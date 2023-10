La chasse au tueur de Sarangwadi devient intense alors qu’Amit Sadh mène la charge dans la nouvelle saison avec Gulshan et Drashti

Le teaser de Duranga 2 d’Amit Sadh, Drashti Dhami et Gulshan Devaiah laisse les fans enthousiasmés.

Duranga, une websérie mettant en vedette Gulshan Devaiah et Drashti Dhami est un remake de la série coréenne Flower of Evil. Après avoir laissé les fans intrigués par la première saison, les créateurs ont maintenant publié le teaser de la deuxième saison et ont laissé les fans enthousiasmés. Cette fois, outre Gulshan et Dhristi, Amit Sadh mènera également la charge.

Jeudi, les créateurs de Duranga ont partagé le teaser de la deuxième saison. Dans le teaser, Gulshan Devaiah remet en question son existence et la chasse de Drashti Dhami au tueur de Sarangwadi devient intense et le personnage d’Amit Sadh apporte des rebondissements intrigants à la deuxième saison. En publiant le teaser, les créateurs ont écrit : « La chasse au tueur de Sarangwadi n’est toujours pas terminée, et si nous disions qu’elle est sur le point de devenir plus intense ! »





Les internautes ont partagé leur enthousiasme pour la prochaine saison de la série. L’un des commentaires disait : « en attendant ce chef-d’œuvre ». Un autre a écrit : « L’inspecteur Ira va encore brûler des choses. Drashti, tu es plus qu’incroyable. Un autre a écrit : « Amit Sadh, tu es un véritable joyau. Vous venez de brûler le teaser. Un autre a écrit : « L’excitation suscitée par ce teaser est juste (un emoji de feu). Il est difficile d’attendre longtemps maintenant.

Amit Sadh, qui a fait une apparition dans la première saison et va maintenant diriger la deuxième saison, a parlé de son rôle dans la websérie et a déclaré à Outlook : « Décrire la complexité et la profondeur de la psychose de Sammit était en effet un défi que j’ai pleinement relevé. . Pour capturer de manière authentique le monde intérieur du personnage, j’ai consacré beaucoup de temps à la recherche de cas réels d’individus présentant des traits similaires.

L’acteur a ajouté : « Cette recherche m’a permis d’approfondir les subtilités de son état mental, me permettant de transmettre de manière convaincante l’agitation qui l’habite. Cependant, me plonger si profondément dans la psyché perturbée de Sammit comportait ses défis personnels. Il y a eu des moments où la noirceur du personnage semblait déconcertante, même pour moi. C’est un voyage que les acteurs entreprennent souvent, où les frontières entre le personnage et soi peuvent devenir floues.

Dirigée par Rohan Sippy, Pradeep Sarkar et Aijaz Khan, la série est écrite par Charudutt Acharya et Goldie Bhel et suit l’histoire de Sammit et Ira. Ira commence à enquêter sur plusieurs meurtres commis par le complice présumé d’un tueur en série, ce qui l’amène à découvrir des révélations sur le passé tordu de son mari. La date de sortie de la deuxième saison n’a pas encore été annoncée.