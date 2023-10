Une chasse à l’homme s’étend dans le nord-est alors que le tireur de masse du Maine reste en liberté. Les États-Unis frappent des cibles soutenues par l’Iran en Syrie. Et le nouveau président de la Chambre, Mike Johnson, présente un projet de loi de financement auquel le Parti républicain semble ouvert.

Lewiston toujours à bout alors que la chasse à l’homme pour le tireur s’étend dans le nord-est

De nombreux habitants du Maine sont restés confinés alors que la chasse à l’homme contre un tireur présumé entrait dans son troisième jour. Les autorités affirment que Robert Card a tué 18 personnes lors de deux fusillades dans la ville de Lewiston, et les forces de l’ordre du Nord-Est recherchent désormais le spécialiste de l’approvisionnement en pétrole de 40 ans dans la réserve militaire.

Une note trouvée au domicile de Card lors de l’exécution d’un mandat de perquisition pourrait contenir des indices, ont déclaré quatre officiers supérieurs des forces de l’ordre. “C’est comme une toile d’araignée qui se déploie, et vous devez suivre tous ces morceaux de toile”, a déclaré Robert J. Louden, professeur de justice pénale et négociateur en chef des otages à la retraite pour le département de police de New York, à propos de la chasse aux otages. Carte.

Card, qui avait été hospitalisé cet été pour des problèmes de santé mentale, devrait être considéré comme « armé et dangereux », ont déclaré les autorités.

Pour en savoir plus sur la fusillade dans le Maine :

La belle-sœur de Card a déclaré que sa santé mentale s’était détériorée rapidement et que la famille avait contacté sa réserve militaire pour lui faire part de ses préoccupations.

Un barman s'est emparé d'un couteau de boucher. Une mère a couru composer le 911. C'est ce qui s'est passé lorsque des coups de feu ont éclaté dans un bar et un bowling.

Un démocrate du Maine a exprimé son opposition antérieure à une interdiction des armes d'assaut une erreur.

Un jour après le tournage, la ville ouvrière et soudée de Lewiston était calme alors que les commerces restaient fermés et que les habitants « se sont armés et ont verrouillé leurs portes ».

▼ Meilleures histoires

Les États-Unis frappent des cibles soutenues par l’Iran en Syrie alors que la tension monte au Moyen-Orient

Les États-Unis ont lancé des frappes sur des cibles liées à l’Iran en Syrie en représailles à une série d’attaques de drones contre des bases militaires américaines en Irak et en Syrie, a déclaré dans la nuit le secrétaire à la Défense Lloyd Austin. L’action militaire américaine intervient dans un contexte de tensions croissantes dans la région à cause du conflit en Israël. Du 17 octobre à mardi, les forces américaines et de la coalition ont été attaquées au moins dix fois en Irak et trois fois en Syrie par une combinaison de drones et de roquettes, a indiqué le ministère de la Défense.

Le ministre iranien des Affaires étrangères a averti que les États-Unis ne seraient pas « épargnés par le feu » si la guerre continue. Hossein Amir-Abdollahian a été catégorique sur sa position sur le conflit Israël-Hamas lors de la session d’urgence de l’Assemblée générale des Nations Unies hier : Gaza et la Cisjordanie appartiennent uniquement aux Palestiniens « d’origine », a-t-il déclaré, pointant du doigt les États-Unis pour avoir retardé l’action. au Conseil de sécurité.

Dans la nuit, les forces israéliennes ont mené un autre raid dans la bande de Gaza, avant une invasion terrestre attendue dans le territoire dirigé par le Hamas. Des troupes, des avions de combat et des drones ont frappé des sites de lancement de missiles antichar et des centres de commandement et de contrôle, selon les Forces de défense israéliennes. L’armée a déclaré que les forces terrestres avaient quitté Gaza après l’opération et que ses soldats n’avaient subi aucun blessé.

Même si d’intenses négociations ont permis l’arrivée d’une aide humanitaire très limitée à Gaza ces derniers jours, « ce n’était qu’une goutte d’eau dans l’océan », a déclaré hier Philippe Lazzarini, chef de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine. L’ONU a condamné l’attaque du Hamas du 7 octobre. « Mais qu’il n’y ait aucun doute : cela ne justifie pas les crimes en cours contre la population civile de Gaza, y compris son million d’enfants », a-t-il déclaré.

En savoir plus sur la guerre Israël-Hamas :

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déjà surmonté des difficultés politiques, mais l'attaque du 7 octobre suscite de nombreuses interrogations s'il sera capable de survivre la dernière vague de retour de flamme.

