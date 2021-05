La nouvelle a été annoncée par le ministre de l’Intérieur Gerald Darmanin, qui mentionné sur Twitter, le suspect, qui était en fuite dans la région de la Dordogne, a été « neutralisé ». Le fonctionnaire a remercié diverses forces de l’ordre « pour leur action décisive » pour traquer et appréhender l’homme.

Terry Dupin, qui est soupçonné de tentative d’homicide, a été blessé dans une fusillade avec des membres du Groupe d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN), l’unité d’élite de lutte contre le terrorisme et de sauvetage d’otages de la Gendarmerie nationale française, la branche des forces de l’ordre. mentionné. Aucun officier du GIGN n’a été blessé.

Le préfet de Dordogne Frédéric Perissat a déclaré aux médias que les services d’urgence prenaient en charge le suspect appréhendé.

La chasse à l’homme de Dupin a duré environ 36 heures et a impliqué plus de 300 officiers ainsi que des hélicoptères. Cela a commencé après que la police a été appelée par une femme de la petite ville de Le Lardin-Saint-Lazare, qui était en couple avec l’homme. Dupin se serait présenté chez elle et l’aurait attaquée ainsi que son nouveau petit ami peu de temps après sa sortie de prison.

