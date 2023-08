La chasse au monstre du Loch Ness commence à Inverness, en Écosse, la plus grande depuis 50 ans

Commentez cette histoire Commentaire

Des centaines de chasseurs de monstres descendent sur les Highlands écossais avec un seul objectif : être ceux qui trouveront enfin le monstre du Loch Ness. Ce ne sera pas facile. La créature folklorique – affectueusement connue sous le nom de « Nessie » – a échappé à la capture, ou à toute sorte de preuve définitive de son existence, depuis sa première observation enregistrée au 6ème siècle.

Mais ces quelque 200 chasseurs sont dévoués. Ils sont mieux équipés que ceux qui les ont précédés. Ce sera la plus grande recherche de Nessie depuis un demi-siècle et certainement la plus haute technologie.

« J’aimerais avoir des réponses ce week-end », a déclaré Paul Nixon, directeur du Loch Ness Center, le centre touristique de la région qui organise l’événement « The Quest » en collaboration avec Loch Ness Exploration, un groupe de recherche qui étudie le lac et documente. « des phénomènes qui peuvent être plus difficiles à expliquer. »

Ce ne sont pas, insiste Nixon, simplement des gens « avec des jumelles et un pot de sandwichs ». Les chasseurs participant à cette quête, qui se déroulera samedi et dimanche, sont armés d’une technologie qui n’a jamais été utilisée pour parcourir le deuxième plus grand lac d’Écosse à la recherche du monstre qui se trouve en dessous.

Des drones survoleront le lac, utilisant des caméras infrarouges pour rechercher les points chauds, ainsi que des drones sous-marins. Les chasseurs utiliseront également un hydrophone capable de capter des signaux acoustiques à 60 pieds sous la surface du loch – bien que personne ne sache exactement à quoi ressemble une bête aquatique séculaire.

L’histoire du monstre du Loch Ness est « l’un des plus grands mystères non résolus qui existent », a déclaré Nixon. « Si nous le trouvions », dit-il, ce serait « une sensation mondiale ».

« Qui sait », a-t-il ajouté.

Les chasseurs rassemblés le long du lac long de 23 milles, avec une profondeur de 788 pieds (240 mètres), peuvent rejoindre plusieurs sites de surveillance en surface organisés par les organisateurs. Il leur sera demandé de documenter tout ce qu’ils voient – ​​des mouvements de surface aux changements météorologiques – et on leur apprendra comment capturer correctement les observations potentielles sur leur téléphone. D’autres sillonneront la surface en bateau. Les chasseurs de monstres sont autorisés à apporter leurs propres drones ; d’autres équipements sont fournis par les organisateurs.

Pour ceux qui ne peuvent pas être présents en personne, une diffusion en direct de la chasse sera disponible pour regarder en ligne. Les organisateurs mèneront également un « test de sentiment » tout au long du week-end pour voir si les sceptiques se transforment en croyants ou si les opinions des gens sur Nessie changent au milieu de la recherche d’indices.

Essayer de trouver le monstre du Loch Ness est une tradition vieille de plusieurs siècles. Au fil des années, beaucoup de gens ont « cherché sérieusement et le mystère alimente toujours leur passion et leur dynamisme », a déclaré Nixon, ajoutant qu’il espère que les événements de ce week-end inspireront une nouvelle génération plus jeune de chasseurs de Nessie.

La fascination pour les cryptides – des animaux dont certains pensent qu’ils peuvent exister mais n’ont jamais été prouvés, comme Bigfoot ou Sasquatch – persiste depuis si longtemps parce que « l’imagination des gens est enflammée », a déclaré Michael A. Little, professeur d’anthropologie à l’Université de Binghamton à New York. Les représentations incessantes de Nessie et d’autres créatures fantastiques dans les films et à la télévision perpétuent également les mythes, a-t-il ajouté. « Les gens y croient vraiment et passent énormément de temps et d’énergie à chercher », a déclaré Little, « mais il n’y a aucune preuve. »

Ce type de preuve est ce que Gary Campbell – qui, avec sa femme, tient avec diligence un registre en ligne de toutes les observations présumées de Nessie – recherche depuis près de deux décennies. Jusqu’en 1996, il n’avait « aucun intérêt » pour le monstre, a-t-il déclaré au Washington Post. Mais cette année-là, alors qu’il était assis dans sa voiture au bord du lac, il dit avoir repéré une « grosse bosse noire » émergeant de l’eau avant qu’elle ne replonge sous la surface. « Il mesurait environ 10 à 12 pieds de long », a-t-il affirmé, ajoutant qu’il était ensuite réapparu quelques instants avant de disparaître de la vue.

