UNE CHASSE au «patient zéro» du coronavirus a conduit les responsables de l’OMS à une mystérieuse femme italienne dont un échantillon de peau a montré qu’elle avait le virus des semaines avant l’épidémie à Wuhan.

Le jeune homme de 25 ans s’était rendu dans un hôpital de Milan avec un mal de gorge et des lésions cutanées en novembre 2019 – un mois avant que le premier cas de Covid-19 ne soit signalé en Chine.

La recherche a montré que la femme de 25 ans avait le virus des semaines avant la première épidémie Crédit : AFP

Une femme en Italie est redoutée d’être la patiente zéro Crédit : Getty

Une recherche publiée en janvier a révélé qu’un petit échantillon de peau de la femme contenait des traces du virus lorsqu’il a été testé plus de six mois plus tard, rapporte le Wall Street Journal.

Des membres d’une équipe dirigée par l’Organisation mondiale de la santé affirment que le cas de l’homme de 25 ans indique que le virus circulait avant la première épidémie sur le marché de Wuhan en décembre 2019 et suggèrent qu’une étude plus approfondie les aiderait à déterminer combien de temps.

Le problème est que l’identité de la femme reste inconnue.

L’hôpital Policlinico de Milan et l’Université de Milan, qui a supervisé son cas, ont déclaré qu’ils n’avaient pas ses coordonnées alors que Raffaele Gianotti, le dermatologue qui l’a soignée, est décédé en mars, quelques jours avant que l’équipe ne demande plus de recherches sur son patient.

L’équipe de recherche a recommandé de rechercher dans d’autres pays d’éventuels cas de Covid-19 antérieurs au premier cas confirmé à Wuhan.

Les experts estiment que l’examen des cas suspects antérieurs de Covid-19 les aiderait à établir un calendrier de propagation du virus.

Pour ce faire, ils ont demandé aux banques de sang de pays comme l’Italie de tester des échantillons de fin 2019 pour rechercher des anticorps contre le virus.

Un certain nombre d’études ont suggéré que des personnes étaient infectées avant que les premiers cas de Covid-19 ne soient signalés dans leurs régions.

Et tandis que les scientifiques tentent de déterminer l’origine du virus, une étude choquante a révélé le mois dernier que la Chine avait supprimé les données de Covid dans le but de dissimuler le « Patient zéro ».

L’étude suggère que les informations qui auraient pu fournir des indices vitaux ont été supprimées alors que le virus circulait avant d’être détecté pour la première fois sur les marchés humides.

Cela confirme les affirmations de Sir Richard Dearlove, un ancien chef du MI6 qui a déclaré que toute preuve que la pandémie de Covid-19 a été causée par une fuite de laboratoire a probablement été détruite par la Chine.

La théorie des fuites de laboratoire suggère que le virus aurait pu s’échapper de l’Institut de virologie de Wuhan (WIV).

Le chef du directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, 56 ans, a déclaré que la théorie des fuites du laboratoire de Wuhan ne pouvait être exclue et a exhorté la Chine à plus de « transparence » dans l’enquête en cours.

La Chine insiste sur le fait que Covid est originaire d’Amérique et que les « suprémacistes blancs » intimident les scientifiques anti-fuites de laboratoire alors qu’elle a même demandé que l’épidémie soit sondée comme une arme biologique.

Pendant ce temps, le Dr Peter Daszak, qui faisait partie de l’enquête de l’OMS, a été retiré de l’enquête Lancet soutenue par l’ONU car il a tenté à plusieurs reprises de rejeter les allégations selon lesquelles le virus aurait pu s’échapper de l’Institut de virologie de Wuhan (WIV).

Un rapport a également révélé que certains des virus les plus mortels au monde ont été expédiés au « laboratoire des fuites » de Wuhan, notamment les virus Ebola et Nipah.

Une étude affirme que la Chine a supprimé des données covid importantes Crédit : Reuters