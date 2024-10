La chasse au trésor en France prend enfin fin après 31 ans grâce à la découverte d’une statue en or cachée

L’une des chasses au trésor les plus anciennes au monde semble enfin avoir pris fin après la découverte d’une statue de hibou enterrée.

La quête française a été organisée par l’écrivain Michel Becker, qui a illustré Sur la Trace de la Chouette d’Or, un livre d’images publié en 1993.

Becker a sculpté le hibou en or et en argent et a juré de le remettre à quiconque pourrait résoudre les indices cachés dans son livre.

Deux heures plus tard, un autre message disait : « Ne continuez pas à creuser ! Nous confirmons que la réplique de la chouette dorée a été déterrée au cours de la nuit dernière, et qu’une solution a été soumise simultanément. »

La quête française a été organisée par l’écrivain Michel Becker, qui a illustré Sur la Trace de la Chouette d’Or, un livre d’images publié en 1993.

Getty

Le livre a captivé la nation, se vendant à plus d’un million d’exemplaires et déclenchant une vaste recherche d’un lièvre caché en or de 18 carats incrusté de bijoux, qui a finalement été découvert trois ans plus tard dans un parc du Bedfordshire.

De nombreux utilisateurs des réseaux sociaux ont partagé leur mécontentement face à la fin de la quête.

Un membre de la communauté a déclaré que la nouvelle était « un véritable coup dur ».

Tandis qu’un autre disait que c’était « dur à supporter », un troisième ajoute : « Je dois l’admettre, j’ai versé quelques larmes ».