aient pas été en mesure de planifier une deuxième prise de vue dans le délai recommandé. D’autres ont vu leurs rendez-vous annulés après que le système leur ait permis par erreur de réserver des créneaux auxquels ils n’étaient pas éligibles.

La mise en place d’un programme national qui fonctionnait bien partout n’était jamais susceptible de se produire, en particulier compte tenu de l’ampleur sans précédent du suivi des vaccinations contre le COVID-19, a déclaré Claire Hannan, directrice exécutive de l’Association of Immunization Managers.

Avant la pandémie, les registres de vaccins locaux dans tout le pays étaient principalement utilisés pour suivre les vaccins infantiles. Certains ont des décennies et n’ont jamais été destinés à être utilisés pour planifier des rendez-vous.

«Beaucoup d’entre eux ne sont qu’une sorte de bol de code spaghetti, que vous continuez à ajouter», a déclaré Rebecca Coyle, directrice exécutive de l’American Immunization Registry Association.

De nombreux fournisseurs de vaccins, tels que les pharmacies plus petites, n’étaient pas non plus connectés aux registres avant la pandémie en raison du temps et du coût de le faire – y compris la maintenance requise, qui implique de télécharger en permanence des données et de s’assurer qu’elles sont correctement stockées et partagées.

«Il y a toujours eu cette perception que vous le construisez et que vous avez terminé», a déclaré Coyle.

De nombreux États ont conclu qu’ils avaient besoin d’une «porte d’entrée» unique et facile d’accès pour planifier les prises de vue, a noté le Dr Deidre Gifford, commissaire par intérim du département de la santé du Connecticut, lors d’un récent forum du CDC.

Le meilleur système, a déclaré Dai, serait d’envoyer tout le monde s’inscrire dans un emplacement central et, en fonction de l’approvisionnement, de donner à chaque personne une estimation raisonnable de la réception d’un vaccin. Cela pourrait prendre quelques semaines ou quelques mois, mais gérer les attentes atténuerait une certaine anxiété.

«L’idée centrale est de donner aux gens la confiance, de rassurer les gens», a déclaré Dai.

La Virginie-Occidentale a presque fait cela avec un système de préinscription à guichet unique à l’échelle de l’État qui utilise un logiciel de gestion de crise pour collecter les informations démographiques et de contact de chaque personne, ainsi que des détails tels que la profession, afin que certains travailleurs critiques puissent être ciblés. Ensuite, ils reçoivent un SMS ou un appel téléphonique pour réserver un créneau lorsque les doses de vaccin sont disponibles dans leur comté, a déclaré Krista D. Capehart, qui coordonne la réponse de la pharmacie de l’État.

D’autres États ont eu des difficultés avec leurs sites Web sur les vaccins ou ont conçu des sites qui apportent de l’aide, mais obligent les gens à faire beaucoup de travail pour trouver les vaccins disponibles. Le site du Massachusetts était tellement débordé qu’il s’est écrasé. Le site de l’État de Washington permet aux gens d’imprimer une feuille de papier indiquant qu’ils sont éligibles, mais la recherche et la réservation d’un rendez-vous sont toujours laissées à l’individu.

Le Maryland a créé un portail de préinscription, mais les gens doivent encore se rendre sur d’autres sites Web pour trouver une place. Dai a déclaré que même il avait eu des difficultés après être devenu éligible et se pré-enregistrer auprès de son comté. Lorsqu’il a été invité à prendre rendez-vous, le lien ne fonctionnait pas.

«À la fin d’hier, j’avais reçu cinq liens, mais aucun d’entre eux n’a fonctionné», a-t-il déclaré jeudi. Il a fini par réserver seul chez Walgreens.

Compte tenu de la confusion, beaucoup s’inquiètent de ce qui se passera lorsque l’admissibilité sera ouverte à une population encore plus large. Les gens pourraient trouver si difficile et si long de marquer un coup qu’ils abandonnent tout simplement.

«La situation sera encore pire», a déclaré Dai.

Les détectives de la maladie qui surveillent la pandémie sont également préoccupés par le manque de données cohérentes sur les vaccinations.

«Si nous n’avons pas de bons systèmes pour suivre le nombre et le type de personnes qui reçoivent le vaccin, nous ne serons peut-être pas aussi efficaces et efficients que possible avec les ressources limitées dont nous disposons», a déclaré Janet Hamilton, directrice générale du Conseil d’État et des épidémiologistes territoriaux.

Les données sur la race et l’appartenance ethnique ne sont disponibles que pour un peu plus de la moitié des personnes qui ont reçu des vaccins jusqu’à présent. Cela peut être dû au fait que les vaccinés ne fournissent pas les informations ou parce que les endroits où ils reçoivent le vaccin ne le recueillent pas, n’y pénètrent pas ou y pénètrent trop lentement.

Dans de nombreux cas, les données ont été saisies, mais des problèmes avec différents systèmes logiciels provoquent la disparition de ces champs, a déclaré le Dr Marcus Plescia, de l’Association des responsables de la santé des États et des territoires.

Le Dr Amesh Adalja, chercheur principal au Johns Hopkins Center for Health Security, qualifie d’embarrassant le déploiement du vaccin.

« Si nous avions combattu la Seconde Guerre mondiale comme nous le faisons », at-il dit, « il ne fait aucun doute que nous aurions perdu. »

——

Choi a rapporté de New York. La rédactrice de l’Associated Press Carla Johnson de l’État de Washington a contribué à ce rapport.