Les autorités étaient toujours à la recherche vendredi du suspect dans une fusillade de masse qui a tué au moins 18 personnes dans un bowling et un bar à Lewiston, dans le Maine, alors que l’effort massif et multi-agences entrait dans sa deuxième journée.

Un mandat d’arrêt a été émis contre Robert Card, 40 ans, de Bowdoin, dans le Maine, pour plusieurs chefs d’accusation de meurtre. Card est considéré comme armé et dangereux et ne doit en aucun cas être approché, a indiqué la police.

Les habitants du comté d’Androscoggin et du nord du comté de Sagadahoc étaient hébergés sur ordre de la police et avaient été invités à verrouiller leurs portes pendant que les forces de l’ordre fédérales, étatiques, de comté et municipales recherchaient Card, a indiqué la police.

La police a exécuté plusieurs mandats de perquisition à Bowdoin jeudi soir.

Card est un instructeur d’armes à feu formé et un sergent de première classe dans la Réserve de l’Armée, où il sert en tant que spécialiste de l’approvisionnement en pétrole. Il n’a aucun déploiement de combat, selon le ministère de la Défense.

Pas plus tard que cet été, Card souffrait de problèmes de santé mentale, ont déclaré à NBC News des responsables des forces de l’ordre et du ministère de la Défense. Ses supérieurs dans l’armée l’ont envoyé dans un établissement de soins hospitaliers en juillet après avoir affirmé avoir entendu des voix et proféré des menaces contre la base. Là-bas, Card a suivi un traitement psychiatrique pendant deux semaines, puis a été libéré, ont indiqué des responsables.