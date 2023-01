La chasse au passager disparu d’Air India qui a fait pipi sur une femme

Shankar Mishra, l’homme qui a uriné sur une femme sur un vol d’Air India de New York à Delhi il y a six semaines et qui a été autorisé à s’éloigner, est toujours en liberté et est poursuivi par deux équipes de la police de Delhi, ont indiqué des sources vendredi.

La police a formé deux équipes pour le retrouver et l’une d’elles campe à Bangalore où vit sa sœur et où il était connu pour la dernière fois. La sœur a été interrogée, ont indiqué des sources policières.

L’autre équipe a été envoyée à Mumbai où vit le père de Shankar Mishra.