Le licenciement d'un rédacteur en chef d'une revue scientifique qui a publié sur les réseaux sociaux un article de The Onion a déclenché une fracture en matière de liberté d'expression dans la communauté universitaire.

À Gaza, selon un rapport, quatre enfants sur cinq vivaient déjà dans la dépression, la peur et le chagrin. Plus de la moitié ont déclaré avoir envisagé le suicide. Cette guerre n'a fait qu'empirer les choses.

. D’autres manifestations sont attendues aujourd’hui à Ramallah, en Cisjordanie, où des jeunes scandent leur dégoût au traitement réservé à leurs compatriotes palestiniens à Gaza.

Premier ordre du jour de Biden avec le nouveau président de la Chambre

Le président Joe Biden ne connaît pas bien le nouveau président de la Chambre, Mike Johnson, ont déclaré des responsables. Et ils n’ont pas beaucoup de temps pour faire connaissance avant que la Maison Blanche et le Congrès ne doivent parvenir à un accord sur les dépenses fédérales ou faire face à une fermeture du gouvernement. Au moins au début, les responsables de la Maison Blanche considère la présidence de Johnson comme un « nouveau moment » travailler de l’autre côté de l’allée.

Johnson a déjà présenté aux républicains de la Chambre un projet de loi de financement à court terme auquel même les législateurs ultraconservateurs semblent ouverts, malgré une ferme opposition antérieure aux projets de loi provisoires. Certains démocrates ont également exprimé leur ouverture au plan de Johnson.

Hier, Biden, Johnson et le chef de la minorité parlementaire Hakeem Jeffries rencontré dans la salle de crise pour un briefing classifié sur des questions de sécurité nationale.

Pendant ce temps, le point de vue de Johnson sur les questions LGBTQ font l’objet d’un nouvel examen.

Le maire de Jackson admet un échec de communication dans l’affaire Dexter Wade

Bettersten Wade a signalé la disparition de son fils au département de police de Jackson, dans le Mississippi, le 14 mars. Elle a passé plusieurs mois à demander des mises à jour aux enquêteurs, mais n’a reçu aucune nouvelle avant le 24 août, lorsqu’un officier lui a finalement dit que son fils Dexter Wade avait été arrêté. tué. En fait, Dexter Wade était décédé moins d’une heure après avoir quitté le domicile qu’il partageait avec sa mère, tué par une voiture de police conduite par un policier en congé.

Un jour après un reportage spécial de Jon Schuppe de NBCle maire de Jackson, Chokwe Antar Lumumba, a imputé l’enquête bâclée à un échec de communication, mais a déclaré qu’il n’y avait aucune indication d’inconduite de la police ou d’« intention malveillante » contre Dexter Wade ou sa famille. En savoir plus à propos des premiers commentaires publics de Lumumba sur l’affaire.

▼ La politique en bref

Élection 2024 : Représentant Dean Phillips du Minnesota a annoncé qu’il défierait le président Joe Biden pour l’investiture démocrate à la présidence. Phillips, qui a 54 ans, a critiqué l’âge de Biden.

Scandale Santos : Républicains de la Chambre des représentants de New York forcent un vote sur l’opportunité d’expulser du Congrès leur collègue assiégé et inculpé, le représentant George Santos. Santos devrait être traduit en justice aujourd’hui pour des accusations de fraude supplémentaires.

Cartes de Géorgie : Les législateurs de l’État de Géorgie ont jusqu’au début décembre pour soumettre de nouvelles cartes du Congrès et législatives après qu’un juge fédéral a statué que les cartes du Congrès de l’État violer la loi sur le droit de vote.

▼ Choix du personnel : Une guerre civile républicaine au Texas

Des lignes de bataille dures ont été tracées entre les principaux conservateurs du Texas et une faction plus d’extrême droite qui a gagné en influence au sein du GOP ces dernières années, reflétant les fractures idéologiques qui ont laissé les républicains de Washington incapables pendant des semaines d’élire un nouveau président de la Chambre. Les tensions qui couvaient depuis longtemps ont atteint un point de rupture ce mois-ci, lorsque certains dirigeants ont rencontré un suprémaciste blanc. “C’est un point d’inflexion ici dans l’État du Texas”, a déclaré le président de la Texas House, Dade Phelan, au journaliste Mike Hixenbaugh. “Et à mesure que le Texas disparaît, une meilleure partie du pays disparaît.”-Susan Carroll, rédacteur en chef d’entreprise

▼ Au cas où vous l’auriez manqué