Lorsque Campbell est allé rapporter ce qu’il avait vu, il s’est rendu compte qu’il n’y avait aucune sorte de liste. Personne ne suivait les observations. Son registre officiel des observations de monstres du Loch Ness a a enregistré plus de 1 000 observations et est utilisé pour partager des images et des emplacements précis des endroits où Nessie aurait été vue au cours des dernières décennies. Rapports qu’il exclut : Anguilles, phoques et mouches rampant sur les objectifs des appareils photo.

La chasse à venir de ce week-end est « attendue depuis longtemps », a déclaré Campbell. (Et les gens pourraient bientôt être tout aussi intéressés par les « cousins ​​» de Nessie, Morag et Lizzie, qui habiteraient d’autres lochs en Écosse, ajoute-t-il.)

Le monstre du Loch Ness reste encore un mystère. Mais les scientifiques disposent de nouvelles preuves étayant une théorie.

Le premier enregistrement d’une observation de Nessie remonte à 565 après JC, lorsqu’un saint irlandais « aurait repoussé une bête dans l’eau », indique le site Internet d’Inverness ; entre les années 1500 et 1800, 21 observations présumées ont été enregistrées. Dans les années 1900, l’intérêt pour ce qui se trouve sous le Loch Ness est monté en flèche, lorsque l’employé d’un hôtel local, Aldie MacKay, a déclaré avoir vu un « poisson ressemblant à une baleine » dans l’eau. Le Inverness Courier a publié l’histoire sous le titre « Étrange spectacle sur le Loch Ness » et a qualifié la créature de « monstre », ce qui a été repris par les médias nationaux puis internationaux.

L’observation de 1933 et les gros titres qui ont suivi ont coïncidé avec la sortie de King Kong, un film qui a éveillé l’intérêt des gens pour les monstres mystérieux. Un an plus tard, une photo attribuée à un médecin londonien montrait une créature au long cou sortant du loch. Bien que l’image granuleuse soit à ce jour celle la plus communément associée à Nessie, elle s’est révélée plus tard être un canular. Dans les années 1970, un groupe appelé Bureau d’enquête sur les phénomènes du Loch Ness a mis en place des « surveillances par caméra » et a mené la dernière grande surveillance de la surface. En 1987, une autre équipe a balayé le lac au sonar.

Comment une photo de 1933 (peut-être celle d’un chien) a déclenché l’engouement pour les monstres du Loch Ness

Alan Rawlinson, responsable du développement commercial chez Visit Inverness Loch Ness, a déclaré au Washington Post que la fascination du monde pour Nessie et Inverness attire plus d’un million de visiteurs dans la région chaque année.

En 2019, le tourisme lié à Nessie a contribué environ 380 millions de dollars à l’économie écossaise, a déclaré Rawlinson, notant que ce chiffre est tombé à 254 millions de dollars en 2021 en raison de la pandémie de coronavirus. Il estime que ce chiffre pourrait bientôt dépasser les niveaux d’avant la pandémie.

En dehors du Royaume-Uni, les visiteurs viennent principalement des États-Unis, d’Allemagne et de France, a-t-il déclaré.

Mais Rawlinson y croit-il ? « Pourquoi pas? » » a-t-il dit, mais il a ajouté que la probabilité de repérer Nessie est étroitement liée à la quantité de whisky que l’on peut boire. Il ajoute que la chasse de ce week-end contribuera à faire connaître cette région chargée d’histoire et connue pour ses paysages pittoresques, ses sentiers, ses châteaux et bien sûr ses distilleries de whisky.

Sur les réseaux sociaux, les opinions variaient quant à savoir si la chasse serait fructueuse. « Nessie est plus intelligente que ces gens-là. Elle ne sera pas attrapée », lit-on dans l’un des nombreux commentaires sur Facebook avant la chasse. « J’espère qu’elle est prête pour son gros plan », lit-on dans un autre commentaire.

Nixon a déclaré que la chasse montrerait à quel point le lac possède une certaine magie qui oblige les gens à réfléchir à ce qui se cache en dessous.

« Qu’ils soient sceptiques ou cyniques, s’ils visitent le Loch Ness, ils chercheront le monstre du Loch Ness », a-t-il déclaré. « Tout le monde regarde l’eau et il y a une voix dans leur tête qui dit : Vous pourriez apercevoir quelque chose ici. »